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24.09.2026 13:47

Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Στις φυλακές Δομοκού ο 27χρονος μετά την απολογία του – Ορίστηκε συνήγορος μετά από αρνήσεις δικηγόρων

24.09.2026 13:47
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Στις φυλακές Δομοκού αναμένεται να μεταφερθεί ο 27χρονος, ο οποίος κατακρεούργησε με 15 μαχαιριές την 25χρονη βιολόγο στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, μετά την ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή Ηγουμενίτσας.

Ο καθ’ ομολογία δράστης της νέας γυναικοκτονίας με θύμα τη νεαρή Πηνελόπη, μεταφέρθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στις 11:00 από το Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται μετά τον αυτοτραυματισμό του, ατο Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί.

Η απολογία του στον ανακριτή διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα.

Ο 27χρονος αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του το Thespro.gr, ο 27χρονος είχε ζητήσει τον διορισμό συνηγόρου λόγω οικονομικής αδυναμίας. Ωστόσο, δικηγόροι της Θεσπρωτίας, αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπεράσπισή του, με αποτέλεσμα τελικά να οριστεί συνήγορος προκειμένου να προχωρήσει κανονικά η απολογία.

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