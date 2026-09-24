Ακίνητα: «Μάχη» για τα φθηνά σπίτια – Έως 42 φορές μεγαλύτερη η ζήτηση στα χαμηλά ενοίκια

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Μεγάλη είναι η απόσταση ανάμεσα στα σπίτια που αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι και σε αυτά που τελικά βρίσκουν στην αγορά, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στις πιο προσιτές κατοικίες. Όσο χαμηλότερο είναι το ενοίκιο ή η τιμή πώλησης τόσο αυξάνεται η ζήτηση, χωρίς όμως να υπάρχει αντίστοιχη προσφορά. Αυτό προκύπτει από νέα ανάλυση του Spitogatos για το πρώτο οκτάμηνο του 2026, η οποία καταγράφει τη σχέση προσφοράς και ζήτησης ανά περιοχή, γειτονιά και κατηγορία τιμής.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα βρίσκεται στην ενοικίαση. Σε ολόκληρη τη χώρα, για κάθε διαθέσιμο σπίτι προς ενοικίαση αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 23,38 αναζητήσεις και 2,41 εκδηλώσεις άμεσου ενδιαφέροντος. Στις πωλήσεις οι αντίστοιχοι αριθμοί είναι αρκετά χαμηλότεροι, με 11,68 αναζητήσεις και 0,79 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος ανά ακίνητο. Η εικόνα γίνεται πολύ πιο έντονη όταν εξετάζονται τα χαμηλότερα ενοίκια.

Στα Βόρεια Προάστια της Αττικής, για κάθε διαθέσιμο σπίτι με ενοίκιο κάτω από 600 ευρώ καταγράφονται 281,7 αναζητήσεις και 21,1 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Αντίθετα, στα σπίτια με ενοίκιο πάνω από 1.500 ευρώ η πίεση είναι έως και 42 φορές μικρότερη.

Στο κέντρο της Αθήνας, για σπίτια έως 600 ευρώ καταγράφονται 20,8 αναζητήσεις και 3,9 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος ανά διαθέσιμο ακίνητο. Στα ενοίκια άνω των 1.500 ευρώ οι αριθμοί πέφτουν στις 4,3 αναζητήσεις και στις 0,6 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Μεγάλη ζήτηση για οικονομικότερα σπίτια εμφανίζεται μεταξύ άλλων στην Ελευσίνα, το Μαρούσι, το Ηράκλειο, την Παλλήνη και το Χαλάνδρι.

Ανάλογη εικόνα υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη. Στις περιοχές εκτός κέντρου, για ενοίκια κάτω από 600 ευρώ καταγράφονται 123,2 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η ζήτηση στον Εχέδωρο, τον Άγιο Αθανάσιο και το Ωραιόκαστρο.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, η πίεση στα φθηνότερα ενοίκια είναι έως και επτά φορές μεγαλύτερη από εκείνη στα ακριβά. Στα Δωδεκάνησα, για παράδειγμα, αντιστοιχούν 196,4 αναζητήσεις σε κάθε διαθέσιμο ακίνητο.

Στις περιοχές όπου καταγράφεται υψηλή ζήτηση περιλαμβάνονται η Ζάκυνθος, η Ρόδος και η Πάρος, αλλά και η Θήβα, η Αλεξάνδρεια και το Αγρίνιο.

Οι αγοραστές ψάχνουν σπίτια έως 250.000 ευρώ

Παρόμοια είναι η κατάσταση και στις αγοραπωλησίες, αν και η πίεση είναι μικρότερη σε σχέση με τα ενοίκια.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα σπίτια με τιμή έως 250.000 ευρώ. Αντίθετα, στα ακίνητα που κοστίζουν πάνω από 550.000 ευρώ η ζήτηση είναι αισθητά χαμηλότερη.

Ενδεικτικά, στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας καταγράφονται 22,6 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο αξίας έως 250.000 ευρώ. Στις περιοχές εκτός του κέντρου της Θεσσαλονίκης οι αναζητήσεις φτάνουν τις 27,9 ανά ακίνητο. Στην υπόλοιπη χώρα ξεχωρίζουν τα Δωδεκάνησα στις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, ενώ στις Σποράδες καταγράφονται 91,4 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι αναζητούν σπίτι, αλλά τελικά δεν προχωρούν στο επόμενο στάδιο. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις αναζητήσεις και στην άμεση εκδήλωση ενδιαφέροντος συνδέεται, σύμφωνα με την ανάλυση, και με το ύψος των τιμών.

Περισσότερα στεγαστικά δάνεια

Την ίδια στιγμή αυξάνεται η στεγαστική πίστη. Σύμφωνα με στοιχεία της IMS-FC, στην οποία έχει επενδύσει ο Spitogatos, οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων έφτασαν στο πρώτο οκτάμηνο του 2026 τα 1,835 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 34,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Οι χρηματοδοτήσεις μέσω των προγραμμάτων «Σπίτι μου» αυξήθηκαν κατά 54,6%. Παρά την άνοδο, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη στη χρήση στεγαστικών δανείων. Μόλις το 23% των αγοραπωλησιών ακινήτων στη χώρα πραγματοποιείται με στεγαστικό δάνειο, έναντι 45% στην Ευρώπη.

Αυξάνεται το ενδιαφέρον από το εξωτερικό

Ισχυρή παραμένει και η ζήτηση από το εξωτερικό. Σε σύγκριση με το 2020 έχει αυξηθεί κατά 60,3% και πλέον αντιστοιχεί στο 20,3% της συνολικής ζήτησης για ακίνητα στην Ελλάδα.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προέρχεται από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, οι ξένοι αγοραστές δεν αναζητούν ακίνητα μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ανάμεσα στις δέκα δημοφιλέστερες περιοχές βρίσκονται η Χαλκιδική, οι Κυκλάδες, η Καβάλα, η Μεσσηνία και τα Δωδεκάνησα.

Το πρόβλημα είναι τα προσιτά σπίτια

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία είναι ότι το πρόβλημα της αγοράς δεν αφορά μόνο τον συνολικό αριθμό των διαθέσιμων κατοικιών. Αφορά κυρίως το εάν υπάρχουν σπίτια στις περιοχές και στις τιμές που αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι.

Όπως ανέφερε ο COO του Spitogatos, Δημήτρης Τσατίρης, η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση εμφανίζεται εκεί όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη για προσιτή κατοικία αλλά μικρός αριθμός διαθέσιμων ακινήτων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο κινήσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κατάσταση είναι η αξιοποίηση περισσότερων κατοικιών που σήμερα παραμένουν κλειστές ή ανεκμετάλλευτες και η ευκολότερη πρόσβαση των αγοραστών σε χρηματοδότηση.

Η έρευνα του Spitogatos βασίστηκε σε περισσότερα από 650.000 ακίνητα και στον όγκο των αναζητήσεων που πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο εκδήλωσης για τη συμπλήρωση 20 ετών από την ίδρυση της εταιρείας.

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