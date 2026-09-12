Η Αθήνα στο ραντάρ των hedge funds – Νέο γραφείο εξετάζει η Elan Capital Management

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Στον χάρτη των διεθνών hedge funds που αναζητούν νέες βάσεις εκτός Λονδίνου μπαίνει πλέον και η Αθήνα, καθώς μετά από μια σειρά επενδυτικών οίκων, ένα ακόμη fund εξετάζει την εγκατάσταση γραφείου στην ελληνική πρωτεύουσα.

Πρόκειται για την Elan Capital Management του Ρένου Δημητρίου, η οποία, σύμφωνα με το Bloomberg, έχει ήδη πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές και αξιολογεί το ενδεχόμενο δημιουργίας παρουσίας στην Αθήνα.

Οι επαφές βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Η Elan, η οποία έχει έδρα το Λονδίνο, δεν σχολίασε τις σχετικές πληροφορίες.

Το ενδιαφέρον αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση. Η Αθήνα εμφανίζεται το τελευταίο διάστημα στις επιλογές διεθνών επενδυτικών σχημάτων και στελεχών που εξετάζουν τη μεταφορά μέρους των δραστηριοτήτων τους από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Από το Λονδίνο στην Αθήνα

Η τάση έγινε περισσότερο εμφανής μετά την απόφαση του Κρις Ρόκος να αποχωρήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο και να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, δύο ακόμη μεγάλα hedge funds, η Millennium Management και η Verition Fund Management, εξετάζουν την Αθήνα ως πιθανό προορισμό για νέα γραφεία.

Στην περίπτωση της Millennium, ο Rahul Chopra, διαχειριστής χαρτοφυλακίου με έδρα το Λονδίνο, βρίσκεται μεταξύ των στελεχών που εξετάζουν το ενδεχόμενο μετακίνησης.

Πίσω από τη νέα κινητικότητα βρίσκεται και η αλλαγή του φορολογικού περιβάλλοντος στη Βρετανία. Η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης για υψηλά εισοδήματα και μεγάλες περιουσίες έχει ενισχύσει τις τάσεις μετακίνησης στελεχών του χρηματοπιστωτικού κλάδου προς άλλες χώρες. Μέχρι πρόσφατα, το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή των εναλλακτικών προορισμών. Πλέον, όμως, η γεωγραφία διευρύνεται, με την Αθήνα να προστίθεται σε μια λίστα που περιλαμβάνει την Ελβετία, το Μιλάνο και το Τζέρσεϊ. Την ίδια στιγμή, παραδοσιακά χρηματοοικονομικά κέντρα της Ασίας, όπως η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ, εξετάζουν επίσης φορολογικά κίνητρα με στόχο την προσέλκυση εύπορων επενδυτών και στελεχών.

Ποια είναι η Elan Capital Management

Η Elan Capital Management ιδρύθηκε ως ανεξάρτητο hedge fund τον Ιανουάριο του 2018 από τον Ρένο Δημητρίου, μετά την αποχώρησή του από την Pine River Capital Management. Ο Δημητρίου είχε φύγει από την Ελλάδα για τις ΗΠΑ σε νεαρή ηλικία και στη συνέχεια ακολούθησε μακρά πορεία στον διεθνή χρηματοπιστωτικό κλάδο. Στο επαγγελματικό του βιογραφικό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Royal Bank of Scotland, η Deutsche Bank και η Lehman Brothers. Η Elan εφαρμόζει επενδυτική στρατηγική σχετικής αξίας σε προϊόντα σταθερού εισοδήματος και σήμερα δραστηριοποιείται μέσω γραφείων στο Λονδίνο, το Ελσίνκι και τη Σιγκαπούρη.

Σύμφωνα με επενδυτικό έγγραφο που επικαλείται το Bloomberg, στις αρχές του 2025 η εταιρεία διαχειριζόταν περιουσιακά στοιχεία άνω των 4 δισ. δολαρίων. Η πιθανή προσθήκη της Αθήνας στο διεθνές δίκτυό της θα αποτελέσει ακόμη μία ένδειξη ότι η ελληνική πρωτεύουσα αρχίζει να διεκδικεί θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων που επιχειρούν να προσελκύσουν κεφάλαια και υψηλόβαθμα στελέχη του διεθνούς χρηματοπιστωτικού κλάδου.

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