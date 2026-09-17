Podcast – Αστέριος Πελτέκης: «Στη χώρα μας το σκυλάδικο τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 ήταν ένα είδος απελευθέρωσης»

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Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία της στη Θεσσαλονίκη, με συνεχόμενες παρατάσεις, εντυπωσιακή προσέλευση θεατών, βραβεύσεις και θερμές κριτικές, η μεγάλη μουσικοθεατρική παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος «Αυτή η νύχτα μένει» έρχεται τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα, στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας». Μια παράσταση που φωτίζει με ένταση και συγκίνηση τον παλμό της ελληνικής νύχτας, τις ιστορίες και τις διαδρομές ανθρώπων που αγάπησαν, ονειρεύτηκαν και έζησαν ανάμεσα στη λάμψη της σκηνής και τις σκιές της. Πρεμιέρα: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στις 21.00.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΘΒΕ, Αστέριος Πελτέκης, υπογράφει τη σκηνοθεσία και τη θεατρική διασκευή του μυθιστορήματος του Θάνου Αλεξανδρή, δημιουργώντας ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στη νυχτερινή διασκέδαση της σύγχρονης Ελλάδας. Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr. Ανέφερε με κάθε λεπτομέρεια τους λόγους που τον οδήγησαν να παρουσιάσει στη σκηνή του θεάτρου αυτή τη συγκεκριμένη παράσταση που «ταξιδεύει» το κοινό στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, σε μια εποχή όπου η αισιοδοξία της μεταπολίτευσης, η οικονομική ευημερία και η λάμψη της νύχτας συνυπήρχαν με τη μοναξιά, τις υπερβολές και τις βαθιές κοινωνικές αντιφάσεις.

Μίλησε επίσης και για την κοινωνικοπολιτική σημασία των σκυλάδικων στις δεκαετίες του ’80 και του ’90 και πώς οι θαμώνες τους έζησαν στα όρια, αγάπησαν χωρίς μέτρο και πλήρωσαν το τίμημα των επιλογών τους. Μιλώντας επίσης για την εξωστρέφεια που διακρίνει το ΚΘΒΕ, είπε ότι τον Σεπτέμβριο το κοινό της Αθήνας θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια από τις σημαντικές παραγωγές του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, σε μια παράσταση που συνδυάζει τη δύναμη του θεάτρου με τη ζωντανή μουσική και τη συγκίνηση μιας ιστορίας διαχρονικής. Επίσης, αποκάλυψε και ορισμένες εκπλήξεις που θα υπάρξουν στις παραστάσεις της Αθήνας. Τέλος, έκλεισε τη συνομιλία μας, παρουσιάζοντας λεπτομερώς το πλουσιότατο χειμερινό πρόγραμμα του ΚΘΒΕ.

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