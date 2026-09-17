Κατηγορηματικη διάψευση από Νίκο Βρεττό τα περί συνεργασίας  με τον Ηλία Κασιδιάρη

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Με κατηγορηματικό τρόπο απέκρουσε τα δημοσιεύματα, ο Νίκος Βρεττός, που τον ήθελαν να είναι κοντά σε συμπόρευση με τον Ηλία Κασιδιάρη. Ο ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από την ΝΙΚΗ αντέδρασε ακαριαία και σε δήλωση του, τονίζει πως ουδέποτε είχε κάποια επαφή ή συνεννόηση για εκλογικές συνεργασίες με τον Ηλία κασιδιάρη και οι όποιες αποφάσεις του θα ανακοινωθούν θεσμικά και σε πολιτικό χρόνο που θα κρίνει ο ίδιος στην κατάλληλη στιγμή.

Επιπλέον, ο κ. Βρεττός υπογραμμίζει πως σέβεται απολύτως την εντολή των πολιτών που τον τίμησαν με την ψήφο τους. Πληροφορίες, πάντως αναφέρουν, πως πρώην σύντροφοι του από την ΝΙΚΗ σκόπευαν να βάλουν “τρικλοποδιά” στον ανεξάρτητο βουλευτή, ώστε με χτυπήματα κάτω από την μέση να τον βγάλουν έξω από την πολιτική μάχη των εκλογών, πληρώνοντας το τίμημα της αποχώρησης του από το κόμμα. Το περιβάλλον του βουλευτή ωστόσο, διαμηνύει πως “της πολιτικής προηγείται το ήθος και οι αξίες που όπως φαίνεται δεν έχουν ορισμένοι πολιτικοί άνδρες”, και για τις οποίες θα συνεχίζει να αγωνίζεται ο κ. Βρεττός.

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