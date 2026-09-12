Podcast – Ηλίας Βαλάσης: «Είναι απαράδεκτο, τόσα χρόνια ο άνθρωπος να μη μπορεί να αντισταθεί στην αδικία»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο «Άγριος Σπόρος» του Γιάννη Τσίρου, ένα από τα σημαντικότερα και πιο αιχμηρά έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, επιστρέφει από την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Μικρό Χορν, για να αποτυπώσει με κοφτή γλώσσα και σπαρακτική τρυφερότητα έναν κόσμο που υποτάσσει, ταξινομεί και αποκλείει τον αδύναμο. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Σοφία Καραγιάννη. Ερμηνεία: Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαββάκη.

Με αυτή την αφορμή, ο βραβευμένος ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr. Ο «Άγριος Σπόρος» κέρδισε τρία βραβεία στα 15α Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης 2026. Συγκεκριμένα: Βραβείο για την καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία 2026: Ηλίας Βαλάσης. Βραβείο για την καλύτερη Β’ Γυναικεία Ερμηνεία 2026: Ανθή Σαββάκη. Βραβείο καλύτερου κειμένου (Πρωτότυπο/Διασκευασμένο) 2026: Γιάννης Τσίρος.

Ο ηθοποιός, αφού αναφέρθηκε στη σημασία και την αξία των βραβείων, μίλησε και για την υπόθεση του έργου, που ανέβηκε για πρώτη φορά πριν από 13 χρόνια. Βρισκόμαστε, λοιπόν, σ’ ένα παρακμιακό επαρχιακό τοπίο, η αγωνία της ύπαρξης προηγείται της εφαρμογής των διατάξεων και η ανυπακοή στους νόμους γίνεται καθημερινή άσκηση επιβίωσης.

Μέσα σε μία μόνο μέρα, σε μια μικρή ερημική παραλία, μια παράνομη καντίνα και η μυστηριώδης εξαφάνιση ενός νεαρού Γερμανού παραθεριστή πυροδοτούν έναν αδυσώπητο μηχανισμό καχυποψίας, κοινωνικού αποκλεισμού και ηθικής καταδίκης, πριν καν διατυπωθεί οποιαδήποτε κατηγορία. Στη διάρκεια της συζήτησής μας, ο Ηλίας Βαλάσης αναφέρθηκε στον τρόπο που αυτός και οι άλλοι δύο συμπρωταγωνιστές του ερμηνεύουν το κείμενο αυτό του Γιάννη Τσίρου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι βλέπουν τη δουλειά τους με ψυχασθένεια. Τόνισε, δε, ότι αν δεν το κάνεις με αυτόν τον τρόπο, τότε κάνεις κάτι λιγότερο από αυτό που πρέπει.

Διαβάστε επίσης

Podcast – Σιγκαπούρη: Από τη βρετανική αποικιοκρατία στην κινεζική κυριαρχία

Podcast – Βάσω Καβαλιεράτου: «Το να ανεβάσεις την “Ειρήνη” σήμερα είναι γενναία απόφαση κι επαναστατική πράξη»

Podcast – Κρινιώ Νικολάου: «Σήμερα το παιχνίδι στη δισκογραφία παίζεται στα views και εγώ δεν το αντέχω»