search
ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 11:37
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2026 10:42

Οδηγείς στη μεσαία λωρίδα ενώ η δεξιά είναι άδεια – Μπορούν να σε γράψουν;

24.09.2026 10:42
aftokinito_odigisi_2409_1920-1080_new
credit: pixabay

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η οδήγηση στη μεσαία λωρίδα όταν η δεξιά είναι ελεύθερη μπορεί να σου κοστίσει και το δίπλωμα. Τι προβλέπει ο ΚΟΚ και πότε δικαιολογείται η παραμονή σου εκεί.

Η μεσαία λωρίδα αποτελεί για πολλούς οδηγούς την αυτονόητη επιλογή μόλις μπουν στον αυτοκινητόδρομο. Επιλέγουν μια σταθερή ταχύτητα, ενεργοποιούν το cruise control και παραμένουν εκεί για χιλιόμετρα, ακόμη και όταν η δεξιά είναι εντελώς άδεια.

Το σκεπτικό είναι συνήθως ότι αφήνουν την αριστερή ελεύθερη για όποιον θέλει να προσπεράσει, επομένως δεν ενοχλούν κανέναν. Ωστόσο, η ύπαρξη μιας ακόμη λωρίδας αριστερά δεν καταργεί την υποχρέωση να κινείσαι δεξιά. Και ναι, η αδικαιολόγητη παραμονή στη μεσαία μπορεί να οδηγήσει σε βεβαίωση παράβασης, ακόμη κι αν τηρείς το όριο ταχύτητας.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Χτύπησες ζώο στον δρόμο – Τι πρέπει να κάνεις αμέσως μετά

Η Ceer της Σαουδικής Αραβίας αποκαλύπτει τα πρώτα ηλεκτρικά της οχήματα, σε μια προσπάθεια να κατασκευάσει μια περιφερειακή αυτοκινητοβιομηχανία (photos)

Nissan Pixo: Αποκάλυψη για το νέο αυτοκίνητο πόλης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bieber-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Τζάστιν Μπίμπερ: Δωρεάν συναυλία-έκπληξη σε πάρκο του Λος Άντζελες (Video)

trump-shi
ΚΟΣΜΟΣ

Viral ο Τραμπ για την αντίδρασή του όταν πετούσαν από πάνω του μαχητικά: Ατάραχοι ο Σι, η σύζυγός του και η Μελάνια, αυτός… υπέφερε (video)

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Νέα προειδοποίηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – «Δεν δεχόμαστε μη αδειδοτημένες ενέργειες»

antras_ygeia_exetaseis_2409_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ανδρική υγεία: Ποιες είναι οι τέσσερις βασικές εξετάσεις μετά τα 30

gaka_eggrafo_palsmafairesi
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Τα ψέματα της Γάκα για το μηχανήμα στο «ιατρείο», το τιμολόγιο που την «καίει» και οι πλασμαφαιρέσεις εκτός ωραρίου (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή - Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

tile8easi
MEDIA

«Ριφιφί» στην τηλεθέαση κατάφερε ο Alpha την Τρίτη (22/9)

kafsoksila new
ΕΛΛΑΔΑ

Καυσόξυλα: Ξεκίνησαν νωρίτερα οι παραγγελίες, πού κυμαίνονται οι τιμές

Tileorasi
MEDIA

Συνέχισε ο Alpha να έχει την υψηλότερη τηλεθέαση και την Τρίτη (22/9)

petretzikis-new
BUSINESS

Άκης Πετρετζίκης: Στήνει νέο επιχειρηματικό hub στα Σπάτα με studios, εστίαση και χώρους εκδηλώσεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 11:36
bieber-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Τζάστιν Μπίμπερ: Δωρεάν συναυλία-έκπληξη σε πάρκο του Λος Άντζελες (Video)

trump-shi
ΚΟΣΜΟΣ

Viral ο Τραμπ για την αντίδρασή του όταν πετούσαν από πάνω του μαχητικά: Ατάραχοι ο Σι, η σύζυγός του και η Μελάνια, αυτός… υπέφερε (video)

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Νέα προειδοποίηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – «Δεν δεχόμαστε μη αδειδοτημένες ενέργειες»

1 / 3