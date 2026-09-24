ΙΣΑ προς ΚΕΣΥ και ιατρικές εταιρίες: «Να μπουν ξεκάθαροι κανόνες στις εξετάσεις και τον εξοπλισμό ανά ιατρική ειδικότητα στα ιδιωτικά ιατρεία και πολυϊατρεία της ΠΦΥ»

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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητάει με επιστολή του, από τις Επιστημονικές Εταιρείες Κορμού τις θέσεις τους για τις ιατρικές πράξεις που μπορούν να εκτελούνται ανά ειδικότητα στους φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), καθώς και για τον εξοπλισμό που επιτρέπεται να εγκαθίσταται στα ιατρεία τους.
Με την ίδια επιστολή, που κοινοποιείται και στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι ανάλογα αιτήματά του στο παρελθόν δεν είχαν τελεσφορήσει. Όπως τονίζει, «ο πρόσφατος τραγικός θάνατος του γνωστού τραγουδιστή καθιστά αναγκαίο τον αναστοχασμό του ιατρικού σώματος και την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την ασφάλεια των ασθενών.».
Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκονται οι ασάφειες ως προς το εύρος των ιατρικών πράξεων και τις προϋποθέσεις εκτέλεσής τους. Καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν προσδιορίζει συγκεκριμένα το σύνολο των πράξεων που μπορεί να εκτελεί ένας ιατρός χωρίς ειδικότητα ή ένας ιατρός κάθε ειδικότητας. Το αντικείμενο αυτό συνδέεται με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, τη συνεχή εξέλιξή της και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας.
Παράλληλα, ο ΙΣΑ επισημαίνει την ανάγκη αποσαφήνισης του εξοπλισμού που μπορεί να εγκαθίσταται στα ιατρεία και τα πολυϊατρεία, σε συνάρτηση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα όρια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Σύμφωνα με τον ΙΣΑ ο πυρήνας του προβλήματος βρίσκεται στα παρακάτω κενά:
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαγορεύεται στους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας:
Ο ΙΣΑ ζητάει από το ΚΕΣΥ και τις επιστημονικές εταιρίες, να καθορίσουν και να του υποδείξουν τις ιατρικές πράξεις που μπορούν ιατροί, ανά ειδικότητά, να εκτελούν σε φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τον εξοπλισμό που επιτρέπεται να εγκαταστήσουν και ό,τι άλλο κατά την κρίσης τους θα πρέπει να λαμβάνεται υπ΄όψιν από τις Επιτροπές Ελέγχου των φορέων ΠΦΥ του ΙΣΑ.
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