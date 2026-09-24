Κριστίνα Αγκιλέρα: Τρυφερά τετ α τετ με τον αρραβωνιαστικό της σε σκάφος στην Ιταλία (Photos)

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Σε στιγμές ιδιαίτερα ρομαντικές εθεάθησαν η Κριστίνα Αγκιλέρα και ο Μάθιου Ράτλερ, με τον φωτογραφικό φακό να «εντοπίζει» το ζευγάρι σε τρυφερά τετ α τετ, σε σκάφος στο Πορτοφίνο.

Η τραγουδίστρια και ο επί χρόνια αρραβωνιαστικός της, Μάθιου Ράτλερ, πέρασαν μια ημέρα στην Ιταλία, με τον φακό να τους απαθανατίζει σε προσωπικές στιγμές τους ενώ έκαναν τη βόλτα τους στα νερά της ιταλικής Ριβιέρας.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο μουσικός φαίνεται να οδηγεί το σκάφος, ενώ η Κριστίνα Αγκιλέρα έχει τυλίξει τα χέρια της γύρω του, ενώ σε άλλη φωτογραφία, οι δυο τους ανταλλάσσουν φιλιά, αγκαλιές και χαμόγελα.

Για την έξοδό τους, η Αγκιλέρα επέλεξε ένα λευκό τοπ με ασορτί αέρινο παντελόνι και ένα μπλε μαντίλι στα μαλλιά, ενώ ο Ράτλερ φόρεσε ένα μπλε πουκάμισο και σκουρόχρωμο παντελόνι.

Christina Aguilera Cuddles Up to Fiancé Matthew Rutler During PDA-Filled Yacht Day in Italy https://t.co/IaR0OUbDxY — People (@people) September 23, 2026

Christina Aguilera wraps herself around Matthew Rutler, packs on PDA in Portofino!



📸: Backgrid pic.twitter.com/wOb3MQgPc9 September 22, 2026

Christina Aguilera gets swung around by fiancé Matthew Rutler as they pack on the PDA in Portofino https://t.co/KADmFLqNnU pic.twitter.com/1STPnMOWJ8 — Page Six (@PageSix) September 22, 2026

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2010, όταν εργάζονταν στην ταινία «Burlesque», όταν η Αγκιλέρα πρωταγωνιστούσε στη μουσική δραματική ταινία και ο Ράτλερ εργαζόταν ως βοηθός παραγωγής.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, δύο μήνες αφότου είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον πρώην σύζυγό της, μουσικό παραγωγό Τζόρνταν Μπράτμαν, η Κριστίνα Αγκιλέρα είχε μιλήσει στο People για τη γνωριμία της με τον Μάθιου Ράτλερ.

«Υπάρχει αγάπη, ναι. Περνάω καλά, βγαίνω ραντεβού και είναι κάτι που δεν είχα κάνει εδώ και πολύ καιρό» είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 2014, το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Η Αγκιλέρα είχε τότε δημοσιεύσει στο X μια φωτογραφία στην οποία κρατούσε το χέρι του Ράτλερ, δείχνοντας το δαχτυλίδι των αρραβώνων της. «Μου έκανε πρόταση και είπα…» είχε γράψει στη λεζάντα.

Λίγους μήνες αργότερα, στις 16 Αυγούστου του 2014, το ζευγάρι απέκτησε την κόρη του, Σάμερ Ρέιν. Η Αγκιλέρα έχει ακόμη έναν γιο, τον Μαξ Λάιρον Μπράτμαν, ο οποίος γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2008 από τον γάμο της με τον πρώην σύζυγό της.

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