Από τη Συρία μέχρι τη Γαλλία, πώς το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων πυροδοτεί διαμαρτυρίες

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Διαμαρτυρίες για την αύξηση των τιμών των καυσίμων και το αυξανόμενο κόστος ενέργειας έχουν ξεσπάσει πρόσφατα σε αρκετές ηπείρους, καθώς οι περιφερειακές συγκρούσεις ωθούν προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου και ασκούν μεγαλύτερη πίεση στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα μετά από νέες αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικά πετρελαιοφόρα στον Κόλπο, ενώ οι ανανεωμένες μάχες στην Υεμένη έχουν προκαλέσει νέες ανησυχίες σχετικά με τη ναυσιπλοΐα μέσω του στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ.

Στις ΗΠΑ, η αύξηση του κόστους των καυσίμων έχει επίσης προκαλέσει προειδοποιήσεις ότι τα νοικοκυριά που εξαρτώνται από το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυξήσεις τιμών έως και 40% αυτόν τον χειμώνα.

Ο αντίκτυπος γίνεται αισθητός πολύ πέρα ​​από το κόστος ανεφοδιασμού ενός αυτοκινήτου. Το ακριβότερο ντίζελ και βενζίνη τροφοδοτούν τις μεταφορές, τις παραδόσεις τροφίμων, τη μεταποίηση, τις κατασκευές, τη γεωργία και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πράγμα που σημαίνει ότι ένα σοκ στην αντλία μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε μια ευρύτερη κρίση κόστους ζωής.

Ακολουθούν ορισμένες από τις χώρες όπου το κόστος των καυσίμων και της ενέργειας έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες, απεργίες ή αυξανόμενη δημόσια οργή.

Protests have erupted in Syria after the government raised fuel prices by up to 40% for diesel and up to 28% for gasoline.



The government cites higher import costs and the Baniyas refinery overhaul. pic.twitter.com/JyuBiovULh September 14, 2026

Συρία

Η απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων το Σαββατοκύριακο πυροδότησε διαμαρτυρίες σε όλη τη Συρία, σηματοδοτώντας τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχει δει η χώρα από την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ πριν από δύο χρόνια.

Η κυβέρνηση αύξησε προσωρινά την τιμή ενός λίτρου ντίζελ στις 175 συριακές λίρες (1,43 δολάρια), σημειώνοντας αύξηση περίπου 40%, ενώ οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 25%, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA. Το Υπουργείο Ενέργειας απέδωσε τις αυξήσεις στην παγκόσμια αύξηση των τιμών των καυσίμων και στη συνεχιζόμενη συντήρηση του διυλιστηρίου Baniyas, του μεγαλύτερου διυλιστηρίου της χώρας, η οποία έχει αυξήσει την εξάρτηση της Συρίας από τις εισαγωγές.

Οι περισσότερες διαδηλώσεις ήταν ειρηνικές, αλλά οι διαδηλωτές την Κυριακή απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Χασακά και την Ντέιρ Εζόρ, έκαψαν ελαστικά και σταμάτησαν βυτιοφόρα που μετέφεραν πετρέλαιο, σύμφωνα με τον οργανισμό παρακολούθησης συγκρούσεων ACLED.

Το ντίζελ είναι ιδιαίτερα σημαντικό στη Συρία επειδή χρησιμοποιείται για πολύ περισσότερα από τις μεταφορές. Χρησιμοποιείται επίσης ευρέως για θέρμανση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πράγμα που σημαίνει ότι οι υψηλότερες τιμές του ντίζελ μπορούν να επηρεάσουν τα νοικοκυριά τόσο στο δρόμο όσο και στο σπίτι καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Το ίδιο ισχύει και σε ολόκληρο τον γειτονικό Λίβανο, όπου το ντίζελ χρησιμοποιείται ευρέως από ιδιωτικές γεννήτριες καθώς και για θέρμανση. Η αύξηση του κόστους του ντίζελ μπορεί επομένως να πλήξει τα νοικοκυριά μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης, καθώς και μέσω των μεταφορών και άλλων καθημερινών εξόδων.

