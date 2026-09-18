search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 09:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2026 08:35

Νέα Ιωνία: Εξαρθρώθηκε συμμορία που χρησιμοποιούσε AI για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών 

18.09.2026 08:35
peripoliko_mnew

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε απάτες και διακεκριμένες κλοπές, χρησιμοποιώντας προσχήματα αλλά και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την κλωνοποίηση φωνών συγγενικών προσώπων των θυμάτων.

Η επιχείρηση διαδραματίστηκε στη Νέα Ιωνία και συνελήφθησαν δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας 23 και 25 ετών, τη στιγμή που φέρονται να είχαν μόλις κλέψει από σπίτι τιμαλφή αξίας περίπου 30.000 ευρώ, έχοντας χρησιμοποιήσει το AI ως σύμμαχό τους.

Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να είχαν αναλάβει τον ρόλο των «εισπρακτόρων» της ομάδας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για εγκληματική οργάνωση, απάτη και διακεκριμένες κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα, περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα, εκ των οποίων τα τρία έχουν ταυτοποιηθεί.

Η δομή της οργάνωσης και οι «τηλεφωνητές»

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την αξιοποίηση πληροφοριών προέκυψε ότι η εγκληματική ομάδα είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τις αρχές Ιουλίου 2026 και είχε συγκεκριμένη δομή.

Στην οργάνωση υπήρχαν μέλη με διευθυντικούς ρόλους, καθώς και «τηλεφωνητές» και «εισπράκτορες».

Οι «τηλεφωνητές» αναλάμβαναν να εντοπίζουν υποψήφια θύματα μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών και να τα πείθουν να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, με στόχο την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Παράλληλα, φέρονται να ήταν υπεύθυνοι για τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Η χρήση AI για την κλωνοποίηση φωνών

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δράσης της οργάνωσης, σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν η αξιοποίηση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού ή οικείου προσώπου του υποψήφιου θύματος.

Αρχικά, τα μέλη της οργάνωσης επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα θύματα και τα έπειθαν να ακολουθήσουν συγκεκριμένες οδηγίες, κυρίως με το πρόσχημα εργασιών που αφορούσαν την εγκατάσταση οπτικής ίνας.

Σε περίπτωση που το θύμα εξέφραζε αμφιβολίες, οι δράστες το καλούσαν να επικοινωνήσει με κάποιο συγγενικό ή άλλο οικείο πρόσωπο, προκειμένου αυτό δήθεν να επιβεβαιώσει την αναγκαιότητα της διαδικασίας και να το καθησυχάσει.

Στη συνέχεια, ζητούσαν από το θύμα τον αριθμό τηλεφώνου του συγκεκριμένου προσώπου και επικοινωνούσαν μαζί του, προσποιούμενοι, ανάλογα με την περίπτωση, ότι εκπροσωπούν εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης συνομιλίας αποκτούσαν δείγμα της φωνής του προσώπου και, με τη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, προχωρούσαν στην κλωνοποίησή της.

Μετά επικοινωνούσαν εκ νέου με το αρχικό θύμα και αναπαρήγαγαν μέσω της τεχνολογίας τη φωνή του συγγενικού ή οικείου προσώπου. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούσαν την εντύπωση ότι ο συγγενής βρισκόταν πράγματι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και επιβεβαίωνε τις οδηγίες που είχαν προηγουμένως δώσει οι δράστες.

Πέντε ακόμη περιστατικά και κλοπή οχήματος

Μέχρι στιγμής, έχει επιβεβαιωθεί η εμπλοκή των μελών της οργάνωσης σε ακόμη 5 περιπτώσεις με παρόμοια μεθοδολογία.

Παράλληλα, εξιχνιάστηκε κλοπή οχήματος που πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούσαν ως «επιχειρησιακό όχημα».

Από τις έρευνες κατασχέθηκαν ένα όχημα δημόσιας χρήσης και δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να διακριβωθεί το πλήρες εύρος της παράνομης δραστηριότητας.

Με αφορμή την υπόθεση, η Ελληνική Αστυνομία εφιστά εκ νέου την προσοχή των πολιτών σε τηλεφωνικές κλήσεις κατά τις οποίες άγνωστα άτομα προσποιούνται υπαλλήλους οργανισμών κοινής ωφέλειας, δημόσιων υπηρεσιών, εταιρειών τηλεπικοινωνιών, τραπεζών, λογιστικών γραφείων ή άλλων φορέων.

Διαβάστε επίσης

Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από φωτιά σε ξενοδοχείο στη Μύκονο

Παύλος Φύσσας: Στις 17:30 η μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι (videos)

Ακίνητα: Στην περιφέρεια μεταφέρεται το «ράλι» των τιμών – Νέα άνοδος 5,5% στις κατοικίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Κρατούμενες στις φυλακές κρέμασαν πανό «για πάντα Μαζώ» – Πώς πέρασαν την πρώτη νύχτα στον Κορυδαλλό οι γιατροί – Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα οικονομικά στοιχεία της «κλινικής»

ftwxeia skoypidia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σοκ από τη Eurostat: Δύο στους τρεις Έλληνες νιώθουν φτωχοί – Το 87,1% δυσκολεύεται να βγάλει τον μήνα

georgiadis-delphoi
ΥΓΕΙΑ

ΑΙ εργαλείο για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων – Έκτακτη συνέντευξη τύπου Γεωργιάδη

irakleio-kannavi-6
ΕΛΛΑΔΑ

Πτολεμαΐδα: Χειροπέδες σε 44χρονο για ναρκωτικά – Είχε μετατρέψει το σπίτι του σε εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης (video)

roula-koromila-new
LIFESTYLE

Ρούλα Κορομηλά: Δημοσίευσε φωτογραφία της από όταν ήταν 20 ετών – «Την κοιτάζω και νιώθω μια βαθιά ηρεμία και καμάρι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν θέμα χρόνου να "φύγει" ο Μαζωνάκης, το θέμα ήταν σε ποιον θα "έσκαγε η βόμβα"»: Τα πρώτα λόγια του Θεοδωρόπουλου μέσα από τη φυλακή

MARINAKIS_DORA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποστομωτική απάντηση Μαρινάκη στην απρόκλητη επίθεση της Ντόρας: Έχω αποδείξει αν προσέχω, είμαι απέναντι στην ανθρωποφαγία

karalis 543- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ιπτάμενος» ο Καραλής: Ανέβηκε στην 5η θέση της παγκόσμιας κατάταξης

kalpi-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MRB: 33 έδρες μακριά από την αυτοδυναμία η ΝΔ, μονοψήφια η διαφορά με ΕΛΑΣ, στο 18% η «γκρίζα ζώνη» - Πώς αξιολογούνται οι προτάσεις της ΔΕΘ

perastikoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Τεράστια μείωση του διάμεσου εισοδήματος στην Ελλάδα από το 2010 - Το 87% ζορίζεται να τα βγάλει πέρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 09:14
mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Κρατούμενες στις φυλακές κρέμασαν πανό «για πάντα Μαζώ» – Πώς πέρασαν την πρώτη νύχτα στον Κορυδαλλό οι γιατροί – Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα οικονομικά στοιχεία της «κλινικής»

ftwxeia skoypidia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σοκ από τη Eurostat: Δύο στους τρεις Έλληνες νιώθουν φτωχοί – Το 87,1% δυσκολεύεται να βγάλει τον μήνα

georgiadis-delphoi
ΥΓΕΙΑ

ΑΙ εργαλείο για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων – Έκτακτη συνέντευξη τύπου Γεωργιάδη

1 / 3