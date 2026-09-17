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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

17.09.2026 19:37

«Όχι» σε άρση ασυλίας των Αυγενάκη – Λαζαρίδη εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής στην Ολομέλεια 

17.09.2026 19:37
avgenakis-lazaridis

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Να μην αρθεί η βουλευτική ασυλία των Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη εισηγείται στην Ολομέλεια η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία καθώς κατά τις ψηφοφορίες στην (κλειστή) συνεδρίαση της Επιτροπής η κοινοβουλευτική πλειοψηφία ψήφισε κατά της άρσης της βουλευτικής ασυλίας των δύο «γαλάζιων». Αντιθέτως, η αντιπολίτευση ψήφισε σύσσωμη υπέρ της άρσης και στις δύο περιπτώσεις.

Σε ό,τι αφορά τον Λευτέρη Αυγενάκη το εισαγγελικό αίτημα σχετίζεται με δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν αναφοράς του Στέφανου Κασσελάκη για υποβολή ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, αλλά απέστειλε υπόμνημα με το οποίο ζήτησε να μην αρθεί η ασυλία του: 

«Θεωρώ δίκαιη τη μη άρση της βουλευτικής μου ασυλίας», σημειώνει, διότι  όπως εξηγεί στο υπόμνημα θεωρεί τις σε βάρος του κατηγορίες «εντελώς αβάσιμες» και τις αρνείται κατηγορηματικά, «καθώς δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα και έχουν υπαγορευτεί από πολιτική σκοπιμότητα». «Στηρίζονται σε εσφαλμένη και αποσπασματική αξιολόγηση των δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων μου», δηλώνει.

Η Επιτροπή εξέτασε και τη μήνυση δικηγόρου κατά του Μακάριου Λαζαρίδη με φόντο την υπόθεση του πτυχίου του, όπου τον κατηγορεί για απάτη σε βάρος νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου με προκληθείσα ζημία υπερβαίνουσα το ποσό των 120.000 ευρώ. 

Ο Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής και ζήτησε και αυτός να μην αρθεί η ασυλία του, μιλώντας για «καθαρά πολιτική δίωξη». Ο ίδιος υποστηρίζει πως ο μηνυτής του είναι πρώην πολιτευτής του Σώρρα.

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