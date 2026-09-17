Τσίπρας: Η στρατηγική της δεύτερης κάλπης και ο «μονομέτωπος»

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Η ΔΕΘ ολοκληρώθηκε, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ., οι καβγάδες με την κυβέρνηση άναψαν και τώρα η Αμαλίας αναμένει τις επόμενες δημοσκοπήσεις και σχεδιάζει τα επόμενα βήματά της.

Προς το παρόν, και με δεδομένο το ότι οι εκλογές τοποθετούνται μέσα στο 2027, από την άνοιξη και μετά, αποφάσεις σχετικά με τα ψηφοδέλτια πηγαίνουν πιο πίσω. Όπως λένε στην Αμαλίας ήδη από το καλοκαίρι, το 80% των ψηφοδελτίων θα προέλθει από το υπάρχον δυναμικό της ΕΛ.Α.Σ. και είναι ανοιχτό τι θα γίνει με το υπόλοιπο 20%, αν δηλαδή θα ενταχθούν παλιοί και έμπειροι που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, αρκετοί εκ των οποίων φαίνεται να βρίσκονται σε αναμονή, έχοντας αποχωρήσει από τα κόμματά τους και είτε διατηρούν την έδρα ως ανεξάρτητοι βουλευτές είτε έχουν παραιτηθεί.

Ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ρωτήθηκε στη ΔΕΘ, δεν θέλησε να τροφοδοτήσει αυτή τη συζήτηση, απαντώντας κοφτά ότι τα ψηφοδέλτια θα αποφασιστούν συλλογικά στην ώρα τους, κι έτσι οι όποιες διεργασίες θα συνεχιστούν στο παρασκήνιο μέχρι νεωτέρας.

Επόμενες κινήσεις

Στην ΕΛ.Α.Σ. σχεδιάζονται πλέον οι επόμενες εξορμήσεις, έχοντας στόχο την ενημέρωση των πολιτών γύρω από το οικονομικό πρόγραμμα και την παρουσίαση των επιμέρους «τομεακών» επεξεργασιών και θέσεων, με συμμετοχή στελεχών σε εκδηλώσεις ανά την περιφέρεια.

Τις αμέσως επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθούν και οι λεπτομέρειες γύρω από την οικονομική καμπάνια του κόμματος με έμφαση στη διαφάνεια, όπως ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας μάλιστα την εκκίνηση διαδικασίας χρηματοδότησης από μέλη κι εθελοντές μέσω crowdfunding. Το μότο που χρησιμοποίησε, απαντώντας στις επιθέσεις ότι πίσω από το κόμμα βρίσκονται οικονομικά συμφέροντα, είναι ότι η ΕΛ.Α.Σ. θέλει «λίγα από πολλούς και όχι πολλά από λίγους».

Το φθινοπωρινό «σκαλοπάτι»

Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, το επιτελείο της ΕΛ.Α.Σ. αναμένει τις έρευνες που θα ακολουθήσουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου, προκειμένου να διαμορφώσει πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη «βάση εκκίνησης» του φθινοπώρου. Προς το παρόν, η αρχική ορμή δεν φαίνεται να δίνει τη θέση της σε κάποια περαιτέρω δυναμική και το ταβάνι του περίπου 17% παραμένει. Από τη «σοδειά» των δημοσκοπήσεων που βγήκαν εν μέσω της ΔΕΘ (και «έτρεξαν» χωρίς να συμπεριλάβουν το σαββατοκύριακο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη) η ΕΛ.Α.Σ. εμφανίζεται στο 16% – 16,5%.

