Εγκαίνια του νέου ΤΕΠ στο ΓΝ Λάρισας και της Παιδιατρικής Κλινικής στο ΠΓΝ Λάρισας

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Διαδοχικές επισκέψεις και εγκαίνια σε δομές υγείας της Λάρισας πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στη Θεσσαλία.

Πρώτος σταθμός του Υπουργού Υγείας ήταν η Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) Λάρισας όπου, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, παρευρέθηκε στα εγκαίνια της 6ης επέκτασης του εργοστασίου της φαρμακοβιομηχανίας «Rontis».

Κατά τον σύντομο χαιρετισμό του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι αυτή είναι η Ελλάδα που ονειρευόμαστε. «Είμαστε το 2% του ευρωπαϊκού πληθυσμού και οι Ευρωπαίοι καταναλωτές σε ποσοστό άνω του 10% καταναλώνουν ελληνικά παραγόμενα φάρμακα. Και είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι, που στην επταετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη με μια σειρά δικών μας πολιτικών αποφάσεων που λάβαμε, δικών μας κινήτρων που θεσπίσαμε και δικών μας νόμων που ψηφίσαμε, αυτή η παραγωγή αυξάνεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και είμαστε σήμερα εδώ στη Λάρισα, αλλά και στην Τρίπολη, στα Σπάτα, στην Παιανία και όπου αλλού για να κάνουμε τέτοια εγκαίνια. Και αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη περηφάνεια και έτσι θα προχωρήσει μπροστά η Ελλάδα».

Επόμενος σταθμός του κ. Γεωργιάδη ήταν το Κέντρο Υγείας Γόννων, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας.

Πρόκειται για έργο εκσυγχρονισμού, βελτίωσης και ανακαίνισης, συνολικού προϋπολογισμού 1,4 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι εργασίες περιλάμβαναν ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, αντικατάσταση της στέγης και των κουφωμάτων, πλήρη ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων, δημιουργία Ιατρείου Χρονίων Νοσημάτων και κατασκευή WC ΑμεΑ. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκά πάνελ, ηλιακοί συλλέκτες, σύστημα ψύξης-θέρμανσης, πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, ανακατασκευάστηκαν τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και όμβριων υδάτων, ενώ διαμορφώθηκε ο περιβάλλων χώρος.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Στο ΓΝ Λάρισας πραγματοποιήθηκαν, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.), έργα αναβάθμισης, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και αναδιαρρύθμισης των υποδομών του, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ.

Επόμενος σταθμός του Υπουργού Υγείας ήταν το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για τα εγκαίνια της Παιδιατρικής Κλινικής και της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ολοκληρώθηκαν, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.), εργασίες αναδιαρρύθμισης στην Παιδιατρική Κλινική και στην Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, συνολικού προϋπολογισμού 1.070.416,00 ευρώ.

Τελευταίος σταθμός του Υπουργού Υγείας ήταν το Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της πλήρως αναβαθμισμένης δομής. Πρόκειται για έργο ενεργειακής αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης, συνολικού προϋπολογισμού 2,1 εκατ. ευρώ. Οι εργασίες περιλάμβαναν τον έλεγχο της στατικής επάρκειας του κτιρίου, την ενεργειακή αναβάθμιση του κελύφους, την αντικατάσταση κουφωμάτων και στέγης, την πλήρη ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων, τη δημιουργία Ιατρείου Χρονίων Νοσημάτων και την κατασκευή WC ΑμεΑ.

Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκά πάνελ, ηλιακοί συλλέκτες, σύστημα ψύξης-θέρμανσης, πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, ανακατασκευάστηκαν τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και όμβριων υδάτων, ενώ διαμορφώθηκε ο περιβάλλων χώρος.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Λάρισα, ο Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Λαρισαίων Θανάση Μαμάκο, με τον οποίο συζήτησαν για τα έργα αναβάθμισης των δομών και των υπηρεσιών υγείας που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή.

Καθόλη τη διάρκεια της πρώτης ημέρας περιοδείας του στη Λάρισα, τον Υπουργό Υγείας συνόδευαν η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα Κράββαρη, η Γενική Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού Δάφνη Νικολάου, ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Φώτης Σερέτης, οι βουλευτές Λάρισας της ΝΔ Χρήστος Καπετάνος και Χρήστος Κέλλας, ενώ τον αγιασμό στις νέες δομές υγείας τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λάρισας και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος.

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