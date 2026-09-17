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17.09.2026 18:46

«Να τους πάρετε σπίτι σας»: Νέα κόντρα Ισραήλ – Τουρκίας για τη Χαμάς

17.09.2026 18:46
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Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ πρότεινε σήμερα στην Τουρκία να παραλάβει μέλη της Χαμάς από τη Γάζα, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών.

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί για να επιτύχει πλήρως τους στόχους του στον τομέα της ασφάλειας και να διασφαλίσει ότι δεν θα μπορεί να επαναληφθεί η απειλή της 7ης Οκτωβρίου» 2023, έγραψε ο Ίσραελ Κατς στην πλατφόρμα Χ, αναφερόμενος στην επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους.

Αν ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «θέλει να βοηθήσει τους συντρόφους του (…) να τους προσκαλέσει να εγκατασταθούν στην Αττάλεια», το θέρετρο στα τουρκικά παράλια, πρόσθεσε. «Έχει απελευθερωθεί πολύς χώρος, με την απουσία των Ισραηλινών τουριστών», πρόσθεσε σε αυτό το ειρωνικό μήνυμά του.

Πριν από την επιδείνωση των σχέσεων των δύο χωρών η Αττάλεια ήταν ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για τους Ισραηλινούς τουρίστες.

Η Τουρκία ήταν η πρώτη μουσουλμανική χώρα που αναγνώρισε το Ισραήλ, όμως ο Ερντογάν ασκεί δριμεία κριτική στην ισραηλινή ηγεσία και επέτρεψε την παρουσία ηγετικών στελεχών της Χαμάς στο τουρκικό έδαφος. Τον Αύγουστο, το Ισραήλ βομβάρδισε μια αεροπορική βάση στη βόρεια Συρία, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία και ο πρωθυπουργός του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγόρησε την Άγκυρα ότι επιδιώκει να αναπτύξει στρατό στην περιοχή αυτήν. Η Τουρκία από την πλευρά της διαψεύδει ότι έχει τέτοιους στόχους και κατηγορεί το Ισραήλ για αποσταθεροποίηση της Συρίας.

Την Τετάρτη ο Κατς είπε ότι το 70% των κατοίκων της Γάζας έχουν ήδη «εκκενώσει» τα σπίτια τους και ότι ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος «να τελειώσει του δουλειά, ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το σχέδιο μετανάστευσης». Νωρίτερα αυτόν τον μήνα διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ ήταν έτοιμο να εκκενώσει τη Γάζα αλλά οι ισραηλινές αρχές περίμεναν το «πράσινο φως» από τις ΗΠΑ.

Ο πόλεμος στη Γάζα έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 73.000 Παλαιστίνιους ενώ οι τραυματίες είναι περίπου 174.000, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που υπάγεται στη Χαμάς, αλλά τα στοιχεία του θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

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