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ΥΓΕΙΑ

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24.09.2026 10:09

ΙΣΑ προς ΚΕΣΥ και ιατρικές εταιρίες: «Να μπουν ξεκάθαροι κανόνες στις εξετάσεις και τον εξοπλισμό ανά ιατρική ειδικότητα στα ιδιωτικά ιατρεία και πολυϊατρεία της ΠΦΥ»

24.09.2026 10:09
giatros

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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητάει με επιστολή του, από τις Επιστημονικές Εταιρείες Κορμού τις θέσεις τους για τις ιατρικές πράξεις που μπορούν να εκτελούνται ανά ειδικότητα στους φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), καθώς και για τον εξοπλισμό που επιτρέπεται να εγκαθίσταται στα ιατρεία τους.

Με την ίδια επιστολή, που κοινοποιείται και στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι ανάλογα αιτήματά του στο παρελθόν δεν είχαν τελεσφορήσει. Όπως τονίζει, «ο πρόσφατος τραγικός θάνατος του γνωστού τραγουδιστή καθιστά αναγκαίο τον αναστοχασμό του ιατρικού σώματος και την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την ασφάλεια των ασθενών.».

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκονται οι ασάφειες ως προς το εύρος των ιατρικών πράξεων και τις προϋποθέσεις εκτέλεσής τους. Καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν προσδιορίζει συγκεκριμένα το σύνολο των πράξεων που μπορεί να εκτελεί ένας ιατρός χωρίς ειδικότητα ή ένας ιατρός κάθε ειδικότητας. Το αντικείμενο αυτό συνδέεται με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, τη συνεχή εξέλιξή της και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας.

Κανόνες στον εξοπλισμό

Παράλληλα, ο ΙΣΑ επισημαίνει την ανάγκη αποσαφήνισης του εξοπλισμού που μπορεί να εγκαθίσταται στα ιατρεία και τα πολυϊατρεία, σε συνάρτηση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα όρια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ ο πυρήνας του προβλήματος βρίσκεται στα παρακάτω κενά: 

  • Πουθενά στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένα ποιες είναι οι πράξεις που μπορεί να εκτελεί ο ιατρός άνευ ειδικότητας ή ο ιατρός κάθε ειδικότητας. Αυτό προσδιορίζεται από τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, η οποία εξελίσσεται συνεχώς και μπορεί να συγκεκριμενοποιηθεί περαιτέρω μόνο με βάση το περιεχόμενο εκπαίδευσης εκάστης ιατρικής ειδικότητας.
  •  Πουθενά στο κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει τις προδιαγραφές λειτουργίας των ιατρείων και πολυϊατρείων δεν καθορίζεται ο αναγκαίος ελάχιστος, και κυρίως εξαντλητικά ο εξοπλισμός που επιτρέπεται να είναι εγκατεστημένος. 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαγορεύεται στους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας: 

  • Να εκτελείται οποιαδήποτε πράξη για τις οποίες ο Ιδιωτικός Φορέας παροχής στερείται του απαραίτητου γι΄αυτές ειδικού εξοπλισμού και της κατά περίπτωση απαιτούμενης άδειας χρήσης αυτού.
  •  Η παροχή υπηρεσιών υγείας, που παρέχονται αποκλειστικά, με βάση τους κανόνες της ιατρικής – οδοντιατρικής επιστήμης, στη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. δεν διαθέτουν κλίνες νοσηλείας. 
  • Η εκτέλεση ιατρικών ή οδοντιατρικών πράξεων για τις οποίες απαιτείται γενική νάρκωση ή ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία, συμπεριλαμβανομένης και της μέθης που αποτελεί μορφή γενικής αναισθησία. 
  • Η διακίνηση δειγμάτων αίματος εκτός των εγκαταστάσεων του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ ή της Κλινικής που παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για τη διενέργεια αναλύσεων από εργαστήρια τρίτων προσώπων.

Ο ΙΣΑ ζητάει από το ΚΕΣΥ και τις επιστημονικές εταιρίες, να καθορίσουν και να του υποδείξουν τις ιατρικές πράξεις που μπορούν ιατροί, ανά ειδικότητά, να εκτελούν σε φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τον εξοπλισμό που επιτρέπεται να εγκαταστήσουν και ό,τι άλλο κατά την κρίσης τους θα πρέπει να λαμβάνεται υπ΄όψιν από τις Επιτροπές Ελέγχου των φορέων ΠΦΥ του ΙΣΑ.

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