Birjand provincia de Jorasán sur de Irán, comienza a escasear la Gasolina. Poco a poco explotará por dentro y los ayatolas no podrán contener su caída. pic.twitter.com/D956cxiuF5 September 17, 2026

Ιράν

Το Ιράν αντιμετωπίζει μια διαφορετική αλλά στενά συνδεδεμένη κρίση καυσίμων, με μεγάλες ουρές στα βενζινάδικα και απεργίες οδηγών φορτηγών που επιδεινώνουν την αυξανόμενη οικονομική πίεση.

Η κυβέρνηση αγωνίζεται να διατηρήσει τις επιδοτήσεις καυσίμων, ενώ οι περικοπές στις επιδοτούμενες κατανομές καυσίμων έχουν εξοργίσει τους οδηγούς. Οι οδηγοί ταξί ειδικότερα έχουν επηρεαστεί από τις μειώσεις στην επιδοτούμενη κατανομή καυσίμων, σύμφωνα με την Ένωση Οδηγών Φορτηγών.

Οι οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο Ισραήλ-ΗΠΑ και τον αμερικανικό αποκλεισμό έχουν προστεθεί στα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουν οι απλοί Ιρανοί, συμπεριλαμβανομένης της πτώσης του νομίσματος, της επιδείνωσης της ανεργίας και της αύξησης των τιμών των καθημερινών αγαθών.

Πορτογαλία

Στην παράκτια πορτογαλική πόλη Εσπίνιο, περίπου 80 άτομα διαμαρτυρήθηκαν το Σάββατο για την αύξηση των τιμών των καυσίμων και του κόστους διαβίωσης.

Η διαδήλωση διοργανώθηκε από τοπικούς επιχειρηματίες και εργαζόμενους που ζητούσαν κυβερνητική δράση. Οι διαδηλωτές πορεύτηκαν προς την κατοικία του πρωθυπουργού Λουίς Μοντενέγκρο στην πόλη, σύμφωνα με το πορτογαλικό πρακτορείο ειδήσεων Lusa.

Η Πορτογαλική Ένωση Πυροσβεστών προειδοποίησε επίσης ότι οι αυξανόμενες τιμές των καυσίμων επιβαρύνουν σοβαρά τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, ιδίως τις εθελοντικές οργανώσεις. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα ένα πακέτο μέτρων που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων στις εταιρείες μεταφορών, τους οδηγούς ταξί, τους πυροσβέστες και τις οργανώσεις του κοινωνικού τομέα.

El DIESEL en Francia 🇫🇷 a punto de llegar a los 3€/litro (2,975€ exactamente) pic.twitter.com/5HbozixTWe — Carlos⚡️DG (@Carlos_DG_kWh) September 16, 2026

Γαλλία

Στη νότια Γαλλία, περίπου 50 ψαράδες μπλόκαραν μια μεγάλη αποθήκη καυσίμων στην παράκτια πόλη Φος-συρ-Μερ την Τρίτη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αυξανόμενες τιμές.

Ο αποκλεισμός διήρκεσε αρκετές ώρες και περιελάμβανε σύντομες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, σύμφωνα με το τοπικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BFMTV .

Ο δήμαρχος του Φος-συρ-Μερ, Φιλίπ Μοριζό, περιέγραψε τον αλιευτικό τομέα ως αντιμέτωπο με μια «βαθιά κρίση» που απαιτεί επείγουσα κρατική αντίδραση. Προειδοποίησε επίσης ότι η αύξηση του κόστους, οι υψηλότερες τιμές καυσίμων, οι περιορισμοί, τα ανεπαρκή εισοδήματα και η έλλειψη μελλοντικών προοπτικών έχουν αφήσει ορισμένους εργαζόμενους σε μια «αφόρητη» κατάσταση.

Γουατεμάλα

Οδηγοί φορτηγών και άλλοι διαδηλωτές απέκλεισαν αυτοκινητόδρομους σε διάφορα μέρη της Γουατεμάλας την περασμένη εβδομάδα, αντιδρώντας στις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων, προκαλώντας αναστάτωση σε διάφορες περιοχές, σύμφωνα με το Associated Press.

Ειρηνικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στην πρωτεύουσα, με τους διαδηλωτές να απαιτούν άμεση κυβερνητική δράση.

