Θάνατος Μαζωνάκη: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από τον ΙΣΑ – Παράνομη η κατοχή και χρήση των δύο μηχανημάτων από Γάκα και Θεοδωρόπουλο

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Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι παρανόμως κατείχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και ψευδώς η άνευ ειδικότητας γιατρός Ιωάννα Γάκα παρουσίασε το ένα ως προσάρτημα μηχανηματος οζονοθεραπείας.

Μάλιστα, προσκόμισε τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες από μηχανήματα που είχε καταθέσει η κατηγορούμενη στον Σύλλογο.

Καταλήγει ότι δηλώνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για πράξεις και παραλείψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΙΣΑ εξαπολύει «δριμύ κατηγορώ» στην 56χρονη κατηγορούμενη για το γεγονός ότι στις 23 Ιουλίου 2026 είχε αποστείλει στον ΙΣΑ τιμολόγιο για δήθεν προσάρτημα μηχανήματος Οζονοθεραπείας, το οποίο από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο τιμολόγιο, διαπιστώθηκε ότι ήταν μηχάνημα ινουσφαίρισης.

Στη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι δύο γιατροί προέβησαν σε σωρεία πράξεων και παραλείψεων που «προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα».

Η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας συνοδεύεται και από φωτογραφίες και τιμολόγια που είχε προσκομίσει η γιατρός στον Σύλλογο για την αγορά δήθεν προσαρτήματος οζονοθεραπείας, που στην πραγματικότητα ήταν μηχάνημα ινουσφαίρισης.

Στις εξηγήσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στον πταισματοδίκη που διενεργεί την κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα, ο ΙΣΑ υποστηρίζει ότι αφού διαπιστώθηκε η παραπλάνηση του ΙΣΑ από την γιατρό με ψευδή δήλωση μηχανήματος, προγραμματίστηκε αυτοψία στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου για τον Σεπτέμβριο, όμως τους πρόλαβαν οι τραγικές εξελίξεις με το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΙΣΑ βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» παράλληλης κατεπείγουσας έρευνας, προκειμένου να διερευνηθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Συλλόγου ή άλλου δημόσιου φορέα που είναι αρμόδιος να πραγματοποιεί ελέγχους στο ιδιωτικό ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Η προκαταρκτική εξέταση, στο πλαίσιο της οποίας ο ΙΣΑ έχει ήδη στείλει υπόμνημα με τις θέσεις του, επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας και αφορά τους ενδεχόμενους ελέγχους σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες.

Η δικαιοσύνη θα αναζητήσει εάν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος, χωρίς να αποκλείεται η διερεύνηση και άλλων αξιόποινων πράξεων, ανάλογα με τα ευρήματα της έρευνας.

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