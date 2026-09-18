Παύλος Φύσσας: Στις 17:30 η αντιφασιστική πορεία – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι, κλείνουν οι σταθμοί «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα»

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Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά και το τάγμα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.
Στο πλαίσιο αυτό, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά καλεί τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν ενεργά, προτείνοντας παράλληλα την τήρηση ενός λεπτού σιγής στα σχολεία και την συμβολική απόθεση λουλουδιών.
Το κεντρικό σημείο συνάντησης έχει οριστεί για σήμερα στις 17:30 στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, ενώ οι τιμητικές εκδηλώσεις περιλάμβαναν και συναυλία στον χώρο των Λιπασμάτων Δραπετσώνας, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα.
«Δεκατρία χρόνια μετά από εκείνο το βράδυ στην Αμφιάλη, ο Παύλος παραμένει εδώ. Όχι μόνο στη μνήμη μας. Αλλά στις αξίες για τις οποίες στεκόμαστε απέναντι στο σκοτάδι. Αλληλεγγύη. Αξιοπρέπεια. Ελευθερία. Αυτό είναι το φως που δεν μπορούν να σβήσουν. Το φως που φοβούνται οι φασίστες. Το φως του Παύλου», αναφέρει στο κάλεσμά του ο Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας».
Συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις διοργανώνονται σε πολλές πόλεις σε όλη τη χώρα, καθώς ειδικά φέτος λίγες μέρες πριν την επέτειο της δολοφονία του Παύλου Φύσσα, βγήκε από τις φυλακές Δομοκού ο νεοναζί και πρωτοπαλίκαρο της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης.
Στη Θεσσαλονίκη διαδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 18.00, με σημείο συγκέντρωησης την Καμάρα.
Στην Πάτρα το ραντεβού της μεγάλης αντιφασιστικής πορείας είναι στις 18.30 στη πλατεία Βασ. Γεωργίου ενώ στον Βόλο στις 19.00 στη πλατεία Ελευθερίας.
Συγκεντρώσεις θα γίνουν ακόμη σε:
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φύσσα θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 14:00, σε Νίκαια και Κερατσίνι.
Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, στις εξής οδούς:
Παράλληλα, από τις 14:00 έως τις 23:00 δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση οχημάτων στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους.
Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την κυκλοφορία στα συγκεκριμένα σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα, και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.
Παράλληλα, στις 15:30 θα κλείσουν οι σταθμοί του Μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» με εντολή της ΕΛΑΣ.
Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση, μέχρι νεωτέρας.
Η εταιρεία δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες για τον λόγο του κλεισίματος των σταθμών.
Σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας τεσσάρων σταθμών θα προχωρήσει το Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω της κινητοποίησης που έχει ανακοινωθεί για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
Η διαχειρίστρια εταιρεία του Μετρό Thema αναφέρει σε ανακοίνωση ότι «κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, από τις 16:00, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών “Βενιζέλου”, “Αγίας Σοφίας”, “Σιντριβάνι” και “Πανεπιστήμιο” και προσθέτει ότι «οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς».
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