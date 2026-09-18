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18.09.2026 07:22

Μέτρο Θεσσαλονίκης: Εκτός λειτουργίας ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» – Εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό (video)

18.09.2026 07:22
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Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς σύμφωνα με τη ΤΗΕΜΑ, στις 00:25 εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού.

Όπως αναφέρεται, «όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας».

Με βάση τα πρωτόκολλα, ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» εκκενώθηκε, ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και η λειτουργία αναδιαμορφώθηκε αναλόγως.

Βάσει της σχετικής ενημέρωσης, μετά τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον σταθμό από τα τεχνικά συνεργεία και την πυροσβεστική, «διαπιστώθηκε ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο».

Ως εκ τούτου, η ΤΗΕΜΑ ενημερώνει ότι ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» θα παραμείνει προσωρινά κλειστός, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης, οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι ασφαλείας.

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