Χτύπησες ζώο στον δρόμο – Τι πρέπει να κάνεις αμέσως μετά

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Ένα απρόοπτο με ζώο στον δρόμο χρειάζεται ψυχραιμία και σωστές κινήσεις. Πού σταματάς, ποιον καλείς και πώς βοηθάς με ασφάλεια μέχρι να φτάσει υποστήριξη.

Αν χτυπήσεις ζώο στον δρόμο, είναι φυσιολογικό να αιφνιδιαστείς και να μην ξέρεις αμέσως πώς να αντιδράσεις. Ένας σκύλος μπορεί να εμφανιστεί ανάμεσα σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, μια γάτα να διασχίσει ξαφνικά τον δρόμο ή ένα άγριο ζώο να βρεθεί μπροστά σου σε επαρχιακή διαδρομή. Εκείνη τη στιγμή, το σημαντικότερο είναι να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου και να οργανώσεις τη βοήθεια. Δεν χρειάζεται να γίνεις διασώστης ή κτηνίατρος. Χρειάζεται να προστατεύσεις τον εαυτό σου και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου, να ενημερώσεις τους αρμόδιους και να ακολουθήσεις τις οδηγίες τους. Μερικές ήρεμες, σωστές κινήσεις είναι πολύ πιο χρήσιμες από μια βιαστική προσπάθεια να τα κάνεις όλα μόνος σου.

Πρώτα σταματάς με ασφάλεια

Ανάβεις τα αλάρμ και ακινητοποιείς το αυτοκίνητο στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο, όσο γίνεται εκτός της ροής της κυκλοφορίας. Δεν κάνεις απότομη αναστροφή και δεν κινείσαι με όπισθεν στον αυτοκινητόδρομο για να επιστρέψεις στο σημείο. Πριν ανοίξεις την πόρτα, ελέγχεις την κυκλοφορία. Αν βρίσκεσαι σε αυτοκινητόδρομο και μπορείς να βγεις με ασφάλεια, προτιμάς την πλευρά μακριά από τα διερχόμενα οχήματα και περιμένεις σε προστατευμένο χώρο, πίσω από το στηθαίο όπου είναι εφικτό. Φοράς ανακλαστικό γιλέκο, εφόσον διαθέτεις, και κρατάς τους συνεπιβάτες μακριά από το οδόστρωμα. Δεν μπαίνεις σε ενεργή λωρίδα κυκλοφορίας για να πλησιάσεις το ζώο. Αν το σημείο είναι επικίνδυνο, το αναφέρεις αμέσως στην κλήση σου. Η βοήθεια ξεκινά με το να μη δημιουργηθεί δεύτερο περιστατικό.

Καλείς την Αστυνομία και δίνεις ακριβή θέση

Για το συμβάν ενημερώνεις άμεσα την Ελληνική Αστυνομία στο 100. Αν υπάρχουν τραυματισμένοι άνθρωποι ή άμεσος σοβαρός κίνδυνος, καλείς το 112. Σε αυτοκινητόδρομο ενημερώνεις επίσης το κέντρο διαχείρισής του, στον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αναγράφεται στις πινακίδες. Περιγράφεις σύντομα τι συνέβη, τι ζώο βλέπεις και αν βρίσκεται μέσα στον δρόμο ή στην άκρη. Δίνεις κατεύθυνση κυκλοφορίας, χιλιομετρική θέση, κοντινή έξοδο ή ένα σαφές σημείο αναφοράς. Η τοποθεσία από τον χάρτη του κινητού μπορεί να βοηθήσει, εφόσον σου ζητηθεί να τη στείλεις. Για ζώο συντροφιάς, η Αστυνομία ενημερώνει τον αρμόδιο δήμο ή τον ιδιοκτήτη, εφόσον πρόκειται για δεσποζόμενο ζώο, ώστε να οργανωθεί η κτηνιατρική φροντίδα. Μια τοπική φιλοζωική ομάδα μπορεί να βοηθήσει συμπληρωματικά, αλλά η ανάρτηση στα social media δεν αντικαθιστά την ειδοποίηση των αρχών.

