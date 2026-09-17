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17.09.2026 20:46

Νέες αποκαλύψεις από το βιβλίο του Σπένσερ «καίνε» τον Κάρολο: «Ακουγόταν σαν να κέρδισε το λαχείο όταν πέθανε η Νταϊάνα»

17.09.2026 20:46
diana

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Ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να «ακουγόταν ζαλισμένος — σαν να κέρδισε το λαχείο» μετά τον θάνατο της πρώην συζύγου του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, αναφέρει στο βιβλίο του ο αδελφός της εκλιπούσης πριγκίπισσας, το οποίο παρότι δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει, αποσπάσματα του οποίου κυκλοφορούν προκαλούν τριγμούς στο Μπάκιγχαμ.

Ο Τσάρλς Σπένσερ περιγράφει τη στιγμή που ο τότε πρίγκιπας Κάρολος του τηλεφώνησε μετά την είδηση ​​του μοιραίου αυτοκινητιστικού δυστυχήματος της Νταϊάνα το 1997.

«Σε αντίθεση με τους άλλους που επικοινωνούσαν μαζί μου, οι οποίοι ήταν άναυδοι, μόλις που μπορούσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους και τις προσφορές τους για βοήθεια, εκείνος ακουγόταν ζαλισμένος – σαν νικητής λαχείου, θυμάμαι να σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή», γράφει ο αδελφός της Νταϊάνα, Κόμης Σπένσερ, σε ένα απόσπασμα που δημοσιεύτηκε από την Daily Mail την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον Σπένσερ, ο Κάρολος τον ενημέρωσε ότι είχε πει στον Πρίγκιπα Ουίλιαμ και στον Πρίγκιπα Χάρι για τον θάνατο της μητέρας τους, «το πρώτο πράγμα εκείνο το πρωί, στα υπνοδωμάτιά τους στο Μπαλμόραλ».

Ένιωσε ότι η αντίδραση του Καρόλου «ακούγεται παράξενα τεκμηριωμένη, δεδομένου του μεγέθους της καταστροφής».

«Κοιτάζοντας πίσω τώρα, υποψιάζομαι ότι η πρώτη αντίδραση του πρίγκιπα πρέπει να ήταν να σκεφτεί περισσότερο πώς αυτό το γεγονός θα μπορούσε να τον απελευθερώσει ώστε να παντρευτεί τη γυναίκα που αγαπούσε, αντί να εκτιμήσει την απώλεια μιας γυναίκας που δεν αγαπούσε», συνεχίζει ο Σπένσερ, αναφερόμενος στην βασίλισσα πλέον Καμίλα, την οποία ο Κάρολος παντρεύτηκε το 2005.

Προσθέτει: «Μπορεί να είναι δύσκολο να νιώσει κανείς υπερβολική συμπάθεια για έναν πρώην σύζυγο ή για εκείνους που τον νοιάζονται βαθιά, μετά από ένα πικρό διαζύγιο».

Όπως αναφέρει στο βιβλίο του ο Σπένσερ, ο Κάρολος φέρεται να είπε ότι η Νταϊάνα θα ξεχαστεί «αρκετά σύντομα» μετά τον θάνατό της.

Ισχυρίζεται ακόμη ότι η βασιλική οικογένεια ένιωσε «συσσωρευμένη περιφρόνηση για την Νταϊάνα και… φρίκη που ο κόσμος συγκλονίστηκε τόσο πολύ από τον θάνατό της».

Υπενθυμίζεται πως ο Κάρολος, σε μια ασυνήθιστη κίνηση, απάντησε εμμέσως στις επικρίσεις του αδερφού της αδικοχαμένης πριγκίπισσας Νταϊάνα, υπογραμμίζοντας μέσω εκπροσώπου ότι το πένθος μπορεί «να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να αλλοιώσει τη μνήμη».

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ΠΕΜΠΤΗ 17.09.2026 22:16
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