Παύλος Φύσσας: Στις 17:30 η αντιφασιστική πορεία – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι, κλείνουν οι σταθμοί «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα»

Takeaways by to pontiki AI Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από μέλη της Χρυσής Αυγής και πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά καλεί σε συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, προτείνοντας την τήρηση ενός λεπτού σιγής στα σχολεία προς τιμήν του θύματος.

Κεντρικό σημείο συνάντησης για τις σημερινές συγκεντρώσεις έχει οριστεί το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι στις 17:30.

Λόγω των προγραμματισμένων διαδηλώσεων, η Αστυνομία εφαρμόζει έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι, ενώ το Μετρό Θεσσαλονίκης αναστέλλει προσωρινά τη λειτουργία τεσσάρων σταθμών.

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Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά και το τάγμα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Στο πλαίσιο αυτό, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά καλεί τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν ενεργά, προτείνοντας παράλληλα την τήρηση ενός λεπτού σιγής στα σχολεία και την συμβολική απόθεση λουλουδιών.

Το κεντρικό σημείο συνάντησης έχει οριστεί για σήμερα στις 17:30 στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, ενώ οι τιμητικές εκδηλώσεις περιλάμβαναν και συναυλία στον χώρο των Λιπασμάτων Δραπετσώνας, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα.

«Δεκατρία χρόνια μετά από εκείνο το βράδυ στην Αμφιάλη, ο Παύλος παραμένει εδώ. Όχι μόνο στη μνήμη μας. Αλλά στις αξίες για τις οποίες στεκόμαστε απέναντι στο σκοτάδι. Αλληλεγγύη. Αξιοπρέπεια. Ελευθερία. Αυτό είναι το φως που δεν μπορούν να σβήσουν. Το φως που φοβούνται οι φασίστες. Το φως του Παύλου», αναφέρει στο κάλεσμά του ο Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας».

Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα

Συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις διοργανώνονται σε πολλές πόλεις σε όλη τη χώρα, καθώς ειδικά φέτος λίγες μέρες πριν την επέτειο της δολοφονία του Παύλου Φύσσα, βγήκε από τις φυλακές Δομοκού ο νεοναζί και πρωτοπαλίκαρο της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης.

Στη Θεσσαλονίκη διαδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 18.00, με σημείο συγκέντρωησης την Καμάρα.

Στην Πάτρα το ραντεβού της μεγάλης αντιφασιστικής πορείας είναι στις 18.30 στη πλατεία Βασ. Γεωργίου ενώ στον Βόλο στις 19.00 στη πλατεία Ελευθερίας.

Συγκεντρώσεις θα γίνουν ακόμη σε:

Αγρίνιο : Στις 7 μ.μ. στον πεζόδρομο Παπαστράτου.

: Στις 7 μ.μ. στον πεζόδρομο Παπαστράτου. Αλεξανδρούπολη : Στις 6 μ.μ. στο Δημαρχείο.

: Στις 6 μ.μ. στο Δημαρχείο. Άρτα : Στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Κιλκίς.

: Στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Κιλκίς. Γιάννενα : Το μεσημέρι κινητοποίηση στην Περιφέρεια Ηπείρου και στις 7 μ.μ. στον πλάτανο στην Αβέρωφ.

: Το μεσημέρι κινητοποίηση στην Περιφέρεια Ηπείρου και στις 7 μ.μ. στον πλάτανο στην Αβέρωφ. Ζάκυνθος : Στις 7 μ.μ. στην πρώην Νομαρχία.

: Στις 7 μ.μ. στην πρώην Νομαρχία. Ηράκλειο : Στις 7 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας.

: Στις 7 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας. Κέρκυρα : Στις 7 μ.μ. στην Ανουντσιάτα.

: Στις 7 μ.μ. στην Ανουντσιάτα. Λάρισα : Στις 7 μ.μ. στην πλατεία Ρήγα Φεραίου (Νομαρχίας).

: Στις 7 μ.μ. στην πλατεία Ρήγα Φεραίου (Νομαρχίας). Λευκάδα : Στις 8 μ.μ. στην πλατεία του Αγίου Μηνά.

: Στις 8 μ.μ. στην πλατεία του Αγίου Μηνά. Μυτιλήνη : Στις 7 μ.μ., στην πλατεία Σαπφούς

: Στις 7 μ.μ., στην πλατεία Σαπφούς Πρέβεζα : Στις 7 μ.μ., στη Θεοφάνειο

: Στις 7 μ.μ., στη Θεοφάνειο Χανιά: Στις 7 μ.μ., στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φύσσα θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 14:00, σε Νίκαια και Κερατσίνι.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, στις εξής οδούς:

Λεωφόρο Σαλαμίνος, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως.

Λεωφόρο Π. Ράλλη, μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα.

Οδό Π. Φύσσα, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως τη λεωφόρο Σαλαμίνος.

Οδό Τζαβέλλα, μεταξύ της λεωφόρου Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως.

Οδό Ηλιουπόλεως, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Οδό Καρακουλουξή, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Παράλληλα, από τις 14:00 έως τις 23:00 δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση οχημάτων στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την κυκλοφορία στα συγκεκριμένα σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα, και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Κλείνουν στις 15:30 οι σταθμοί «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα»

Παράλληλα, στις 15:30 θα κλείσουν οι σταθμοί του Μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» με εντολή της ΕΛΑΣ.

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση, μέχρι νεωτέρας.

Η εταιρεία δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες για τον λόγο του κλεισίματος των σταθμών.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνουν 4 σταθμοί από τις 16:00

Σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας τεσσάρων σταθμών θα προχωρήσει το Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω της κινητοποίησης που έχει ανακοινωθεί για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του Μετρό Thema αναφέρει σε ανακοίνωση ότι «κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, από τις 16:00, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών “Βενιζέλου”, “Αγίας Σοφίας”, “Σιντριβάνι” και “Πανεπιστήμιο” και προσθέτει ότι «οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς».

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