Η σχέση με το ΠΑΣΟΚ

Από την ΕΛ.Α.Σ. συνεχίζουν να τονίζουν ότι είναι μόλις τριών – τεσσάρων μηνών κόμμα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει ακόμη εξοικείωση του ακροατηρίου με πρόσωπα και θέσεις του κόμματος. Σε κάθε περίπτωση, αναμένουν καλύτερες μέρες και είναι με ερωτηματικό αν το επόμενο διάστημα θα αναπτυχθεί πιο ισχυρή πόλωση με την κυβέρνηση, πολλώ δε μάλλον που, όπως λένε από την Αμαλίας, η στρατηγική είναι ο «μονομέτωπος». Εξ ου και δεν απάντησαν στις αιχμές Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ.

Λίγες μέρες πριν, από το ίδιο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας είχε δηλώσει ότι με το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αντίπαλοι, αλλά «ανταγωνιστές», κάτι που ερμηνεύθηκε από αρκετούς ως «άνοιγμα».

Ωστόσο ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται απλώς να μη θέλει να αποξενώσει το κοινό του ΠΑΣΟΚ, ειδικά και μετά την κόντρα του καλοκαιριού για τη χρηματοδότηση και τα δάνεια της Χαριλάου Τρικούπη (που μπήκαν στο ίδιο τσουβάλι με αυτά της Ν.Δ.), κόντρα η οποία δεν φάνηκε να αποδίδει.

Κατά τα λοιπά, άφησε αιχμές για το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα ότι αν δεν δημιουργούσε πολιτικό κενό στον χώρο της Κεντροαριστεράς, δεν θα υπήρχε ανάγκη να δημιουργηθεί η ΕΛ.Α.Σ. και ο ίδιος απλώς θα έγραφε δεύτερο βιβλίο. Είπε ακόμη ότι η μεταξύ τους κόντρα συμφέρει τον Μητσοτάκη και άφησε να φανεί ότι επιρρίπτει ευθύνες για τοξικότητα στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ.

Με το βλέμμα στις δεύτερες εκλογές

Επιπλέον, ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε να έχει στρατηγική δεύτερης κάλπης, όπου αναμένεται πως εκεί το πρώτο «θύμα» της πόλωσης με τη Νέα Δημοκρατία θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Ειδικότερα, στη συνέντευξη Τύπου ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε πως αν το κόμμα του λάβει την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να σχηματίσει κυβέρνηση, αλλά αν δεν υπάρξει αυτή η δυνατότητα, «θα πάμε σε δεύτερες εκλογές».

Και ξορκίζοντας τυχόν κινδυνολογία περί «ακυβερνησίας» σημείωσε πως οι δεύτερες κάλπες «δεν είναι και καμιά καταστροφή», επικαλέστηκε δε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη που σε δημόσιες δηλώσεις του είχε προεξοφλήσει δύο κάλπες.

Εν ολίγοις, μπορεί ο διακηρυγμένος στόχος να είναι η πρωτιά, αλλά δεδομένου ότι η απόσταση από τη Ν.Δ. αυτή τη στιγμή και η απουσία δυναμικής της ΕΛ.Α.Σ. στην παρούσα φάση δεν προϊδεάζουν για ανατροπή, ο πρώην πρωθυπουργός θα επιδιώξει να βγει από την επόμενη αναμέτρηση όσο πιο ισχυρός γίνεται. Που στην πράξη αυτό σημαίνει ότι κόμματα με παρόμοιο προσανατολισμό – προς το Κέντρο – θα συμπιεστούν. Έτσι, αν η ΕΛ.Α.Σ. δεν είναι πρώτο κόμμα, στόχος είναι τουλάχιστον μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση, με εμφανή απόσταση από τα άλλα κόμματα του χώρου και άρα ηγεμονικό ρόλο στην Κεντροαριστερά. Αλλά και να φτιάξει έναν ισχυρό «βατήρα» για την επόμενη φορά, μια και η εκτίμηση φαίνεται να είναι πως η επόμενη κυβέρνηση Ν.Δ., αν δεν πετύχει την αυτοδυναμία, δεν θα καταφέρει να μακροημερεύσει και το κυβερνών κόμμα θα αντιμετωπίσει σοβαρούς κλυδωνισμούς.

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