Ιωάννα Γάκα: Τι παρουσιάζει η ιστοσελίδα της γιατρού που είδε τον Μαζωνάκη να καταρρέει στο ιατρείο της

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Στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες υπέστη καρδιακή ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται το ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11, στο Κολωνάκι, και η γιατρός Ιωάννα Γάκα, η οποία παρουσιάζεται ως ιατρική διευθύντρια του INUSpheresis Athens.

Η Ιωάννα Γάκα κλήθηκε να δώσει κατάθεση στην Αστυνομία, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διερεύνησης του περιστατικού. Μέχρι στιγμής δεν κατηγορείται για κάποιο αδίκημα, ενώ η κλήση της για κατάθεση δεν προδικάζει την ύπαρξη ποινικής ευθύνης. Οι Αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία, καταθέσεις και τον ιατρικό φάκελο, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη πριν από την ανακοπή του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Στη σελίδα παρουσίασης της ομάδας, η Ιωάννα Γάκα εμφανίζεται ως ιατρική διευθύντρια του INUSpheresis Athens, ενός κέντρου που αυτοπροσδιορίζεται ως μονάδα ολοκληρωμένης βιολογικής ιατρικής.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας το πρώτο που διαβάζουν όταν μπαίνουν σε αυτή είναι η εξής φράση, κάτω από μία εικόνα προτομής του Ιπποκράτη:

«Στην INUSpheresis Athens, η ομάδα μας σας συνοδεύει με προσωπική, άρτια φροντίδα, ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και τεχνολογίες αιχμής στο δρόμο για καλύτερη υγεία. Οικογένειες από διάφορες χώρες εμπιστεύονται την εξειδικευμένη μας εμπειρία, οπότε να είστε σίγουροι ότι θα βρίσκεστε σε καλά χέρια».

Η ίδια περιγράφει μια ολιστική αντίληψη για την υγεία, σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος αποτελεί μια ενιαία ψυχική, συναισθηματική, νοητική και σωματική ολότητα. Όπως υποστηρίζει, η θεραπευτική διαδικασία δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην αντιμετώπιση του συμπτώματος, αλλά να αναζητά βαθύτερα τις αιτίες που μπορεί να βρίσκονται πίσω από τη σωματική εκδήλωση μιας διαταραχής.

Βασική υπηρεσία που προβάλλεται στην ιστοσελίδα είναι η INUSpheresis, μια μορφή διπλής διήθησης του πλάσματος. Το κέντρο αναφέρει ότι κατά τη διαδικασία το αίμα περνά μέσα από ειδικό σύστημα φίλτρων, με στόχο την απομάκρυνση συγκεκριμένων ουσιών από το πλάσμα, και στη συνέχεια επιστρέφει στον οργανισμό. Οι συνεδρίες παρουσιάζονται ως εξατομικευμένες και διαρκούν περίπου δύο έως τρεις ώρες.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Το INUSpheresis® είναι μια μέθοδος καθαρισμού του πλάσματος του αίματος με σκοπό την απομάκρυνση ουσιών που προκαλούν ασθένειες και περιβαλλοντικών τοξινών. Ανακουφίζοντας τον ανθρώπινο οργανισμό, το INUSpheresis® συμβάλλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και των φυσικών αυτοθεραπευτικών δυνάμεων του σώματος.

Η χρήση των πιο σύγχρονων έξυπνων συστημάτων φιλτραρίσματος εγγυάται μια ήπια αποτοξίνωση, η οποία προσαρμόζεται εξατομικευμένα στον ασθενή και ταυτόχρονα είναι «αποτελεσματική». Η μέθοδος που χρησιμοποιείται έχει το πλεονέκτημα ότι απομακρύνει όχι μόνο τις τοξίνες που απορροφώνται από το εξωτερικό περιβάλλον, αλλά και τα αλλεργιογόνα, τα προϊόντα του μεταβολισμού, τους φλεγμονώδεις αγγελιοφόρους, τις τοξίνες λοιμώξεων και τις βλαβερές πρωτεΐνες. Από το πλάσμα φιλτράρονται μόνο τα παθογόνα συστατικά, ενώ τα υπόλοιπα υγιή συστατικά επιστρέφονται στον οργανισμό.

Η θεραπεία είναι ήπια, έχει λίγες παρενέργειες και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εξωτερικούς ασθενείς (διαρκεί περίπου 2-3 ώρες). Μετά την πρώτη συνεδρία INUSpheresis®, οι παθογόνοι παράγοντες αυτοί μειώνονται σημαντικά και μπορούν να απομακρυνθούν πλήρως με την επανάληψη της θεραπείας»

Οι θεραπευτικές δυνατότητες και τα οφέλη που περιγράφονται αποτελούν ισχυρισμούς της ίδιας της ιστοσελίδας του κέντρου. Η πλασμαφαίρεση είναι σύνθετη ιατρική πράξη, με συγκεκριμένες ενδείξεις και απαιτήσεις ασφαλείας, γι’ αυτό και η καταλληλότητά της πρέπει να αξιολογείται από αρμόδιους γιατρούς και να εφαρμόζεται στο προβλεπόμενο θεσμικό και επιστημονικό πλαίσιο.

Αυτό ακριβώς το πλαίσιο βρίσκεται τώρα υπό διερεύνηση. Η Αστυνομία, οι εισαγγελικές Αρχές και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εξετάζουν τις συνθήκες λειτουργίας του χώρου και όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη. Μέχρι να ολοκληρωθούν η ιατροδικαστική εξέταση και οι υπόλοιποι έλεγχοι, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, χωρίς να έχει αποδοθεί μέχρι στιγμής κατηγορία στην Ιωάννα Γάκα.

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