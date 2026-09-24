Τραμπ – Σι: Κόκκινο χαλί, βομβαρδιστικά και εμπορική ανακωχή – Η σπάνια υποδοχή στην Ουάσιγκτον (Video)

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Σε μια κίνηση που ξεφεύγει από το σύνηθες αμερικανικό διπλωματικό πρωτόκολλο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε προσωπικά τον Σι Τζινπίνγκ στην αεροπορική βάση Άντριους, έξω από την Ουάσιγκτον, ανοίγοντας με κόκκινο χαλί και στρατιωτικές τιμές την τριήμερη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούσαν να παρατείνουν έως τις 10 Ιανουαρίου 2027 την εμπορική ανακωχή τους, δίνοντας το πρώτο χειροπιαστό δείγμα αποκλιμάκωσης πριν ακόμη αρχίσουν οι κρίσιμες συνομιλίες στον Λευκό Οίκο.

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Σι Τζινπίνγκ προσγειώθηκε στη Joint Base Andrews το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης ώρα Ελλάδας. Στην πίστα τον περίμεναν ο Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, ενώ ο Κινέζος πρόεδρος συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιουάν.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και συνομίλησαν για λίγα λεπτά μπροστά στις κάμερες, πριν περπατήσουν με τις συζύγους τους στον κόκκινο διάδρομο.

.@POTUS and @FLOTUS welcome Chinese President Xi Jinping and Madame Peng to the United States pic.twitter.com/RPCM1ofEql — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 23, 2026

Η τελετή περιλάμβανε τιμητικό άγημα 21 ατόμων, στρατιωτική μπάντα, τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών και υπέρπτηση δύο βομβαρδιστικών B-1, ενώ μαχητικά F-22 και F-16 είχαν παραταχθεί στην πίστα της βάσης. Μετά την τελετή, οι δύο ηγέτες αναχώρησαν χωριστά, ενόψει της επίσημης συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο.

Trump and Xi react as a B-1 aircraft flies overhead. pic.twitter.com/lsC8fIVIOD September 23, 2026

Η σπάνια κίνηση του Τραμπ

Η παρουσία Αμερικανού προέδρου στην πίστα της βάσης Άντριους για να υποδεχθεί προσωπικά έναν ξένο ηγέτη αποτελεί εξαιρετικά ασυνήθιστη διπλωματική κίνηση.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters από το C-SPAN, η τελευταία φορά που Αμερικανός πρόεδρος είχε προχωρήσει σε αντίστοιχη υποδοχή στη βάση ήταν το 2015, όταν ο Μπαράκ Ομπάμα είχε καλωσορίσει τον Πάπα Φραγκίσκο.

Ο Τραμπ έχει, πάντως, χρησιμοποιήσει ξανά την προσωπική παρουσία στην πίστα ως κίνηση υψηλού συμβολισμού, καθώς τον Αύγουστο του 2025 είχε υποδεχθεί με τον ίδιο τρόπο τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας.

Η επίσκεψη του Σι είναι η πρώτη κρατική επίσκεψή του στην αμερικανική πρωτεύουσα εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Ο Κινέζος πρόεδρος είχε βρεθεί τελευταία φορά στις ΗΠΑ το 2023, στην Καλιφόρνια, για τη σύνοδο της APEC, ενώ η προηγούμενη κρατική επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον είχε πραγματοποιηθεί το 2015 επί προεδρίας Ομπάμα.

Σι: «Εταίροι και όχι αντίπαλοι»

Λίγο μετά την άφιξή του, ο Σι Τζινπίνγκ έστειλε μήνυμα αποκλιμάκωσης στις σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη.

Σε γραπτή δήλωσή του ανέφερε ότι Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες «πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι», εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία ότι, με κοινή προσπάθεια, η επίσκεψή του θα έχει θετικά αποτελέσματα.

Ο Κινέζος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι η ανάπτυξη της Κίνας και η επιδίωξη των ΗΠΑ για ενίσχυση της δικής τους ισχύος μπορούν να συνυπάρξουν, με τις δύο πλευρές να διαχειρίζονται τις διαφορές τους χωρίς να οδηγούνται σε μετωπική σύγκρουση.

President Trump waves goodbye to his friend: President Xi Jinping, general secretary of the Chinese Communist Party pic.twitter.com/vmsY6xRJvJ — Acyn (@Acyn) September 23, 2026

Παράταση της εμπορικής ανακωχής έως τον Ιανουάριο

Το πρώτο ουσιαστικό αποτέλεσμα ήρθε πριν από την επίσημη συνάντηση Τραμπ – Σι.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε ότι ΗΠΑ και Κίνα συμφώνησαν να παρατείνουν κατά δύο μήνες την εμπορική ανακωχή, η οποία επρόκειτο να εκπνεύσει στις 10 Νοεμβρίου.

