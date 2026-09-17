Νέα αγωγή ισχυρίζεται ότι ο Επστάιν κατείχε «υλικό σεξουαλικής κακοποίησης αμέτρητων παιδιών»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Τζέφρι Επστάιν βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα αγωγή που κατέθεσαν δύο γυναίκες, οι οποίες ισχυρίζονται ότι κατείχε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που τις αφορούσε.

Ζητούν από έναν δικαστή να διατάξει τη δημιουργία ενός προγράμματος για τον εντοπισμό και την ενημέρωση όλων των ατόμων των οποίων οι «παράνομες σεξουαλικοποιημένες εικόνες» ενδέχεται να βρίσκονταν στη συλλογή του Επστάιν, και ζητούν επίσης χρηματική αποζημίωση.

Η αγωγή κατατέθηκε αυτή την εβδομάδα στο περιφερειακό δικαστήριο των ΗΠΑ για τη νότια περιφέρεια της Νέας Υόρκης, οι οποίες είναι ανώνυμες στα έγγραφα, αλλά περιγράφονται ως επιζώσες εγκλημάτων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από τον Επστάιν. Η αγωγή κατατέθηκε εναντίον του πρώην δικηγόρου του Επστάιν, Ντάρεν Ίνταϊκ , και του πρώην λογιστή του, Ρίτσαρντ Κα , οι οποίοι μηνύονται ως συνεκτελεστές της περιουσίας του Επστάιν. Οι δικηγόροι των Ίνταϊκ και Καν, οι οποίοι έχουν δηλώσει και οι δύο ότι δεν γνώριζαν τα εγκλήματα του Επστάιν κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους, δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με την αγωγή την Τετάρτη.

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο Επστάιν, ο οποίος πέθανε σε φυλακή του Μανχάταν το 2019, εν αναμονή της δίκης του για ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλική εμπορία , κατείχε, μετέφερε, παρήγαγε και διένειμε «παιδική πορνογραφία ή/και υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών αμέτρητων παιδιών». Ισχυρίζεται ότι ο Επστάιν «απέκτησε μέσω κλοπής» γυμνές ή μερικώς γυμνές εικόνες της πρώτης ενάγουσας, η οποία αναφέρεται στο έγγραφο ως Jane Doe, και ότι ο Επστάιν μετέφερε το υλικό πέρα ​​από τα όρια των πολιτειών και το διατήρησε.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι πολλά από αυτά τα παιδιά που απεικονίζονται στο υλικό, δεν έχουν ποτέ ταυτοποιηθεί, ούτε ειδοποιηθεί μέσω του προγράμματος αναγνώρισης θυμάτων του Εθνικού Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά.

Όσον αφορά τη δεύτερη ενάγουσα, η οποία στην καταγγελία αναφέρεται με το ψευδώνυμο «Amy», η αγωγή ισχυρίζεται ότι «με βάση πληροφορίες, ο Επστάιν απέκτησε εικόνες της.

Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1990, ο Επστάιν «δημιούργησε και φύλαξε» στο κλειδωμένο χρηματοκιβώτιό του στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, ένα «βιβλίο με σεξουαλικές εικόνες παιδιών». Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι, ξεκινώντας «τουλάχιστον τη δεκαετία του 2000, ο Επστάιν έβαλε τον βοηθό του να τραβήξει γυμνές, σεξουαλικές φωτογραφίες πολλών παιδιών, τα οποία πλήρωσε για τις εικόνες και στη συνέχεια χρησιμοποίησε αυτές τις φωτογραφίες για τη δική του σεξουαλική ικανοποίηση και ίσως και για άλλους».

Η Jane Doe ισχυρίζεται ότι ήταν περίπου 12 ετών όταν ο Επστάιν έκλεψε μερικώς γυμνές φωτογραφίες της, οι οποίες, σύμφωνα με την καταγγελία, είχαν αρχικά ληφθεί «ως μέρος μιας μελέτης για μια καλλιτέχνιδα και είχαν καταγραφεί, αριθμηθεί και διατηρηθεί από την καλλιτέχνιδα σε ένα κουτί».

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι ο Επστάιν «έκλεψε επίσης γυμνές ή μερικώς γυμνές φωτογραφίες ενός άλλου ανηλίκου» και μετέφερε αυτές τις εικόνες πέρα ​​από τα όρια των πολιτειών. Η καταγγελία ισχυρίζεται επίσης ότι «παρά τις ταυτόχρονες αναφορές που έγιναν στις αρχές επιβολής του νόμου, με τις οποίες ειδοποιήθηκαν συγκεκριμένα ότι ο Επστάιν είχε αποκτήσει αυτές τις φωτογραφίες της Jane Doe, και παρόμοιες φωτογραφίες ενός άλλου ανηλίκου, κανείς στις αρχές επιβολής του νόμου δεν έλαβε μέτρα για να ασκήσει δίωξη σε οποιονδήποτε ή ακόμα και να διερευνήσει αυτές τις αναφορές».

Προσθέτει ότι «αφού έμαθε ότι ο Επστάιν είχε στην κατοχή του σεξουαλικές εικόνες της ως παιδί, η Jane Doe υπέφερε και συνεχίζει να υποφέρει από σοβαρή συναισθηματική δυσφορία».

Η Amy ισχυρίζεται στην αγωγή ότι είναι θύμα «ενεργά εμπορευόμενου σεξουαλικού υλικού παιδιών, το οποίο διανέμεται από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως σήμερα». Η αγωγή ισχυρίζεται ότι «βάσει πληροφοριών και πεποιθήσεων» εικόνες της Έιμι περιέχονται στη συλλογή CSAM που κατασχέθηκε από τα ακίνητα του Επστάιν.

Η καταγγελία ισχυρίζεται επίσης ότι άλλα άτομα, «συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων ή/και των συνεργών του Επστάιν, είχαν πρόσβαση, είδαν ή έλαβαν με άλλο τρόπο από τον εκείνον τις εικόνες CSAM που είχε στην κατοχή του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων της Jane Doe και της Amy».

Σε δήλωσή της αυτή την εβδομάδα, η Hillary Nappi της AWK Survivor Advocate Attorneys, δήλωσε ότι ο στόχος τους με την αγωγή «είναι η λογοδοσία και η αναγνώριση».

Διαβάστε επίσης:

Ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού επιβεβαίωσε την ύπαρξη υπόγειων τούνελ 9 χλμ κάτω από την Αγία Σοφιά

Νοσηλεύτρια που μπήκε μπροστά για να σώσει συνάδελφό της γρονθοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας από ασθενή – Διεκδικεί 5 εκατ. δολάρια από το νοσοκομείο (Video)

Από τη Συρία μέχρι τη Γαλλία, πώς το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων πυροδοτεί διαμαρτυρίες