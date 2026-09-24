Οδηγείς στη μεσαία λωρίδα ενώ η δεξιά είναι άδεια – Μπορούν να σε γράψουν;

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Η οδήγηση στη μεσαία λωρίδα όταν η δεξιά είναι ελεύθερη μπορεί να σου κοστίσει και το δίπλωμα. Τι προβλέπει ο ΚΟΚ και πότε δικαιολογείται η παραμονή σου εκεί.

Η μεσαία λωρίδα αποτελεί για πολλούς οδηγούς την αυτονόητη επιλογή μόλις μπουν στον αυτοκινητόδρομο. Επιλέγουν μια σταθερή ταχύτητα, ενεργοποιούν το cruise control και παραμένουν εκεί για χιλιόμετρα, ακόμη και όταν η δεξιά είναι εντελώς άδεια.

Το σκεπτικό είναι συνήθως ότι αφήνουν την αριστερή ελεύθερη για όποιον θέλει να προσπεράσει, επομένως δεν ενοχλούν κανέναν. Ωστόσο, η ύπαρξη μιας ακόμη λωρίδας αριστερά δεν καταργεί την υποχρέωση να κινείσαι δεξιά. Και ναι, η αδικαιολόγητη παραμονή στη μεσαία μπορεί να οδηγήσει σε βεβαίωση παράβασης, ακόμη κι αν τηρείς το όριο ταχύτητας.

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