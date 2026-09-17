search
ΠΕΜΠΤΗ 17.09.2026 22:16
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2026 20:09

Η ΑΕΚ «διέσυρε» με 8-1 τον Πανσερραϊκό

17.09.2026 20:09
aek

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η ΑΕΚ δεν έδειξε κανένα… έλεος απέναντι στον Πανσερραϊκό, τον οποίο «διέσυρε» με 8-1 στην «AllWyn Arena» το πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, κι έπιασε θέση στο… ρετιρέ της ειδικής βαθμολογίας τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ούσα πρώτη λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων (10-1).

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε με το πόδι πατημένο στο… γκάζι και δεν έριξε «ταχύτητα» στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκλήρωσε με το εμφατικό 6-0. Ο Αλεξίου στο 10’ με κεφαλιά, ο Βάργκα στο 32’ και στο 38’, ο Ζοάο Μάριο στο 35’, ο Βιτάλις στο 44’ και  Μάνταλος στο 45’+1’ προσέφεραν μία μοναδική παράσταση στους φίλους της ΑΕΚ, με τον Μάνταλο να καταγράφει σ’ αυτό το διάστημα και 4 ασίστ.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «κιτρινόμαυροι» συνέχισαν να είναι φουλ επιθετικοί και βρήκαν άλλα δύο γκολ με τους Ζούμπκοβ (72’) και Αλεξίου (84’) ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 8-0. Στο 90’+1’ ο Ηλιάδης από κοντά σημείωσε το γκολ της τιμής για τα «λιοντάρια» που δέχθηκαν έναν ιστορικό διασυρμό από τους περσινούς πρωταθλητές…

Διαιτητής: Σταύρος Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
Κίτρινες: 47’ Ζοάο Μάριο – 42’ Αλιατίδης, 52’ Καρασαλίδης
Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπαλαμώτης, Γκεοργκίοεφ, Βίντα (71’ Χριστακόπουλος), Αλεξίου, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Βιτάλις (78’ Αργυρίου), Ζούμπκοφ, Μάνταλος (59’ Ζίνι), Ζοάο Μάριο (70’ Καλοσκάμης), Βάργκα (59’ λ.τρ. Κουτέσα).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Αλέκος Βοσνιάδης): Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Αλιατίδης, Αρμουγκόμ, Οικονόμου (46’ Μορέιρα), Ρούμιαντσεβ (62’ Ηλιάδης), Αδάμ, Μασκανάκης (74’ Μασκανακης), Ζορζίνιο (46’ Μωϋσίδης), Βερνάρδος, Κωτσόπουλος (62’ Πασάς).

Διαβάστε επίσης:

Tα χαμόγελα του «Ντέλια» και η αγκαλιά με τον Καρέτσα, στην επίσημη φωτογράφιση της Ντόρτμουντ

«Καρφιά» Γιούργκεν Κλοπ στο AfD: «Η ομάδα της Γερμανίας να πάρει πίσω την εθνική υπερηφάνεια από τους λάθος ανθρώπους»

Νέο δικαστικό «χαστούκι» σε Λιόλιο: Δικαιώθηκαν 25 εργαζόμενοι της ΕΟΚ και χρέος 800.000 ευρώ





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zoi-kostadopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Νέα άρση ασυλίας εισηγείται η Επιτροπή δεοντολογίας για δύο ακόμη υποθέσεις

7090046
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο ΟΦΗ τρελαίνει την Ευρώπη, 2-0 την Χόφενχαϊμ – Πρεμιέρα με νίκη στη League Phase του Europa League

dog-attack
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες στη θεία του Τσιτσιπά για επίθεση σκύλων της οικογένειας σε τρεις ανθρώπους – Αναζητείται και η μητέρα του τενίστα

mitsotakis_deth
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι επενδύσεις ψηλά στην ατζέντα Μητσοτάκη στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ – Silicon Valley και Stanford οι πρώτοι σταθμοί

patoulis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Η απάντηση του Γιώργου Πατούλη για τη συμμετοχή του σε εταιρεία αναγεννητικής ιατρικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
samaras_roussou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δίπλα στον Σαμαρά η Ζωή Ρούσσου

MARINAKIS_DORA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποστομωτική απάντηση Μαρινάκη στην απρόκλητη επίθεση της Ντόρας: Έχω αποδείξει αν προσέχω, είμαι απέναντι στην ανθρωποφαγία

open new
MEDIA

Ο Κωνσταντέλιας, το ΕΣΡ, το OPEN και οι δόσεις για την άδεια λειτουργιάς του

PODCAST MANTA SITE 15.09
PODCASTS

Podcast - Λένα Μαντά: «Ναι! Παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου»

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Μια Κανονική Μέρα»: Σωτήρης Τσαφούλιας και Ευαγγελία Μουμούρη στο θέατρο «Έργον»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 17.09.2026 22:02
zoi-kostadopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Νέα άρση ασυλίας εισηγείται η Επιτροπή δεοντολογίας για δύο ακόμη υποθέσεις

7090046
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο ΟΦΗ τρελαίνει την Ευρώπη, 2-0 την Χόφενχαϊμ – Πρεμιέρα με νίκη στη League Phase του Europa League

dog-attack
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες στη θεία του Τσιτσιπά για επίθεση σκύλων της οικογένειας σε τρεις ανθρώπους – Αναζητείται και η μητέρα του τενίστα

1 / 3