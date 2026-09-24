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24.09.2026 11:07

Top 3 σε πωλήσεις SUV στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζουν;

24.09.2026 11:07
yaris-cross-2008

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Τα τρία SUV που προτιμούν περισσότερο οι Έλληνες ξεκινούν λίγο πάνω από τις 20.000 ευρώ και προσεγγίζουν διαφορετικά την οικονομία και την καθημερινή χρήση.

Τα SUV στην Ελλάδα συνεχίζουν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των αγοραστών, με τα στοιχεία του οκταμήνου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 να το επιβεβαιώνουν. Από τις ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών, 67.622 αφορούσαν SUV, αριθμός που αντιστοιχεί στο 66,06% της αγοράς. Με άλλα λόγια, περίπου δύο στα τρία καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομούνται στη χώρα ανήκουν στη συγκεκριμένη ευρύτερη κατηγορία. 

Στην κορυφή βρίσκονται τρία γνώριμα ονόματα: Toyota Yaris Cross, Peugeot 2008 και Suzuki Vitara. Μαζί συγκέντρωσαν 13.978 ταξινομήσεις, δηλαδή λίγο περισσότερες από μία στις πέντε πωλήσεις SUV. Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται και στο πώς φτάνει καθένα σε αυτό το αποτέλεσμα. Το Toyota στηρίζεται στην πλήρως υβριδική τεχνολογία, το Peugeot συνδυάζει ιδιαίτερη σχεδίαση με επιλογές βενζίνης και υβριδικής κίνησης, ενώ το Suzuki διατηρεί ένα ιδιαίτερα προσιτό σημείο εισόδου και προσφέρει ακόμη και τετρακίνητες εκδόσεις.

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