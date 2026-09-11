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ΥΓΕΙΑ

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11.09.2026 10:58

Θάνατος Μαζωνάκη: Νομοθετική ρύθμιση για τα κέντρα αντιγήρανσης ετοιμάζει ο Γεωργιάδης

11.09.2026 10:58
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Το κεφάλαιο του νομοθετικού πλαισίου που διέπει της κλινικές αντιγήρανσης και μακροβιότητας ανοίγει ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον υπουργό Υγείας να προαναγγέλει νομοθετική παρέμβαση.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι «όσον αφορά το ζήτημα με τα κέντρα αυτά και τις διαφημίσεις τους που είναι θέμα δημόσιας υγείας, θα συστήσουμε άμεσα νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και νομικούς ώστε να υπάρξει ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα».

Ο υπουργός Υγείας προσέθεσε χαρακτηριστικά ότι «η αντιγήρανση, η μακροβιότητα είναι πλευρά της επιστήμης που έχει μεγάλη ανάπτυξη αλλά το πλαίσιο είναι γκρίζο. Σε όλες τις χώρες του κόσμου οι τεχνικές μακροβιότητας έχουν ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών, υπάρχουν γκρίζες ζώνες παντού».

Αναφερόμενος ειδικά στη διαδικασία στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης τόνισε ότι «η πλασμαφαίρεση απαγορεύεται να γίνει εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος», προσθέτοντας ότι «το ΕΚΑΒ ήταν σε 4 λεπτά στην κλινική στο Κολωνάκι και προσφέρθηκαν όσες πρώτες βοήθειες ήταν δυνατό».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «η πράξη της πλασμαφαίρεσης γινόταν τελείως παράνομα» και εξήγησε ότι «το ιατρείο είχε νόμιμη άδει για παθολογικό ιατρείο που περιλαμβάνει αρκετές πράξεις αλλά η πλασμαφαίρεση δεν ήταν σε αυτές».

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