Η νέα ημερομηνία λήξης είναι η 10η Ιανουαρίου 2027, με τον Μπέσεντ να εξηγεί ότι η παράταση θα δώσει στις δύο πλευρές περισσότερο χρόνο για συνομιλίες γύρω από μια ευρύτερη οικονομική συμφωνία. Η ανακοίνωση ακολούθησε τη συνάντησή του με τον Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ.

Οι δύο υπερδυνάμεις είχαν προχωρήσει από το 2025 σε αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου, περιορίζοντας την αλληλουχία νέων δασμών και εμπορικών περιορισμών, χωρίς όμως να έχουν εξαλειφθεί οι σοβαρές διαφορές τους.

Από τους δασμούς και τις σπάνιες γαίες έως την Ταϊβάν

Η επίσημη συνάντηση στον Λευκό Οίκο αναμένεται να έχει μια εξαιρετικά βαριά ατζέντα.

Στο οικονομικό πεδίο βρίσκονται οι δασμοί, οι εμπορικές σχέσεις, οι κινεζικές σπάνιες γαίες και οι αμερικανικοί περιορισμοί στην εξαγωγή προηγμένων τεχνολογιών.

Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στην τεχνητή νοημοσύνη, τόσο στον ανταγωνισμό για την τεχνολογική πρωτοκαθεδρία όσο και στους κινδύνους που δημιουργεί η ταχεία εξέλιξή της. Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο έχουν επιβάλει σειρά περιορισμών σε κρίσιμες τεχνολογίες, ενώ ταυτόχρονα εξετάζουν τρόπους να διατηρήσουν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας για την AI.

Στο γεωπολιτικό σκέλος, στο τραπέζι βρίσκονται η Ταϊβάν, η αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη προς το νησί, η σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν και οι στενές οικονομικές σχέσεις του Πεκίνου με την Τεχεράνη, καθώς και ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας.

Στο ευρύτερο γεωπολιτικό φόντο βρίσκεται και η συμφωνία που υπέγραψαν στις 22 Σεπτεμβρίου οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δανία και η Γροιλανδία για την επέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί. Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, δύο νέες αμερικανικές βάσεις και περιορισμούς σε στρατιωτική παρουσία χωρών εκτός ΝΑΤΟ, σε μια περιοχή όπου Ουάσιγκτον, Μόσχα και Πεκίνο έχουν αυξανόμενο στρατηγικό ενδιαφέρον.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο κρατικό δείπνο

Το βάρος που δίνει η αμερικανική πλευρά στην τεχνολογική αντιπαράθεση αποτυπώνεται και στη σύνθεση των προσκεκλημένων για το επίσημο δείπνο προς τιμήν του Σι.

Μεταξύ των επικεφαλής μεγάλων αμερικανικών εταιρειών που αναμένονται βρίσκονται στελέχη όπως ο Σαμ Όλτμαν της OpenAI, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, ο Ίλον Μασκ της Tesla και της xAI, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta, ο Σούνταρ Πιτσάι της Alphabet και ο Τζεφ Μπέζος της Amazon.

Ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θεωρεί την πρωτοκαθεδρία στην τεχνητή νοημοσύνη ζήτημα οικονομικής και στρατηγικής ισχύος, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να επιταχύνουν τις επενδύσεις τους ώστε να διατηρήσουν το προβάδισμα έναντι της Κίνας.

Νέα τελετή στον Λευκό Οίκο και 21 κανονιοβολισμοί

Η επίσημη υποδοχή συνεχίζεται την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, όπου έχει προγραμματιστεί τελετή με πλήρεις στρατιωτικές τιμές και 21 κανονιοβολισμούς.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη οι συνομιλίες των δύο προέδρων, το επίσημο δείπνο, ιδιωτικό τσάι, καθώς και επίσκεψη του Σι στα Εθνικά Αρχεία, όπου φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, τα πρωτότυπα της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και του αμερικανικού Συντάγματος.

Η συνάντηση είναι η τρίτη πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ Τραμπ και Σι από την επιστροφή του Αμερικανού προέδρου στον Λευκό Οίκο, μετά τις επαφές τους στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας και στο Πεκίνο τον περασμένο Μάιο. Ακόμη μία συνάντηση θεωρείται πιθανή μέσα στη χρονιά, στις συνόδους της APEC στην Κίνα ή της G20 στις ΗΠΑ.

Παρά το κλίμα της εντυπωσιακής υποδοχής και την παράταση της εμπορικής ανακωχής, οι βαθιές διαφορές ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Πεκίνο παραμένουν, από την Ταϊβάν και τις προηγμένες τεχνολογίες έως τους δασμούς και τον έλεγχο κρίσιμων πρώτων υλών. Το ζητούμενο των συνομιλιών είναι πλέον εάν η επίδειξη διπλωματικής εγκαρδιότητας μπορεί να μετατραπεί σε συγκεκριμένες συμφωνίες μεταξύ των δύο ανταγωνιστικών υπερδυνάμεων.

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