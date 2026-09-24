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24.09.2026 12:02

Beach Boys: Ακύρωσαν τρεις συναυλίες μία μόλις μέρα πριν επιστρέψουν στη σκηνή

24.09.2026 12:02
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Τρεις από τις προγραμματισμένες τους συναυλίες ακύρωσαν οι Beach Boys μία μόλις μέρα πριν επιστρέψουν στη σκηνή και έπειτα από παύση δύο μηνών.

Το συγκρότημα επρόκειτο να εμφανιστεί την Πέμπτη (24/9) στο Big E Arena στο West Springfield της Μασαχουσέτης, ενώ θα ακολουθούσε συναυλία την Παρασκευή στο Univest Performance Center στο Quakertown της Πενσιλβάνια και δύο ημέρες αργότερα, εμφάνιση στο Alabama Theatre στο Myrtle Beach της Νότιας Καρολίνας.

Ωστόσο, και οι τρεις συναυλίες ακυρώθηκαν, με το Univest Performance Center, αλλά και το Alabama Theatre να επικαλούνται «περιστάσεις πέρα από τον έλεγχο» των χώρων για την απόφαση αυτή, σύμφωνα με το Page Six.

Οι εν λόγω ακυρώσεις προκάλεσαν αίσθηση, καθώς τον Ιούλιο ο frontman Μάικ Λοβ είχε ανακοινώσει πως θα έκαναν ένα διάλειμμα για να γεμίσουν μπαταρίες πριν επιστρέψουν ακόμη πιο δυνατοί.

«Περνάμε υπέροχα εκεί έξω και, για να συνεχίσουμε να κρατάμε τις καλές δονήσεις δυνατές, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας πριν επιστρέψουμε στον δρόμο τον Σεπτέμβριο» είχε πει.

Παρόλα αυτά, τα μέλη του συγκροτήματος αλλά και οι εκπρόσωποί τους δεν έχουν προχωρήσει σε καμία σχετική δήλωση, με τα αίτια να παραμένουν άγνωστα, μέχρι στιγμής.

Η επόμενη συναυλία, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της μπάντας είναι στις 9 Οκτωβρίου στο Grossinger Motors Arena στο Ιλινόις, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν εμφανίσεις στο Σινσινάτι του Οχάιο και στο Νάσβιλ του Τενεσί.

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