Η ΑΕΚ «διέσυρε» με 8-1 τον Πανσερραϊκό

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Η ΑΕΚ δεν έδειξε κανένα… έλεος απέναντι στον Πανσερραϊκό, τον οποίο «διέσυρε» με 8-1 στην «AllWyn Arena» το πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, κι έπιασε θέση στο… ρετιρέ της ειδικής βαθμολογίας τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ούσα πρώτη λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων (10-1).

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε με το πόδι πατημένο στο… γκάζι και δεν έριξε «ταχύτητα» στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκλήρωσε με το εμφατικό 6-0. Ο Αλεξίου στο 10’ με κεφαλιά, ο Βάργκα στο 32’ και στο 38’, ο Ζοάο Μάριο στο 35’, ο Βιτάλις στο 44’ και Μάνταλος στο 45’+1’ προσέφεραν μία μοναδική παράσταση στους φίλους της ΑΕΚ, με τον Μάνταλο να καταγράφει σ’ αυτό το διάστημα και 4 ασίστ.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «κιτρινόμαυροι» συνέχισαν να είναι φουλ επιθετικοί και βρήκαν άλλα δύο γκολ με τους Ζούμπκοβ (72’) και Αλεξίου (84’) ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 8-0. Στο 90’+1’ ο Ηλιάδης από κοντά σημείωσε το γκολ της τιμής για τα «λιοντάρια» που δέχθηκαν έναν ιστορικό διασυρμό από τους περσινούς πρωταθλητές…

Διαιτητής: Σταύρος Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: 47’ Ζοάο Μάριο – 42’ Αλιατίδης, 52’ Καρασαλίδης

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπαλαμώτης, Γκεοργκίοεφ, Βίντα (71’ Χριστακόπουλος), Αλεξίου, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Βιτάλις (78’ Αργυρίου), Ζούμπκοφ, Μάνταλος (59’ Ζίνι), Ζοάο Μάριο (70’ Καλοσκάμης), Βάργκα (59’ λ.τρ. Κουτέσα).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Αλέκος Βοσνιάδης): Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Αλιατίδης, Αρμουγκόμ, Οικονόμου (46’ Μορέιρα), Ρούμιαντσεβ (62’ Ηλιάδης), Αδάμ, Μασκανάκης (74’ Μασκανακης), Ζορζίνιο (46’ Μωϋσίδης), Βερνάρδος, Κωτσόπουλος (62’ Πασάς).

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