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ΥΓΕΙΑ

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23.09.2026 16:15

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας: Σωστή χρήση βιταμινών και συμπληρωμάτων

23.09.2026 16:15
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credit: pixabay

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Με αφορμή την έναρξη της χειμερινή περιόδου καθώς και μετά τα πρόσφατα γεγονότα δημοσιοποίησης της χρησιμοποίησης διαφόρων «εναλλακτικών» σκευασμάτων για λόγους υγείας, ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας προειδοποιεί το κοινό, βασιζόμενος πάντοτε σε τεκμηριωμένες ιατρικές έρευνες και μελέτες, ότι:

Οι ενδοφλέβιες εγχύσεις βιταμινών ή κοκτέιλ ευεξίας δεν αποτελούν συμπληρώματα διατροφής, βάσει ΕΟΦ. Η διάθεση και η χορήγησή τους χωρίς άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου είναι παράνομη. Επιπλέον, κάθε ενέσιμη ή ενδοφλέβια πράξη πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό σε αδειοδοτημένους χώρους Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Αντίθετα, η χορήγηση τους εκτός νόμιμου πλαισίου, ενέχει εγγενείς κινδύνους, όπως λοιμώξεις από τη χρήση μη στείρων (αποστειρωμένων) προϊόντων, αλλεργικές ή αναφυλακτικές αντιδράσεις, τοπικές ή συστηματικές επιπλοκές στον οργανισμό και ανεπιθύμητες ενέργειες από μη ελεγμένες δραστικές ουσίες, προσμείξεις ή υπερδοσολογία βιταμινών.

Κινδύνους, όμως, ενέχει και η χορήγηση και η χρήση μη εγκεκριμένων σκευασμάτων, για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, που διακινούνται συχνά διαδικτυακά, χωρίς να έχει γίνει, πολλές φορές, προηγούμενη γνωστοποίηση στον ΕΟΦ. Τα προϊόντα αυτά στερούνται ελέγχου για τη σύνθεσή τους και για την παρουσία τυχόν απαγορευμένων ή επικίνδυνων ουσιών και ενδέχεται να επηρεάσουν τη δράση άλλων φαρμάκων  (π.χ. αντιπηκτικά, ανοσοκατασταλτικά). Η χορήγηση τους πρέπει να γίνεται πάντα με βάση τις πραγματικές ανάγκες του οργανισμού μας και ιδανικά μετά από ιατρική καθοδήγηση, καθώς η αλόγιστη χρήση ή οι υπερδοσολογίες (mega-dosing) δεν προσφέρουν επιπλέον προστασία και μπορεί να επιβαρύνουν την υγεία μας. Η λήψη βιταμινών πάνω από τη Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση (RDA) δεν προσφέρει «σούπερ» ανοσία και, στην περίπτωση των λιποδιαλυτών βιταμινών (A, D, E, K), μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα.

Σύμφωνα με την ιατρική κοινότητα και διεθνείς φορείς τα σκευάσματα και τα συμπληρώματα διατροφής λειτουργούν κυρίως διορθωτικά σε περιπτώσεις ελλείψεων και προσφέρουν ουσιαστικό όφελος στις εξής περιπτώσεις:

  • Αποδεδειγμένες ελλείψεις μέσω αιματολογικών εξετάσεων (π.χ. χαμηλή βιταμίνη D ή φεριτίνη).
  • Μη ισορροπημένη διατροφή, όπως σε άτομα με κακή θρέψη, αυστηρά χορτοφάγους ή άτομα με δυσαπορρόφηση θρεπτικών συστατικών.
  • Προχωρημένη ηλικία, καθώς το ανοσοποιητικό σύστημα τείνει να εξασθενεί φυσικά με τα χρόνια.
  • Περίοδοι έντονου σωματικού ή ψυχικού στρες ή ανάρρωσης από ασθένεια.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας επισημαίνει επίσης ότι κανένα σκεύασμα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα οφέλη του επαρκούς ύπνου, της ισορροπημένης μεσογειακής διατροφής, της τακτικής άσκησης και των συνιστώμενων εμβολιασμών.

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