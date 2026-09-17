Eurostat: Τεράστια μείωση του διάμεσου εισοδήματος στην Ελλάδα από το 2010 – Το 87% ζορίζεται να τα βγάλει πέρα 

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Τεράστια μείωση σημείωσε το διάμεσο εισόδημα στην Ελλάδα από το 2010-2025. Σύμφωνα με την έκθεση της Eurostat το διάμεσο εισόδημα υποχώρησε κατά 22,3% στην Ελλάδα.
Την ίδια περίοδο, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βίωσαν άνθηση, με το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα να αυξάνεται κατά 25,4%.
Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Ρουμανία, με άνοδο 160,2%. Η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Κροατία, η Μάλτα, η Ουγγαρία και οι τρεις βαλτικές χώρες της ΕΕ κατέγραψαν επίσης αύξηση του διάμεσου εισοδήματος κατά τουλάχιστον 50%.
Η Ελλάδα και η Γαλλία ήταν οι μόνες χώρες στις οποίες μειώθηκε το διάμεσο εισόδημα κατά 22,3% και κατά 0,6% αντίστοιχα.
Η Ελλάδα έχει άλλη μία αρνητική πρωτιά, καθώς με 87,1% έχει το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που αντιμετωπίζουν βιοτικές δυσκολίες. Το δεύτερο υψηλότερο ειναι στη Βουλγαρία με 76,9%. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά τα συναντάμε σε Γερμανία και Ολλανδία με 18,3% και 19,8%. Ο μέσος όρος στην Ε.Ε. ήταν στο 42,5%.
Η έρευνα της Eurostat δείχνει επίσης ότι το 2025 το 8,8% των ανθρώπων στην ΕΕ δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να διατηρούν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό, από 9,2% το 2024. Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφει η Ελλάδα στο 18,1% και το χαμηλότερο η Φινλανδία με 2,6%.
Ο δείκτης υπερφόρτωσης του κόστους στέγασης – το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε νοικοκυριά όπου το συνολικό κόστος στέγασης αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος – είναι ιδιαίτερα υψηλό στην Ελλάδα στο 26,4%, ενώ ακολουθεί η Δανία με 23,4%. Το χαμηλότερο ήταν στην Κύπρο στο 2,4%.
Αρνητική πρωτιά καταγράφεται και στον δείκτη υποκειμενικής φτώχειας – ήτοι στο κατά πόσον οι ίδιοι οι πολίτες θεωρούν ότι είναι φτωχοί – με την Ελλάδα στο 67,2% και την Βουλγαρία να ακολουθεί στο 36,1%. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται σε Γερμανία (7,5%), Ολλανδία (7,3%) και Λουξεμβούργο 7,1%.
Τα στοιχεία αφορούν το 2025, αν και η έκδοση είναι του 2026.
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