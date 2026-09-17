Μητσοτάκης: Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, κάτω από 1,75 η τιμή εκκίνησης – Στο τραπέζι το πλαφόν κέρδους, παράθυρο για μείωση ΕΦΚ

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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ, με τον Παναγιώτη Στάθη.

Ο πρωθυπουργός απάντησε στα κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την οικονομία, τη διεθνή ενεργειακή κρίση, αλλά και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και τις προτεραιότητες. Στο επίκεντρο αναμένεται βρέθηκε και το πολιτικό σκηνικό στον δρόμο προς τις κάλπες του 2027.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένονται συγκεκριμένες ανακοινώσεις από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς η κυβέρνηση εξετάζει τρόπους ώστε το κόστος θέρμανσης να παραμείνει σε διαχειρίσιμα επίπεδα για τα νοικοκυριά.

Όπως σημείωσε, χωρίς κάποια παρέμβαση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 2 ευρώ το λίτρο κατά την έναρξη της διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όπως υπογράμμισε, δεν θεωρείται αποδεκτό από την κυβέρνηση, η οποία θέτει ως βασικό στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των πολιτών κατά τους χειμερινούς μήνες.

Στήριξη από κράτος και διυλιστήρια

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για συνδυασμό μέτρων, με τη συμμετοχή τόσο της Πολιτείας όσο και των διυλιστηρίων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι η τελική τιμή εκκίνησης θα βρίσκεται «πολύ χαμηλότερα από το 1,75».

Η παρέμβαση δεν περιορίζεται, πάντως, μόνο στο επίδομα θέρμανσης. Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι μια οριζόντια αύξησή του δεν θα αντιμετώπιζε αποκλειστικά το ζήτημα του πετρελαίου, καθώς το επίδομα αφορά νοικοκυριά που χρησιμοποιούν διαφορετικές μορφές θέρμανσης.

Εξετάζεται ξανά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους

Στο κυβερνητικό τραπέζι βρίσκεται παράλληλα η επαναφορά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εξετάζεται με στόχο η όποια κρατική στήριξη να αποτυπωθεί στην τελική τιμή και να μην απορροφηθεί στα ενδιάμεσα στάδια της αγοράς.

Η κυβέρνηση επιχειρεί, με αυτόν τον τρόπο, να καλύψει ολόκληρη την αλυσίδα διακίνησης του πετρελαίου, από την εμπορία μέχρι τα πρατήρια και την τελική τιμή που καταβάλλει ο καταναλωτής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το κόστος της θέρμανσης στην κορυφή των προβλημάτων που προκαλεί η ενεργειακή πίεση, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει για τη στήριξη των νοικοκυριών.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη λογική διατήρησης δημοσιονομικών εφεδρειών, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να κινείται προσεκτικά «γιατί δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας».

Θα μπορούσαμε να μειώσουμε τον ΕΦΚ για περιορισμένο διάστημα

Παράλληλα, ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το ενδεχόμενο έκτακτης μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων, λέγοντας πως «θα το έκανα έκτακτα για συγκεκριμένο διάστημα. Μόνιμο μέτρο δεν μπορεί να γίνει, γιατί δημιουργεί μια πολύ μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά».

Δεν έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, αλλά Πορτογαλίας

Σύμφωνα με τη Eurostat, δεν έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, αλλά Πορτογαλίας. Η πραγματική αποτύπωση των στοιχείων από τη Eurostat δείχνει ότι δεν ζούμε κάποιο οικονομικό θαύμα, αλλά ούτε είμαστε πρώτοι ούτε τελευταίοι. Είμαστε στη μέση.

Η εικόνα του απόλυτου μηδενισμού από την αντιπολίτευση δεν προσφέρει. Θα ήταν πολύ πιο αξιόπιστη αν αναγνώριζε την πρόοδο που έχει γίνει.

Το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο

Το δικό μας πρόγραμμα είναι κοστολογημένο μέχρι το τελευταίο ευρώ. Στη ΔΕΘ μίλησα για τετραετία.

