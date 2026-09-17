Το 2-1 έστειλε το Ολυμπιακός-Γιαγκελόνια στο ρετιρέ της τηλεθέασης την Τετάρτη (16/9)

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Το θριλερικό ματς Ολυμπιακός-Γιαγκελόνια στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με το οποίο έκανε το πρώτο βήμα στο φετινό ταξίδι του στο Europa League o «δαφνοστεφανομένος», ήταν η εκπομπή της Τετάρτης που συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα από κάθε άλλη της ημέρας.

Σχετικά κοντά, σε επίδοση, με την πρώτη σε τηλεθέαση εκπομπή του Top 10, ήταν η σειρά «Μπλε ώρες», η οποία αποτέλεσε δεύτερη επιλογή της ημέρας, με τρίτο το «Live news».

Η μπάλα, εσωτερικού-εξωτερικού, είχε την τιμητική της, δύο δελτία ειδήσεων -το κεντρικό του Mega και το μεσημεριανό του ΣΚΑΪ- επίσης ξεχώρισαν, ενώ διατηρήθηκαν στη 10άδα -ψηλά- ο «Τροχός της τύχης» και το «Στο παρά 5», και στην «ουρά» της το «Σόι σου».

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