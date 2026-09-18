Ακίνητα: Στην περιφέρεια μεταφέρεται το «ράλι» των τιμών – Νέα άνοδος 5,5% στις κατοικίες

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Η περιφέρεια παίρνει πλέον τη σκυτάλη από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη στις αυξήσεις των τιμών κατοικίας, αλλάζοντας σταδιακά τον χάρτη της κτηματαγοράς. Οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά σε ολόκληρη τη χώρα, με χαμηλότερη όμως ταχύτητα σε σχέση με την προηγούμενη διετία.

Τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 δείχνουν μέση ετήσια αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων κατά 5,5%, έναντι 8,3% το 2025 και 9,1% το 2024.

Η επιβράδυνση είναι πλέον εμφανής, χωρίς όμως να συνοδεύεται από υποχώρηση των τιμών. Αντίθετα, οι αξίες των κατοικιών εξακολουθούν να ανεβαίνουν πάνω στη μεγάλη αύξηση που έχει προηγηθεί τα τελευταία χρόνια.

Η σημαντικότερη αλλαγή εντοπίζεται στη γεωγραφία των ανατιμήσεων. Στην Αθήνα η ετήσια αύξηση περιορίστηκε στο 5%, στη Θεσσαλονίκη στο 4,7% και στις άλλες μεγάλες πόλεις διαμορφώθηκε στο 5,4%. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, αντίθετα, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 7,1%, καταγράφοντας τον υψηλότερο ρυθμό μεταξύ όλων των γεωγραφικών κατηγοριών.

Η διαφορά αυτή δείχνει ότι η άνοδος της αγοράς κατοικίας αποκτά μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά. Περιοχές που βρίσκονταν εκτός του βασικού επενδυτικού ενδιαφέροντος εμφανίζουν πλέον υψηλότερους ρυθμούς αύξησης από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Στην εξέλιξη αυτή συμβάλλουν η τουριστική ζήτηση σε αρκετές περιοχές, η μετατόπιση ενδιαφέροντος προς φθηνότερες αγορές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων και η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών. Η προσφορά παραμένει άλλωστε ένα από τα βασικά προβλήματα της αγοράς, ιδιαίτερα στα νεότερα ακίνητα.

Τα διαμερίσματα ηλικίας έως πέντε ετών κατέγραψαν στο δεύτερο τρίμηνο αύξηση 6,2%, έναντι 5% στα παλαιότερα. Η εικόνα διαφοροποιείται σε σχέση με το 2025, όταν τα νέα διαμερίσματα είχαν ακριβύνει κατά 7,8%, ενώ τα παλαιά είχαν εμφανίσει μεγαλύτερη αύξηση, κατά 8,6%. Η μεγαλύτερη φετινή άνοδος των νεόδμητων αποτυπώνει και την πίεση που εξακολουθεί να υπάρχει για σύγχρονα ακίνητα, σε μια αγορά όπου η νέα προσφορά δεν έχει ακόμη καλύψει τη συσσωρευμένη ζήτηση.

Οι τιμές επιβραδύνουν, αλλά δεν υποχωρούν

Για το σύνολο των αστικών περιοχών, οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν στο δεύτερο τρίμηνο κατά 5,3% υψηλότερες σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Το 2025 η αντίστοιχη μέση ετήσια αύξηση είχε διαμορφωθεί στο 7,9%.

Τα στοιχεία δείχνουν επομένως σταδιακή επιστροφή σε χαμηλότερους ρυθμούς ανατίμησης, χωρίς μέχρι στιγμής να καταγράφεται αντιστροφή της τάσης. Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τους υποψήφιους αγοραστές, καθώς η επιβράδυνση του ποσοστού αύξησης δεν σημαίνει και επιστροφή των τιμών σε χαμηλότερα επίπεδα. Οι νέες αυξήσεις προστίθενται στις σημαντικές ανατιμήσεις των προηγούμενων ετών, διατηρώντας υψηλό το κόστος απόκτησης κατοικίας.

Την ίδια ώρα, θετικότερη εικόνα εμφανίζει η κατασκευαστική δραστηριότητα. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές αυξήθηκε κατά 7,1% στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 5,6% στην αντίστοιχη σύγκριση του 2025 με το 2024.

Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους, ο μη εποχικά διορθωμένος δείκτης καταγράφει αύξηση 30,6%. Σε εποχικά διορθωμένη βάση, ωστόσο, η μεταβολή είναι ουσιαστικά μηδενική, μόλις 0,02%.Η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας μπορεί σταδιακά να ενισχύσει την προσφορά νέων ακινήτων, χωρίς όμως να αναμένεται άμεση αλλαγή των ισορροπιών. Η κτηματαγορά περνά έτσι σε μια διαφορετική φάση: οι πολύ υψηλοί ρυθμοί ανατίμησης των προηγούμενων ετών περιορίζονται, οι τιμές όμως συνεχίζουν να αυξάνονται και η μεγαλύτερη δυναμική μεταφέρεται πλέον από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα προς την υπόλοιπη χώρα.

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