Έχουμε ανάπτυξη μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, έχουμε πλεονάσματα και τα χρειαζόμαστε. Έχουμε ένα πλεόνασμα ευημερίας, το οποίο πρέπει να επιστρέψει στους πολίτες.

«Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας»

«Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας», ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί μια σημαντική αναμόρφωση του επιδόματος.

Όπως ανέφερε, σκοπός της κυβέρνησης δεν είναι να κρατήσει τους πολίτες στην ανεργία, αλλά να τους βοηθήσει να βρουν εργασία. «Θα ενισχύσουμε το επίδομα ανεργίας και θα το κάνουμε ακόμη πιο ανταποδοτικό», πρόσθεσε.

Ο Μαρινάκης εξέφρασε προσωπική θέση — Είναι εξαιρετικός κυβερνητικός εκπρόσωπος

Έχουμε έναν εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο. Βρίσκεται σε ιδιαίτερη θέση, καθώς εκφράζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Γνωρίζω ότι κάποιες φορές είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τη θέση της κυβέρνησης από την προσωπική του θέση.

Ο Παύλος Μαρινάκης το κατάλαβε αυτό και τον περιβάλλω με την εμπιστοσύνη μου για το εξαιρετικό έργο που επιτελεί.

Ανοιχτό το τοπίο για την επόμενη κυβέρνηση

Ο ελληνικός λαός θα είναι αυτός που θα καθορίσει, με την ψήφο του, τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, όπως σημειώνεται από τον ίδιο.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν βλέπει ως πιθανό ένα κυβερνητικό σχήμα στο οποίο θα συμμετέχουν η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Υπενθυμίζει, πάντως, ότι στο παρελθόν έχει συμμετάσχει σε συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας πως τότε υπήρξε ομαλή συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Με αφορμή τη σημερινή στάση του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζει ότι από τις εργασίες του συνεδρίου του έλειπε ουσιαστικά μόνο ένα σύνθημα κατά κάθε συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Το μήνυμα για την αυτοδυναμία

Σε ό,τι αφορά την προοπτική αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνει ότι η σημερινή εικόνα της διαφοράς από το δεύτερο κόμμα είναι ιδιαίτερα μεγάλη, δεδομένου ότι έχουν προηγηθεί δύο κυβερνητικές τετραετίες.

Παράλληλα, σημειώνει ότι τα ποσοστά του δεύτερου και του τρίτου κόμματος δεν αρκούν αθροιστικά για να προσεγγίσουν εκείνα της Νέας Δημοκρατίας.

Ωστόσο, στέλνει μήνυμα προς το εσωτερικό της παράταξης ότι δεν πρέπει να καλλιεργείται η αντίληψη πως η Νέα Δημοκρατία είναι πολιτικά «αναπόφευκτη» ή αναντικατάστατη.

Η αναφορά στον Κώστα Καραμανλή

Για τον Κώστα Καραμανλή, σημειώνει ότι διατηρεί μαζί του καλή προσωπική σχέση και εκφράζει τον σεβασμό του στην επιλογή του πρώην πρωθυπουργού να αποστασιοποιηθεί από την ενεργό πολιτική.

Όπως αναφέρει, κάθε πολιτικός κύκλος κάποια στιγμή ολοκληρώνεται και ο ίδιος ο Καραμανλής έχει επιλέξει να μην παρεμβαίνει πλέον με τον τρόπο που το έκανε όταν ήταν ενεργός πολιτικός. Παράλληλα, τονίζει ότι παραμένει πρόσωπο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Νέα Δημοκρατία, όπως συμβαίνει, κατά την άποψή του, και με όσους έχουν υπηρετήσει ως πρωθυπουργοί της παράταξης.

Τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά

Σε ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, περιορίστηκε να δηλώσει πως έχει ήδη τοποθετηθεί επί του θέματος.

