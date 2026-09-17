search
ΠΕΜΠΤΗ 17.09.2026 20:08
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2026 19:22

Ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού επιβεβαίωσε την ύπαρξη υπόγειων τούνελ 9 χλμ κάτω από την Αγία Σοφιά 

17.09.2026 19:22
hagia-sophia

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι επιβεβαίωσε την ύπραξη σηράγγων μήκους 9 χιλιομέτρων κάτω από την Αγία Σοφία.

Ο Τούρκος υπουργός, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Καχραμανμαράς, ανέφερε ότι οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των προσβάσιμων τμημάτων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, σημειώνοντας ότι σε αρκετά σημεία η πρόσβαση εμποδίζεται από καταρρεύσεις. «Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες, μπορούμε να αξιολογήσουμε το άνοιγμα των κατάλληλων και ασφαλών τμημάτων για τους επισκέπτες», τόνισε.

Η αναφορά του υπουργού στις υπόγειες διαδρομές έρχεται σε συνέχεια δήλωσης που είχε κάνει το Φεβρουάριο του 2026, όταν είχε ανακοινώσει την καταγραφή σηράγγων που χρονολογούνται πριν από περίπου 1.600 χρόνια.

Ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι αναφέρθηκε παράλληλα στις εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και στατικής ενίσχυσης που πραγματοποιούνται στην Αγία Σοφία, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τις πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας, «με στόχο -όπως είπε- την ασφαλή μεταβίβαση αυτού του σχεδόν 1.500 ετών κτίσματος στις μελλοντικές γενιές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλαίσιο των εργασιών έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης στους τάφους, στο Παιδικό Σχολείο, στον Πύργο του Ρολογιού και στο δάπεδο της στοάς, ενώ έχει ολοκληρωθεί και η στατική ενίσχυση του βορειοανατολικού μιναρέ.

Ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού ανέφερε επίσης ότι στον κύριο τρούλο συνεχίζονται η δομική ενίσχυση και η συντήρηση των ψηφιδωτών.«Έχει ολοκληρωθεί η προσωρινή μεταλλική στέγη και το προστατευτικό σύστημα κάλυψης για την προστασία του κύριου τρούλου. Χάρη σε μια ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό, πραγματοποιούνται εργασίες τεκμηρίωσης, καθαρισμού και συντήρησης των ψηφιδωτών στον τρούλο, ενώ συνεχίζονται οι λατρευτικές εκδηλώσεις και οι επισκέψεις.

Οι στατικές αναλύσεις έχουν επίσης εντοπίσει την ανάγκη ενίσχυσης στο ανατολικό ημιθόλο. Σε αυτό το τμήμα, παράλληλα με την ενίσχυση του συστήματος στήριξης, ξεκινά μια νέα φάση για τη συντήρηση των ψηφιδωτών, των ζωγραφισμένων διακοσμήσεων και των μαρμάρινων επιφανειών», όπως εξήγησε ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι.

Διαβάστε επίσης

«Να τους πάρετε σπίτι σας»: Νέα κόντρα Ισραήλ – Τουρκίας για τη Χαμάς

Ξανά υποψήφιος ο Ερντογάν για την προεδρία της Τουρκίας; Ηγεσία του AKP και σύμβουλος του Τούρκου προέδρου ζήτησαν «τρίτη θητεία» – Πότε θα γίνουν εκλογές

Reuters: Η Κίνα πιέζει το Ιράν να «μαζέψει» τους Χούθι μετά από έκκληση της Σαουδικής Αραβίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gerovasili

Κύκλοι ΣΥΡΙΖΑ: Επίθεση σε Γεροβασίλη, της ζητούν την έδρα – Προειδοποιητικά πυρά και σε Τσίπρα

kalpi-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MRB: Μονοψήφια η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ, στο 18% η «γκρίζα ζώνη» – Οι νέες ισορροπίες μετά τη ΔΕΘ και η εκτίμηση για τις έδρες

Jeffrey-Epstein
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα αγωγή ισχυρίζεται ότι ο Επστάιν κατείχε «υλικό σεξουαλικής κακοποίησης αμέτρητων παιδιών»

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Ρινγκ» το ΑΤ Αρκαλοχωρίου – Το άγριο περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη κτηνοτρόφου και αστυνομικού

xirasia evropi 88- new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ρεκόρ ξηρασίας σε 10 ευρωπαϊκές χώρες τον Αύγουστο – Ποια εδάφη χτύπησαν «κόκκινο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
samaras_roussou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δίπλα στον Σαμαρά η Ζωή Ρούσσου

open new
MEDIA

Ο Κωνσταντέλιας, το ΕΣΡ, το OPEN και οι δόσεις για την άδεια λειτουργιάς του

PODCAST MANTA SITE 15.09
PODCASTS

Podcast - Λένα Μαντά: «Ναι! Παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου»

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Μια Κανονική Μέρα»: Σωτήρης Τσαφούλιας και Ευαγγελία Μουμούρη στο θέατρο «Έργον»

MARINAKIS_DORA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποστομωτική απάντηση Μαρινάκη στην απρόκλητη επίθεση της Ντόρας: Έχω αποδείξει αν προσέχω, είμαι απέναντι στην ανθρωποφαγία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 17.09.2026 20:08
gerovasili

Κύκλοι ΣΥΡΙΖΑ: Επίθεση σε Γεροβασίλη, της ζητούν την έδρα – Προειδοποιητικά πυρά και σε Τσίπρα

kalpi-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MRB: Μονοψήφια η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ, στο 18% η «γκρίζα ζώνη» – Οι νέες ισορροπίες μετά τη ΔΕΘ και η εκτίμηση για τις έδρες

Jeffrey-Epstein
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα αγωγή ισχυρίζεται ότι ο Επστάιν κατείχε «υλικό σεξουαλικής κακοποίησης αμέτρητων παιδιών»

1 / 3