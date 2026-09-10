RITUAL TRACES: 3-4 και 10-11 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

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Μια σύγχρονη ματιά πάνω στην ελληνική λαϊκή παράδοση

Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Παραστάσεις 3–4 & 10-11 Οκτωβρίου 2026 | 18:30–21:00

11 Οκτωβρίου 2026 | 18:30

Μια σκηνική συνάντηση της ελληνικής λαϊκής παράδοσης με τον σύγχρονο χορό παρουσιάζεται για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στις 3-4 και 10-11 Οκτωβρίου.

Το RITUAL TRACES δημιουργεί ένα ονειρικό σκηνικό τοπίο, όπου η ελληνική λαϊκή παράδοση συναντά τον σύγχρονο χορό και μετασχηματίζεται μέσα από μια σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά. Είκοσι τέσσερις χορευτές, προερχόμενοι από τον χώρο του παραδοσιακού και του σύγχρονου χορού, συναντιούνται επί σκηνής και δημιουργούν έναν δυναμικό διάλογο ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κινητικούς κόσμους. Η συνύπαρξη αυτή άλλοτε οδηγεί στη σύγκρουση και άλλοτε στη συμπλήρωση, δημιουργώντας τελικά μια νέα, υβριδική μορφή τελετουργίας.

Τι μένει όταν μια τελετουργία τελειώνει; Ποια ίχνη αφήνει στη μνήμη, στο σώμα και στην ταυτότητά μας; Mε αφετηρία στιγμιότυπα από έθιμα και τελετουργίες της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, η παράσταση εξερευνά τη σχέση της συλλογικής μνήμης με την προσωπική ταυτότητα και αναζητά όσα παραμένουν στο σώμα και στη συνείδηση όταν η τελετουργία ολοκληρώνεται.

Η παράσταση κινείται σε ένα τοπίο ανάμεσα στο πραγματικό και το ονειρικό. Κάθε φορά το ίδιο, αλλά ποτέ με τον ίδιο τρόπο: άλλο σχήμα, άλλος παλμός, άλλη εικόνα. Μέσα από την επανάληψη και τη μεταμόρφωση, το γνώριμο αποκτά μια νέα διάσταση και η παράδοση γίνεται πεδίο προσωπικής αναζήτησης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας πρωταγωνιστής που κινείται διαρκώς στο μεταίχμιο ανάμεσα στο φως και τη σκιά, το γνώριμο και το άγνωστο, το ορατό και το αόρατο. Αναζητώντας τη δική του ταυτότητα, προσπαθεί να διακρίνει τι είναι πραγματικό και τι ανήκει στον κόσμο του ονείρου.

Μια αινιγματική μορφή βρίσκεται διαρκώς παρούσα. Δεν μιλά και δεν αποκαλύπτεται. Ανάμεσα όμως σε εκείνη και τον πρωταγωνιστή αναπτύσσεται ένας αόρατος δεσμός, ο οποίος γίνεται ολοένα και ισχυρότερος. Η αναζήτηση της «εξόδου» συνυπάρχει με την έλξη προς έναν κρυμμένο κόσμο που μοιάζει να τον καλεί.

Τι αντιπροσωπεύει, τελικά, αυτή η μορφή; Είναι η ίδια η παράδοση που μεταμορφώνεται και μαζί της μεταμορφώνει και εκείνον; Ή αποτελεί ένα άγνωστο κομμάτι του ίδιου του εαυτού του;

Το RITUAL TRACES δεν αναζητά απαραίτητα μια απάντηση. Αντίθετα, επιχειρεί να μεταφέρει το ερώτημα στο σώμα, στον ρυθμό και στην εικόνα, οδηγώντας τον θεατή σε ένα προσωπικό ταξίδι ανάμεσα στη μνήμη και το όνειρο, το συλλογικό και το προσωπικό, την παράδοση και τη σύγχρονη έκφραση.

Μια παράσταση όπου δύο διαφορετικές κινητικές γλώσσες συναντιούνται, συνομιλούν και επαναπροσδιορίζουν την έννοια της τελετουργίας.

RITUAL σημαίνει τελετουργία.

TRACES σημαίνει ίχνη.

Γιατί κάθε τελετουργία τελειώνει.

Αλλά τα ίχνη της παραμένουν.

Σύλληψη- δημιουργία: Γιώργος Λιάρος

Χορευτική σύνθεση: Φοίβη Χανιώτη, Γιώργος Λιάρος

Επιμέλεια – χορογραφίες σύγχρονου χορού: Φοίβη Χανιώτη

Επιμέλεια σκηνικής απόδοσης παραδοσιακού χορού: Γιώργος Λιάρος

Μουσική ενορχήστρωση-διασκευή παραδοσιακών μελωδιών: Μανούσος Κλαπάκης

Σχεδιασμός φωτισμού: Σκαρλάτος Βασιλόπουλος, Δημήτρης Κουτάς

Σκηνογραφία: Ελίζα Μοσχοπούλου

Κοστούμια: Άγγελος Θεοδοσίου, Ελίζα Μοσχοπούλου, Αλεξάνδρα Φτούλη, Αχιλλέας Τσιάρας

Σκηνοθετική και κινητική επιμέλεια παιδιών: Ολυμπία Αγαλιανού

Φωνητική προετοιμασία: Δημήτρης Μαντζούρης

Βοηθός σκηνικής απόδοσης παραδοσιακού χορού: Ελένη Δουλαπτσή

Οργάνωση παραγωγής: Τζένη Ζιούλη

Φωτογράφιση: Γεωργιάννα Κιόση

Γραφιστική επιμέλεια: Φωτεινή Γιαννίκου

Βιντεοσκόπηση: Γιάννης Ιωαννίδης

Ερμηνεύουν

Αγγελική Κατσιμίχα • Αλίκη-Νεφέλη Μαυράκη • Άννα Βόλα • Αριάδνη Γεωργίου • Γιάννης Αρβανίτης • Γιάννης Παγώνης • Γιάννης Τασιόπουλος • Γιώργος Δημητρόπουλος • Γιώργος Κατσίκας • Δανάη Τσάκωνα • Δημήτρης Τράπαλης • Έλενα Τριανταφυλλίδη • Εύα Σκαφτούρου • Θεοδόσης Λειβαθηνός • Κατερίνα Παππά • Κωνσταντίνα Καλλιαντάση • Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος • Μάριος Κωστάκης • Μυρτώ Μισυρλή • Ναυσικά Χρυσοπούλου • Νεφέλη Κλειτσάκη • Σοφία Αδάμη • Σοφία Πετρολιάγκη • Φοίβη Χανιώτη

Οι μικροί (διπλή διανομή)

Λεωνίδας Λάτσης • Χρύσα Ντάκα • Θάνος Σούλας • Άννα Βασίλεβα

Παραστάσεις

3 Οκτωβρίου 21:00

4 Οκτωβρίου 18:30 & 21:00

10 Οκτωβρίου 18:30 & 21:00

11 Οκτωβρίου 18:30

Διάρκεια παράστασης: 70 λεπτά

Ίδρυμα Μ. Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος

Προπώληση:

Ίδρυμα Μ. Κακογιάννης

2103418550 & www.mcf.gr

Ticketplus

2108817072 & www.ticketplus.gr

Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης