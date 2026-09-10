Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής με αφορμή τον θάνατο Μαζωνάκη: «Η ελπίδα των ασθενών δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο εκμετάλλευσης»

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Η προστασία των πολιτών από μη εγκεκριμένες και μη τεκμηριωμένες θεραπείες αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας. Τα παραπάνω αναφέρει η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής (ΕΕΓΘΑΙ) με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ανακοίνωση της ΕΕΓΘΑΙ που υπογραφεί η πρόεδρος Μαρία Ρουμπελάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Βιολογίας και Εφαρμογών Αναγεννητικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, φέρνει για μια ακόμη φορά στο προσκήνιο, το κρίσιμο θέμα της δημοσίας υγείας που αφορά την ανεξέλεγκτη προβολή θεραπευτικών πρακτικών που δεν διαθέτουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση για τη συγκεκριμένη ένδειξη.

Η Μαρία Ρουμπελάκη

Ανεξάρτητα από τα ακριβή αίτια του θανάτου και από το εάν αυτά σχετίζονται ή όχι με οποιαδήποτε θεραπευτική πράξη, η επικαιρότητα επαναφέρει ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα: την εφαρμογή και προβολή θεραπευτικών προσεγγίσεων που ορίζονται ως με όρους όπως «βλαστοκύτταρα», «αναγεννητικές» ή «αντιγηραντικές» θεραπείες, χωρίς πάντοτε να είναι σαφές εάν:

– είναι εγκεκριμένες για τη συγκεκριμένη ένδειξη,

– ποια είναι η επιστημονική τους τεκμηρίωση και

– ποια δεδομένα υπάρχουν για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους.

Οι έγγραφες αναφορές και οι καταγγελίες από το 2019

Σημειώνεται ότι η ΕΕΓΘΑΙ έχει επανειλημμένα και θεσμικά αναδείξει το ζήτημα, όχι μόνο με δημόσιες παρεμβάσεις αλλά και με έγγραφες αναφορές και καταγγελίες προς τις αρμόδιες αρχές.

Ήδη από το 2019 είχε αποσταλεί σχετική κοινή επιστολή της ΕΕΓΘΑΙ και της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 η Εταιρεία επανήλθε εγγράφως προς τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ)και το Υπουργείο Υγείας, επισημαίνοντας την προσφορά και διαφήμιση μη αποδεδειγμένων ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένων κυτταρικών θεραπειών στη χώρα μας.

Στην ίδια παρέμβαση ζητήθηκε η διερεύνηση των δομών που προσφέρουν μη εγκεκριμένες κυτταρικές θεραπείες, η ενίσχυση της εποπτείας και η επίσημη ενημέρωση του κοινού για τους ενδεχόμενους κινδύνους.

Συνέδριο για τους κίνδυνους

Στο πλαίσιο ακριβώς αυτής της προσπάθειας, στις 27 Απριλίου 2026, η ΕΕΓΘΑΙ διοργάνωσε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών την ανοικτή ημερίδα «Αλήθειες και Μύθοι για τις Κυτταρικές Θεραπείες: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς», με στόχο την υπεύθυνη, τεκμηριωμένη και αξιόπιστη ενημέρωση του κοινού και την προστασία των ασθενών από παραπλανητικές πρακτικές.

Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας, της Πολιτείας και των ασθενών, ενώ ο Πρόεδρος του ΕΟΦ παρουσίασε ειδικά το κανονιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο και το τι σημαίνει στην πράξη «εγκεκριμένη θεραπεία».

Η ΕΕΓΘΑΙ τονίζει ότι η Αναγεννητική Ιατρική και οι κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες αποτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό και ταχύτατα εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο, με πραγματικές και εγκεκριμένες θεραπευτικές εφαρμογές.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε παρέμβαση που χρησιμοποιεί τον όρο «βλαστοκύτταρα» ή «αναγεννητική θεραπεία» είναι αυτομάτως επιστημονικά αποδεδειγμένη, εγκεκριμένη ή ασφαλής. Η διάκριση μεταξύ μιας εγκεκριμένης θεραπείας ή και μιας αδειοδοτημένης ερευνητικής από ή μη αδειοδοτημένες και μη τεκμηριωμένες παρεμβάσεις είναι απολύτως κρίσιμη.

Οι πολίτες και οι ασθενείς οφείλουν να γνωρίζουν:

– τι θεραπεία λαμβάνουν,

– για ποια ένδειξη και από ποια αρμόδια αρχή έχει εγκριθεί,

– από ποια αρμόδια αρχή και με ποια δεδομένα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

«Η προστασία της υγείας απαιτεί διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση, αποτελεσματική εποπτεία και υπεύθυνη ενημέρωση. Η ελπίδα των ασθενών δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο εκμετάλλευσης», καταλήγει η ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής.

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