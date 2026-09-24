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Το Kia PV5 ανακηρύχθηκε «Γερμανικό Compact Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027» στην κατηγορία 25.000 -40.000 ευρώ, στο πλαίσιο των βραβείων «Γερμανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς». Το PV5 θα αναμετρηθεί πλέον με τους νικητές των άλλων κατηγοριών GCOTY για τον τίτλο του «Γερμανικού Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027», ο οποίος θα ανακοινωθεί αργότερα εντός του έτους.

Ως το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα PBV (Platform Beyond Vehicle) της Kia, το PV5 εισάγει μια νέα προσέγγιση στην ηλεκτρική κινητικότητα, βασισμένη στις πραγματικές απαιτήσεις διαφορετικών χρηστών και εφαρμογών. Η γκάμα του προσφέρει εκδόσεις επιβατικής μεταφοράς, μεταφοράς φορτίου και σασί-καμπίνας, συνδυάζοντας τη σπονδυλωτή σχεδίαση, την ευέλικτη διαμόρφωση εσωτερικού χώρου και την τεχνολογία διασύνδεσης, ώστε να υποστηρίζει την προσωπική μετακίνηση, τις εμπορικές δραστηριότητες και τις εξειδικευμένες μετατροπές.

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