Παρέπεμψε, μάλιστα, σε μια ενδεχόμενη νέα ερώτηση εφόσον ο πρώην πρωθυπουργός προχωρήσει τελικά στην ίδρυση κόμματος.

Τι είπε για τον Κασιδιάρη

Το νομικό πλαίσιο επαρκεί και δεν χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση ή τροποποίηση. Σε ένα περιβάλλον περιορισμένης εμπιστοσύνης, και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο αυτό, οι ακραίες φωνές βρίσκουν απήχηση και σε αυτό ευθύνονται και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν δυνάμεις εκτός των τειχών που θα επενδύσουν σε τέτοιες φωνές ενόψει εκλογών, υποχρέωσή μας να απευθυνθούμε και σε πολίτες που κλείνουν τα αυτιά τους.

«Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει»

Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρέθηκαν και οι εξελίξεις στις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «σχετική επιδείνωση» της τουρκικής ρητορικής το τελευταίο διάστημα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει».

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν αποδέχεται απειλές.

«Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Αθήνα αντιμετωπίζει τις τουρκικές τοποθετήσεις «με αυτοπεποίθηση» και με τη θέση ότι το Διεθνές Δίκαιο αποτελεί τη βάση των ελληνικών θέσεων.

Αναφερόμενος στην ενίσχυση της ελληνικής άμυνας, επανέλαβε ότι πρόκειται για επιλογή αμυντικού χαρακτήρα και όχι για κίνηση που στρέφεται εναντίον άλλης χώρας.

«Σύντομα» εξελίξεις για την ηλεκτρική διασύνδεση

Στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι οι επόμενες κινήσεις θα γίνουν σύντομα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμμετοχή γαλλικής εταιρείας στο έργο, επισημαίνοντας ότι πλέον υπάρχει και γαλλική διάσταση στην επένδυση, ενώ υπογράμμισε πως βρίσκεται σε εξέλιξη συντονισμός μεταξύ Αθήνας και Παρισιού.

Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας ότι η προσπάθεια δημιουργίας εμποδίων σε ένα έργο που αφορά μια διασυνδεδεμένη περιοχή δεν αποτελεί επιλογή που, όπως είπε, θα την ωφελήσει.

«Η Ελλάδα μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα όταν το κρίνει»

Για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση ότι το συγκεκριμένο δικαίωμα της Ελλάδας κατοχυρώνεται από το Διεθνές Δίκαιο.

«Το δικαίωμα της επέκτασης στα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο από το Διεθνές Δίκαιο», δήλωσε, σημειώνοντας πως η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει στην άσκησή του όταν εκτιμήσει ότι υπάρχει η κατάλληλη συγκυρία.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με Ερντογάν

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προγραμματισμένο τετ α τετ, καθώς δεν έχει οριστικοποιηθεί αν τα προγράμματα των δύο ηγετών θα συμπέσουν.

Δεν απέκλεισε, ωστόσο, το ενδεχόμενο να υπάρξει συνάντηση ακόμη και την τελευταία στιγμή.

«Δεν αποκλείω κάτι», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η γεωγραφία επιβάλλει την ύπαρξη σχέσεων γειτονίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ανεξάρτητα από τις κατά περιόδους εντάσεις.

«Με την Τουρκία είμαστε γείτονες. Δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει αυτό», σημείωσε, ενώ αναφέρθηκε στη Διακήρυξη των Αθηνών ως πλαίσιο που επιτρέπει τη διατήρηση του διαλόγου και των διαύλων επικοινωνίας.

Μητσοτάκης για Φλωρίδη και σταθερή κυβέρνηση

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη για τον κίνδυνο ακυβερνησίας μετά τις εκλογές, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της ύπαρξης σταθερής κυβέρνησης.

«Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μετά τις εκλογές κυβέρνηση και σταθερή κυβέρνηση», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί τη ρεαλιστική επιλογή διακυβέρνησης, επικαλούμενος τη θέση των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι δεν προτίθενται να συμμετάσχουν σε κυβερνητικές συνεργασίες.