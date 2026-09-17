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17.09.2026 19:36

Δυο… λέξεις είπε για τον Αντώνη Σαμαρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πώς τον διαχώρισε από τον Κώστα Καραμανλή

17.09.2026 19:36
MITSOTAKIS-SAMARAS_KARAMANLIS_

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Προσπέρασε σχεδόν ως μη… γενόμενη την ερώτηση του Παναγιώτη Στάθη για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξή του στην ΕΡΤNews.

O πρωθυπουργός περιορίστηκε να δηλώσει πως έχει ήδη τοποθετηθεί επί του θέματος και παρέπεμψε, μάλιστα, σε μια ενδεχόμενη νέα ερώτηση εφόσον ο πρώην πρωθυπουργός προχωρήσει τελικά στην ίδρυση κόμματος.

 «Ό,τι είναι να πω το είπα. Αν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα να με ξαναρωτήσετε» έκλεισε τη συζήτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Διαφορετική αντιμετώπιση επιφύλαξε για τον Κώστα Καραμανλή, σημειώνοντας ότι διατηρεί μαζί του καλή προσωπική σχέση και εκφράζει τον σεβασμό του στην επιλογή του πρώην πρωθυπουργού να αποστασιοποιηθεί από την ενεργό πολιτική.

Όπως αναφέρει, κάθε πολιτικός κύκλος κάποια στιγμή ολοκληρώνεται και ο ίδιος ο Καραμανλής έχει επιλέξει να μην παρεμβαίνει πλέον με τον τρόπο που το έκανε όταν ήταν ενεργός πολιτικός. Παράλληλα, τονίζει ότι παραμένει πρόσωπο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Νέα Δημοκρατία, όπως συμβαίνει, κατά την άποψή του, και με όσους έχουν υπηρετήσει ως πρωθυπουργοί της παράταξης.

Κάτι παραπάνω από δυο λέξεις για τον Κώστα Καραμανλή.

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