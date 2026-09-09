Θεμιστοκλέους: «Επιπλέον 1.000 νοσηλευτές θα έχουν πιάσει δουλειά στο ΕΣΥ μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου» (video)

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Περίπου 1.000 νοσηλευτές θα τοποθετηθούν στα νοσοκομεία της χώρας έως τα μέσα Νοέμβριου ενώ στις 18 Σεπτέμβριου αναμένεται να δημοσιοποιηθούν οι οριστικοί πίνακες με τις προσλήψεις.

Τα παραπάνω δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ», στην εκπομπή «Αταίριαστοι» και στους δημοσιογράφους Γιάννη Ντσούνο και Χρήστο Κούτρα.

Για τις προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η συμμετοχή έχει αυξηθεί σε σχέση με τα προηγούμενά χρόνια:

«Για πρώτη φορά βλέπουμε πολύ καλύτερη συμμετοχή ακόμη και σε δύσκολα νοσοκομεία, τα οποία στο παρελθόν δεν επέλεγαν οι υποψήφιοι. Οι οριστικοί πίνακες αναμένονται στις 18 Σεπτεμβρίου και περίπου 1.000 άτομα νοσηλευτικού προσωπικού θα τοποθετηθούν στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας όλης της χώρας. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου με τα μέσα Νοεμβρίου θα έχουν πιάσει δουλειά στα νοσοκομεία».

Αναφερόμενος στην ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά, διευκρίνισε ότι η σχετική διαδικασία θα αρχίσει προς το τέλος του έτους.

Λίστες αναμονής και δωρεάν απογευματινά χειρουργεία

Για τις αναμονές στα χειρουργεία, ο υφυπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι τα βαριά και τα επείγοντα περιστατικά εξυπηρετούνται αμέσως. Αναφερόμενος στο πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, επισήμανε ότι συνέβαλε αποφασιστικά στη μείωση των χρόνων αναμονής και σημείωσε: «Έχουμε μειώσει κατά πολύ τις αναμονές και βρισκόμαστε κοντά στους τέσσερις μήνες, που είναι ο διεθνής μέσος όρος».

Ο κ.Θεμιστοκλέους τόνισε ότι «στα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας η αναμονή για τακτικά χειρουργεία βρίσκεται περίπου στους τέσσερις μήνες, ενώ ακόμη και στις περιπτώσεις με τους υψηλότερους χρόνους δεν υπερβαίνει, κατά κανόνα, τους τέσσερις έως έξι μήνες. Είναι η πρώτη φορά που το πετυχαίνει αυτό η χώρα και παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση».

Ο υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε, επίσης, στην ψηφιοποίηση της λίστας χειρουργείων, επισημαίνοντας ότι: «Το υπουργείο παρέλαβε ένα σύστημα το οποίο στηριζόταν σε αρχεία Excel και χειρόγραφες καταστάσεις και το αντικατέστησε με μία ολοκληρωμένη ψηφιακή λύση. Με τον τρόπο αυτό, το υπουργείο, μπορεί πλέον να γνωρίζει και να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις αναμονές σε κάθε νοσοκομείο».

Σχολιάζοντας σχετική πρόταση του κ. Αλέξη Τσίπρα για τον καθορισμό ανώτατου χρόνου αναμονής, μετά τον οποίο το κόστος του χειρουργείου θα καλύπτεται από το κράτος, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι η δυνατότητα παρακολούθησης και παρέμβασης έχει ήδη δημιουργηθεί. Όπως διευκρίνισε: «Εάν χρειαστεί είτε να μεταφέρουμε ασθενείς από ένα δημόσιο νοσοκομείο σε άλλο είτε να καλύψουμε δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, αυτό θα γίνει».

Αναφορικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου και τους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών ο υφυπουργός είπε ότι η κορύφωση γίνεται πάντα στο τέλος Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου και τώρα τα πράγματα δείχνουν να είναι λίγο πιο ήρεμα.

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