Πλησιάζεις ήρεμα, μόνο εφόσον είναι ασφαλές

Η πρώτη σκέψη μπορεί να είναι να πάρεις το ζώο αγκαλιά. Όμως, ένα φοβισμένο ζώο μπορεί να αντιδράσει απρόβλεπτα, ακόμη κι αν συνήθως είναι φιλικό. Κράτησε απόσταση, μίλησε χαμηλόφωνα και απόφυγε τις απότομες κινήσεις, τον συνωστισμό και την επαφή κοντά στο στόμα του. Μην το τραβάς από τα πόδια ή το κολάρο και μην το πιέζεις να σηκωθεί. Αν βρίσκεται ήδη σε ασφαλές σημείο, περιόρισε την αναστάτωση γύρω του και ζήτησε πρώτα οδηγίες από κτηνίατρο για οποιαδήποτε μετακίνηση. Αν χρειάζεται άμεση απομάκρυνση από κίνδυνο, εξήγησε τις συνθήκες τηλεφωνικά ώστε να καθοδηγηθείς κατάλληλα, χωρίς να εκτεθείς στην κυκλοφορία.

Ακόμη κι αν φαίνεται καλά, χρειάζεται έλεγχος

Το ότι ένας σκύλος ή μια γάτα σηκώνεται και περπατά δεν αρκεί για να γνωρίζουμε ότι δεν χρειάζεται βοήθεια. Μετά από επαφή με όχημα, ζητάμε κτηνιατρική εκτίμηση, ακόμη κι αν η εικόνα του ζώου δεν μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Μην δίνεις ανθρώπινα παυσίπονα ή άλλα φάρμακα με δική σου πρωτοβουλία. Για τροφή και νερό, ακολούθησε την καθοδήγηση του κτηνιάτρου και μην προσπαθήσεις να το ταΐσεις ή να το ποτίσεις με το ζόρι. Αν συμφωνηθεί ότι μπορείς να το μεταφέρεις, τηλεφώνησε πριν ξεκινήσεις στην κτηνιατρική μονάδα, ώστε να επιβεβαιώσεις ότι μπορεί να το δεχτεί και να πάρεις οδηγίες ασφαλούς μεταφοράς. Δεν το αφήνεις ελεύθερο μέσα στην καμπίνα, όπου μπορεί να μετακινηθεί απρόβλεπτα και να αποσπάσει την προσοχή του οδηγού.

Αν είναι άγριο ζώο, χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση

Μια αλεπού, ένα ζαρκάδι ή ένα αγριογούρουνο χρειάζονται χειρισμό από ανθρώπους με κατάλληλη εμπειρία. Δεν επιχειρείς να τα πιάσεις, να τα κυνηγήσεις ή να τα βάλεις στο αυτοκίνητο. Ενημερώνεις την Αστυνομία και ζητάς συνδρομή της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας ή αναγνωρισμένου φορέα περίθαλψης άγριας ζωής. Για οδηγίες σχετικά με τραυματισμένα άγρια ζώα μπορείς να επικοινωνήσεις με την ΑΝΙΜΑ στο 210 9510075, περιγράφοντας το είδος και την ακριβή τοποθεσία. Η κατάλληλη ενέργεια διαφέρει ανάλογα με το ζώο, γι’ αυτό προηγείται η επικοινωνία και ακολουθεί ο χειρισμός που θα σου υποδειχθεί. Αν απομακρυνθεί, σημείωσε προς ποια κατεύθυνση κινήθηκε και πού το είδες τελευταία φορά. Δεν το ακολουθείς μέσα στην κυκλοφορία ή σε δύσβατο σημείο. Οι πληροφορίες σου μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο από μια προσπάθεια καταδίωξης.

Δεν φεύγεις απλώς επειδή βιάζεσαι

Η ενημέρωση και η οργάνωση βοήθειας είναι ουσιαστικό μέρος της ευθύνης του οδηγού. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του pet.gov.gr για τα ζώα συντροφιάς, η εγκατάλειψη ζώου σε τροχαίο επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ. Παραμένεις διαθέσιμος σε ασφαλές σημείο και συνεννοείσαι με τις αρχές για τα επόμενα βήματα. Αν χρειάζεται, κρατάς την ώρα, την τοποθεσία και φωτογραφίες του σημείου, χωρίς να πλησιάζεις επικίνδυνα ή να αναστατώνεις το ζώο. Για τυχόν ζημιές στο αυτοκίνητο επικοινωνείς στη συνέχεια με την ασφαλιστική σου. Μια ασφαλής στάση, ένα έγκαιρο τηλεφώνημα και λίγη ψυχραιμία είναι η καλύτερη αρχή. Δεν χρειάζεται να γνωρίζεις τα πάντα για να βοηθήσεις ουσιαστικά. Αρκεί να κινητοποιήσεις εγκαίρως τους ανθρώπους που ξέρουν τι πρέπει να γίνει.

Πηγή: autotypos.gr

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