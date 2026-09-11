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11.09.2026 11:01

Ελ Νίνιο: Θα ξεμείνουμε από ζάχαρη – Πρόβλεψη για έλλειμμα 260.000 τόνων

11.09.2026 11:01
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  • Το καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο προκαλεί ξηρασία και απειλεί τη συγκομιδή ζάχαρης στην Ινδία, οδηγώντας σε προβλέψεις για παγκόσμιο έλλειμμα και σημαντικές ανατιμήσεις.
  • Οι μειωμένες βροχοπτώσεις των μουσώνων επηρεάζουν αρνητικά την παραγωγή, ενώ οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ζάχαρης έχουν σημειώσει άνοδο περίπου 30% εντός του τρέχοντος έτους.
  • Η ινδική κυβέρνηση επέτρεψε την αφορολόγητη εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης και θέσπισε περιορισμούς στα αποθέματα των εμπόρων για να ελέγξει τις υψηλές τιμές στην εγχώρια αγορά.
  • Αναλυτές εκτιμούν ότι η χώρα ενδέχεται να χρειαστεί περαιτέρω εισαγωγές ζάχαρης την επόμενη χρονιά, προκειμένου να ενισχύσει τα εθνικά της αποθέματα και να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών.

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Η ξηρασία που προκαλείται από το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλεί τη συγκομιδή ζάχαρης που ξεκινά τον επόμενο μήνα και προμηνύει έλλειμμα και ανατιμήσεις.

Η παραγωγή ζάχαρης αναμένεται να μειωθεί την επόμενη σεζόν λόγω των επιπτώσεων του φαινομένου El Nino στην παραγωγή της Ινδίας που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα παραγωγής ζάχαρης στον κόσμο.

Η ακαθάριστη παραγωγή ζάχαρης ενδέχεται να κυμανθεί από 29 έως 31 εκατομμύρια τόνους ετησίως τον Σεπτέμβριο του 2027, ενώ για την τρέχουσα σεζόν η παραγωγή εκτιμάται στους 31 εκατομμύρια τόνους, σύμφωνα με προβλέψεις της Ινδικής Ένωσης Κατασκευαστών Ζάχαρης και Βιοενέργειας.

Το ενισχυόμενο καιρικό φαινόμενο αναμένεται να πλήξει τις συγκομιδές σε όλη την Ασία, συμβάλλοντας σε ένα παγκόσμιο έλλειμμα περίπου 260.000 τόνων, προειδοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Ζάχαρης. 

Οι βροχοπτώσεις των μουσώνων που επηρεάζουν την ινδική καλλιέργεια ζάχαρης είναι επί του παρόντος περίπου 15% κάτω από το φυσιολογικό.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το Bloomberg, οι προσδοκίες για μειωμένη παραγωγή κατά την επόμενη περίοδο συγκομιδής έχουν συμβάλει ήδη στην αύξηση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ακατέργαστης ζάχαρης κατά περίπου 30% φέτος στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης.

Τα μέτρα πρόληψης

Η Ινδία, η μεγαλύτερη καταναλώτρια χώρα του γλυκαντικού στον κόσμο, επέτρεψε τον περασμένο μήνα σε μύλους και εργοστάσια διύλισης να εισάγουν αφορολόγητη ακατέργαστη ζάχαρη για να περιορίσει τις εγχώριες τιμές-ρεκόρ. Παράλληλα, θέσπισε όρια στις ποσότητες αποθεμάτων που επιτρέπεται να εξαιρούν οι έμποροι και οι μεγάλοι καταναλωτές.

«Η χώρα μπορεί να χρειαστεί να εισάγει ζάχαρη τον επόμενο χρόνο για να ενισχύσει τα αποθέματά της», δήλωσε ο Yatin Wadhwana, διευθυντής της συμβουλευτικής εταιρείας Gradient Commercial, τονίζοντας ότι οι τρέχουσες τιμές είναι πιθανό να ενθαρρύνουν τα εργοστάσια να παράγουν περισσότερη ζάχαρη αντί για αιθανόλη.

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