Τουρκία: Σεισμός 5,4 βαθμών στη Σανλιούρφα

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Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD) ανακοίνωσε ότι στις 10:40 σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών, με επίκεντρο την περιοχή Καρακιοπρού της Σανλιούρφα στη νοτιοανατολική Τουρκία.
Μετά τον σεισμό πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στο Ντιγιαρμπακίρ, τη Σανλιούρφα, το Αντιγιαμάν και το Γκαζιαντέπ, περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά στο επίκεντρο του προηγούμενου καταστροφικού σεισμού το 2023.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεισμός έγινε αισθητός και στη Συρία και το Ιράκ.
Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Καντιλί ανακοίνωσε το μέγεθος του σεισμού 5,8 βαθμούς, ωστόσο το AFAD κάνει λόγο για 5,4 βαθμούς.
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