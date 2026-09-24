Πειραιάς: Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια

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Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στα Δικαστήρια Πειραιά, έπειτα από τηλεφώνημα αγνώστου για πιθανή τοποθέτηση βόμβας στο κτίριο.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να πραγματοποιήσει τον προβλεπόμενο έλεγχο στους χώρους του δικαστικού μεγάρου.

Λόγω της επιχείρησης, τέθηκαν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ, από το ύψος της οδού Νοταρά έως την Ακτή Μιαούλη, καθώς και στην οδό Φίλωνος, από το ύψος της οδού Φιλελλήνων έως την οδό 2ας Μεραρχίας.

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