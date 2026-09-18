Deal ΔΕΗ–Amazon για data center 300 MW στη Δυτική Μακεδονία με προοπτική επέκτασης στο 1 GW

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Σε έναν από τους μεγαλύτερους σχεδιασμούς για υποδομές data centers στην Ελλάδα προχωρούν ΔΕΗ και Amazon Web Services (AWS), με επίκεντρο τη Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα τον Άγιο Δημήτριο. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάπτυξη data center αρχικής ισχύος 300 MW, με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης έως το 1 GW.

Το σχέδιο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο λόγω του μεγέθους της προβλεπόμενης ισχύος όσο και επειδή συνδέει τον ενεργειακό μετασχηματισμό της περιοχής με την ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των ψηφιακών υποδομών.

Με βάση το πλαίσιο της συμφωνίας, η ΔΕΗ θα διαθέσει την έκταση, τα κτίρια και τις απαραίτητες ενεργειακές υποδομές, ενώ η AWS θα αναλάβει την εγκατάσταση και λειτουργία του τεχνολογικού εξοπλισμού. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, η AWS προβλέπεται να μισθώσει το data center για χρονικό διάστημα 15 ετών.

Η πρώτη φάση προβλέπει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Ωστόσο, οι δύο εταιρείες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο σημαντικής επέκτασης, έως και το 1 GW, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις οριστικές συμφωνίες που θα ακολουθήσουν.

Κρίσιμο σκέλος του project αποτελεί και η ενεργειακή τροφοδοσία. Η AWS σχεδιάζει να προμηθεύεται από τη ΔΕΗ ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων PPAs, στο πλαίσιο του στόχου της Amazon για μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα στις δραστηριότητές της έως το 2040.

Η συνεργασία δεν περιορίζεται, πάντως, στην κατασκευή του data center. ΔΕΗ και AWS σχεδιάζουν να διερευνήσουν πολυετή συνεργασία σε cloud και τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού του ενεργειακού ομίλου.

Παρά τον δεσμευτικό χαρακτήρα του Μνημονίου, το project δεν έχει ακόμη περάσει στην τελική φάση. Προϋποθέτει την ολοκλήρωση του due diligence, την εξασφάλιση της απαιτούμενης σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο, τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις και, κυρίως, τη διαπραγμάτευση και υπογραφή των οριστικών εμπορικών συμφωνιών.

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