Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Στις φυλακές Δομοκού ο 27χρονος μετά την απολογία του – Ορίστηκε συνήγορος μετά από αρνήσεις δικηγόρων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στις φυλακές Δομοκού αναμένεται να μεταφερθεί ο 27χρονος, ο οποίος κατακρεούργησε με 15 μαχαιριές την 25χρονη βιολόγο στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, μετά την ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή Ηγουμενίτσας.
Ο καθ’ ομολογία δράστης της νέας γυναικοκτονίας με θύμα τη νεαρή Πηνελόπη, μεταφέρθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στις 11:00 από το Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται μετά τον αυτοτραυματισμό του, ατο Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί.
Η απολογία του στον ανακριτή διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα.
Ο 27χρονος αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του το Thespro.gr, ο 27χρονος είχε ζητήσει τον διορισμό συνηγόρου λόγω οικονομικής αδυναμίας. Ωστόσο, δικηγόροι της Θεσπρωτίας, αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπεράσπισή του, με αποτέλεσμα τελικά να οριστεί συνήγορος προκειμένου να προχωρήσει κανονικά η απολογία.
Διαβάστε επίσης:
Ηγουμενίτσα: Οδηγήθηκε στον ανακριτή ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 27χρονης Πηνελόπης – Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας
Πειραιάς: Έληξε ο συναγερμός στα δικαστήρια – Δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο (photos)
Θάνατος Μαζωνάκη: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από τον ΙΣΑ – Παράνομη η κατοχή και χρήση των δύο μηχανημάτων από Γάκα και Θεοδωρόπουλο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.