Το Κογκρέσο της Γουατεμάλας εξετάζει νομοθεσία που θα περιορίζει τις τιμές των καυσίμων μέχρι το τέλος του έτους. Σύμφωνα με το προτεινόμενο μέτρο, η κυβέρνηση θα παρέχει στήριξη στους εισαγωγείς καυσίμων εάν οι διεθνείς τιμές αυξηθούν πάνω από το ανώτατο όριο.

Φιλιππίνες

Οι εργαζόμενοι στις μεταφορές από την ομάδα Manibela απεργούν τη Δευτέρα λόγω των αυξανόμενων τιμών των καυσίμων, ζητώντας κυβερνητική υποστήριξη και κατάργηση των φόρων στα καύσιμα.

Η απεργία συνέπεσε με έναν ακόμη γύρο αυξήσεων τιμών που τέθηκε σε ισχύ την Τρίτη, αυξάνοντας την τιμή της βενζίνης κατά 5,68 πέσος, παράλληλα με περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές του ντίζελ και της κηροζίνης, σύμφωνα με το Φιλιππινέζικο Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι οδηγοί λεωφορείων και άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς αντιμετωπίζουν υψηλότερα λειτουργικά έξοδα εδώ και μήνες, με τις τιμές να έχουν αυξηθεί απότομα τον Μάρτιο και να παραμένουν πάνω από τα επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί πριν από τον πόλεμο.

Στη Μανίλα, διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν επίσης κοντά στο προεδρικό μέγαρο κατά την κορύφωση του προηγούμενου σοκ τιμών, καθώς οι εργαζόμενοι στις μεταφορές και άλλοι εξέφρασαν την οργή τους για την αύξηση του κόστους της ενέργειας.

Σουδάν

Το Σουδάν δείχνει πώς οι ελλείψεις καυσίμων μπορούν να αποβούν καταστροφικές ακόμη και όταν η άμεση αιτία δεν είναι οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου.

Στο Χαρτούμ, η τιμή ενός γαλονιού καυσίμου έχει σκαρφαλώσει σε περίπου 55.000 σουδανικές λίρες (92 δολάρια ΗΠΑ) στη μαύρη αγορά, ενώ οι ελλείψεις έχουν αφήσει εκατοντάδες οχήματα σε ουρές σε βενζινάδικα.

Αλλά οι ρίζες της κρίσης του Σουδάν βρίσκονται κυρίως στον εσωτερικό πόλεμο της χώρας, ο οποίος ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023, και στις συνέπειές του, συμπεριλαμβανομένης της κατάρρευσης της αξίας της σουδανικής λίρας και της διαταραχής των εγχώριων δικτύων εφοδιασμού και διανομής.

Η κατάσταση δείχνει ότι η ενεργειακή ασφάλεια δεν εξαρτάται μόνο από τις παγκόσμιες τιμές ή την παραγωγή πετρελαίου, αλλά και από το κατά πόσον οι χώρες μπορούν να μεταφέρουν, να διανέμουν και να πωλούν καύσιμα με αξιοπιστία εντός των συνόρων τους.

Γιατί οι τιμές των καυσίμων προκαλούν ευρύτερες κρίσεις

Το κόστος των καυσίμων επηρεάζει πολύ περισσότερο από τις μεταφορές. Οι υψηλότερες τιμές του ντίζελ και της βενζίνης αυξάνουν το κόστος των τροφίμων, των αγαθών, της μεταποίησης, των κατασκευών και της γεωργίας. Σε χώρες όπως ο Λίβανος και το Ιράκ, το ακριβό ντίζελ μπορεί επίσης να αυξήσει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της εξάρτησης από ιδιωτικές γεννήτριες.

Ο αντίκτυπος είναι ιδιαίτερα σοβαρός εκεί όπου οι άνθρωποι ήδη αντιμετωπίζουν αδύναμα νομίσματα, ανεργία, αναξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια και υψηλές τιμές τροφίμων.

Οι τελευταίες διαμαρτυρίες σε όλη τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Ασία δείχνουν πόσο γρήγορα μπορεί να εξαπλωθεί ένα ενεργειακό σοκ στις οικονομίες. Με τις περιφερειακές συγκρούσεις να απειλούν τη ναυτιλία μέσω του Ορμούζ και του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ και τον χειμώνα να πλησιάζει, οι περαιτέρω αυξήσεις των τιμών θα μπορούσαν να αυξήσουν την πίεση στα νοικοκυριά και τις κυβερνήσεις.

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