Αμοργός: Άγνωστοι πέταξαν δυναμίτη σε σπίτι, τραυματίστηκε νεαρός – Ρατσιστικά κίνητρα καταγγέλλει η οικογένεια

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Ενα πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός νεαρού, σημειώθηκε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στη Λαγκάδα της Αμοργού

Συγκεκριμένα, άγνωστοι πέταξαν δυναμίτη μέσα από ανοιχτό παράθυρο δωματίου, την ώρα που μέσα κοιμόταν ένας νεαρός μαζί με τη φίλη του.

Οι γονείς του νεαρού προχώρησαν σε δημόσια καταγγελία, κάνοντας λόγο για εγκληματική ενέργεια, η οποία ενδεχομένως να είχε πολιτικά και ρατσιστικά κίνητρα, καθώς ο πατέρας του θύματος έχει καταγωγή από την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, από την έκρηξη τραυματίστηκε ο νεαρός, ο οποίος, όπως αναφέρεται στην καταγγελία, χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η οικογένεια κάνει λόγο για προσχεδιασμένη επίθεση, ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από την αστυνομία και των κινήτρων της.

Μάλιστα, επειδή το παράθυρο του δωματίου δεν βρίσκεται στον δρόμο, οι δράστες αναρριχήθηκαν και πέρασαν μέσα από τρεις διαφορετικές ταράτσες για να φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο και να πετάξουν τα εκρηκτικά.

Καλεί δε όποιον είδε ή άκουσε οτιδήποτε ύποπτο εκείνο το βράδυ να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές.

Αναλυτικά η δημόσια καταγγελία της οικογένειας:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Δολοφονική, προσχεδιασμένη και τρομοκρατική επίθεση εναντίον των παιδιών μας στη Λαγκάδα Αμοργού – Ζητάμε Δικαιοσύνη

Ως οικογένεια, βιώνουμε τις πιο εφιαλτικές ώρες της ζωής μας. Το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2026 προς ξημερώματα Σαββάτου, το σπίτι μας στη Λαγκάδα Αμοργού, ένας χώρος που έπρεπε να είναι το καταφύγιό μας, έγινε στόχος μιας άνανδρης, τυφλής και μαφιόζικης επίθεσης. Άγνωστοι πέταξαν δυναμίτη μέσα από το παράθυρο του υπνοδωματίου, την ώρα που το παιδί μας κοιμόταν μαζί με τη φίλη του.

Η εγκληματική αυτή ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του γιου μας, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Από καθαρή τύχη και μόνο δεν θρηνήσαμε δύο νεκρούς, καθώς η κοπέλα του παιδιού μας βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτου τρόμου και σοκ από την έκρηξη που έγινε δίπλα τους. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που συγκλόνισε ολόκληρη τη Λαγκάδα, σκορπίζοντας τον πανικό σε όλο το χωριό.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν πρόκειται για ένα τυχαίο περιστατικό ή έναν απλό εκφοβισμό, αλλά για ένα απολύτως προσχεδιασμένο έγκλημα. Το παράθυρο του δωματίου δεν βρίσκεται στον δρόμο. Οι δράστες, λειτουργώντας με πρωτοφανές θράσος και μεθοδικότητα, αναρριχήθηκαν και πέρασαν μέσα από τρεις διαφορετικές ταράτσες για να φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο και να πετάξουν τα εκρηκτικά.

Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι τα παιδιά μας δεν έχουν τσακωθεί ποτέ και με κανέναν. Είναι δύο ήσυχοι και προοδευτικοί νέοι άνθρωποι…. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη, στυγνή απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον δύο αθώων παιδιών την ώρα που κοιμούνταν ανυπεράσπιστα.

Με την παρούσα δημόσια δήλωση, θέλουμε να καταστήσουμε σαφές:

Καταγγέλλουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας αυτή τη δολοφονική επίθεση. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν να υποβαθμίσει, να αποσιωπήσει ή να «θάψει» το έγκλημα αυτό στα ψιλά γράμματα, ούτε να το παρουσιάσει ως μια δήθεν «προσωπική διαφορά». Κινδύνευσαν δύο αθώες ζωές στην καρδιά του χωριού μας από ανθρώπους που έδρασαν βάσει οργανωμένου σχεδίου και ίσως ιδεολογικού μίσους.

Απευθύνουμε έκκληση στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές να εξετάσουν με τη μέγιστη σοβαρότητα αν υπάρχει πολιτικό/ρατσιστικό κίνητρο. Ζητάμε τον εντοπισμό, τη σύλληψη και την παραπομπή στη Δικαιοσύνη τόσο των φυσικών αυτουργών που εκτέλεσαν αυτό το σχέδιο, όσο και των ηθικών αυτουργών που όπλισαν το χέρι τους.

Η τρομοκρατία, ο φασισμός και ο νόμος του δυναμίτη δεν πρέπει να ριζώσουν στο νησί μας. Επειδή οι δράστες κινήθηκαν πάνω από στέγες και ταράτσες στη μέση του χωριού, αν κάποιος είδε ή άκουσε την παραμικρή ύποπτη κίνηση εκείνο το βράδυ, τον παρακαλούμε να μιλήσει. Η σιωπή και ο φόβος τρέφουν το τέρας.

Ευχαριστούμε όσους κατοίκους στέκονται στο πλευρό μας και μαζί μ’ αυτούς ζητάμε την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας και την τιμωρία των φασιστικών στοιχείων που απειλούν τις ζωές μας.

Μήνυμα προς την κοινωνία μας:

Απευθυνόμαστε σε κάθε κάτοικο, κάθε γείτονα και κάθε άνθρωπο της Αμοργού. Αυτή η βάρβαρη επίθεση δεν αφορά μόνο τη δική μας οικογένεια· αφορά το μέλλον και την ασφάλεια ολόκληρου του νησιού. Αν επιτρέψουμε στον φόβο να μας κλείσει τα στόματα, αφήνουμε το σκοτάδι και το έγκλημα να ορίζουν τις ζωές μας. Σήμερα το στόχαστρο στράφηκε στα δικά μας παιδιά, αύριο μπορεί να βρεθεί οποιοδήποτε άλλο αθώο παιδί στη θέση τους. Σας καλούμε να σταθείτε όλοι μαζί απέναντι στη βία, να απομονώσουμε τα φασιστικά στοιχεία και να διεκδικήσουμε μια κοινωνία όπου κανείς δεν θα φοβάται να κοιμηθεί στο σπίτι του, κανείς δεν θα φιμώνεται για τις ιδέες του.

Η αλληλεγγύη μας είναι η μόνη ασπίδα απέναντι στον τρόμο.

Η Οικογένεια

Ahmet Barakat και Χριστίνας Γαβαλά

Λαγκάδα Αμοργού

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