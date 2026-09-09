Bloomberg: Μετά τον Chris Rokos, η Millennium Management βλέπει προς Ελλάδα

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Η Millennium Management προετοιμάζεται να ανοίξει το πρώτο της γραφείο στην Αθήνα, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της ελληνικής πρωτεύουσας ως ανερχόμενου προορισμού για τον κλάδο των hedge funds. Η κίνηση έρχεται στον απόηχο της απόφασης του Κρις Ρόκος να εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο και να μεταφέρει τη φορολογική του έδρα στην Ελλάδα.

Η εταιρεία του Izzy Englander βρίσκεται σε επαφές με τις ελληνικές αρχές για τη δημιουργία του νέου γραφείου και τη στελέχωσή του, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τον σχεδιασμό. Μεταξύ των στελεχών που εξετάζουν το ενδεχόμενο μετακίνησης στην Αθήνα είναι και ο Rahul Chopra, διαχειριστής χαρτοφυλακίου με έδρα το Λονδίνο. Οι ίδιες πηγές, που μίλησαν στο Bloomberg υπό καθεστώς ανωνυμίας, σημείωσαν ότι οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Εκπρόσωπος της Millennium απέφυγε να σχολιάσει.

Η εξέλιξη εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Ελλάδας να προσελκύσει εύπορους διαχειριστές και ιδρυτές hedge funds από το Ηνωμένο Βασίλειο, προσφέροντάς τους μια εναλλακτική απέναντι στο παραδοσιακό χρηματοοικονομικό κέντρο του Λονδίνου. Ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης αναμένεται, κατά το επόμενο ταξίδι του στο Λονδίνο, να έχει επαφές με παράγοντες της χρηματοοικονομικής αγοράς, μεταξύ άλλων και για το ενδεχόμενο μεταφοράς δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.

Μια τέτοια προοπτική θα έμοιαζε σχεδόν αδιανόητη στο αποκορύφωμα της ελληνικής κρίσης χρέους, όταν το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είχε εκτοξευθεί. Σήμερα, όμως, η Ελλάδα επιχειρεί να αξιοποιήσει τη βελτίωση της οικονομικής της εικόνας και να τοποθετηθεί ως ελκυστικός προορισμός για τους υπερπλούσιους που εξετάζουν την έξοδο από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η προσπάθεια της Αθήνας αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ανταγωνισμού μεταξύ διαφορετικών χρηματοοικονομικών κέντρων για την προσέλκυση του ανθρώπινου δυναμικού του Λονδίνου. Η τάση αυτή έχει ενισχυθεί μετά τις διαδοχικές φορολογικές παρεμβάσεις των βρετανικών κυβερνήσεων, οι οποίες έχουν αυξήσει την επιβάρυνση για τα υψηλότερα εισοδήματα και τις μεγάλες περιουσίες.

Παράλληλα, ο νέος υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου John Healey βρίσκεται αντιμέτωπος με την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, που αυξάνει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, αλλά και με την ανάγκη να διατηρήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες της προηγούμενης κυβέρνησης. Σε αυτό το περιβάλλον, εντείνονται οι εκτιμήσεις ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να προχωρήσει σε νέες φορολογικές επιβαρύνσεις για τον πλούτο.

Το Λονδίνο παραμένει ο βασικός ευρωπαϊκός κόμβος

Παρά τις πιέσεις, το Λονδίνο εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο κέντρο hedge funds εκτός των ΗΠΑ. Σύμφωνα με έκθεση της AIMA, του κλαδικού φορέα των hedge funds, ο κλάδος στηρίζει περίπου 40.000 θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και συνεισφέρει φορολογικά έσοδα ύψους περίπου 3,9 δισ. στερλινών.

Τα hedge funds που δραστηριοποιούνται στη χώρα διαχειρίζονται περίπου 400 δισ. στερλίνες, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 542 δισ. δολάρια. Το μέγεθος αυτό αντιπροσωπεύει περίπου 10% των παγκόσμιων κεφαλαίων hedge funds και έως και 85% του ευρωπαϊκού συνόλου, σύμφωνα με έκθεση της TheCityUK τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, τα νέα χρηματοοικονομικά κέντρα αρχίζουν σταδιακά να κερδίζουν έδαφος.

«Η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου ως του δεύτερου μεγαλύτερου κέντρου hedge funds δεν πρόκειται να ανατραπεί από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι όμως σαφές ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι σήμερα πιο κινητικό από ποτέ και ότι οι διαθέσιμες επιλογές ως προς τη δικαιοδοσία έχουν αυξηθεί σημαντικά, τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τις εταιρείες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της AIMA, Jack Inglis.

Από το Λονδίνο σε Γενεύη και Αμπου Ντάμπι

Οι πιέσεις προς το Λονδίνο αποτυπώνονται και στην περίπτωση της Brevan Howard, του πρώην εργοδότη του Ρόκος.

Ο Trifon Natsis, το «N» της Brevan Howard, έχει πλέον μεταφέρει την έδρα του στο Αμπου Ντάμπι, ενώ ο Alan Howard έχει εγκατασταθεί στη Γενεύη, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Bloomberg News. Παρότι το hedge fund ήταν ανέκαθεν εγγεγραμμένο στις Νήσους της Μάγχης, το Λονδίνο αποτελούσε διαχρονικά τον βασικό κόμβο των δραστηριοτήτων του.

«Η μετακίνηση ενός τόσο προβεβλημένου προσώπου όπως ο Ρόκος σίγουρα θα ληφθεί υπόψη από άλλους που ήδη εξετάζουν τις επιλογές τους», δήλωσε ο Bruno Schneller, managing partner της Erlen Capital Management. «Για το Λονδίνο αυτό είναι σημαντικό: από τη στιγμή που οι εύποροι διαθέτουν πλέον αρκετές βιώσιμες εναλλακτικές, το εμπόδιο για την αποχώρησή τους μειώνεται».

Η ελληνική φορολογική πολιτική για τα εισοδήματα από το εξωτερικό έχει αρκετές ομοιότητες με εκείνη που εφαρμόζει το Μιλάνο, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει επιχειρήσει να προσελκύσει εύπορους κατοίκους του Λονδίνου.

Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Ενώ η Ιταλία έχει τροποποιήσει και αυξήσει δύο φορές το σχετικό φορολογικό καθεστώς από τότε που θεσπίστηκε, ανεβάζοντας πλέον την ετήσια επιβάρυνση στα 300.000 ευρώ, η Ελλάδα έχει διατηρήσει αμετάβλητο το δικό της πλαίσιο από την έναρξη εφαρμογής του.

Το Ντουμπάι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής

Η μεγαλύτερη πρόκληση για το Λονδίνο, πάντως, προέρχεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδιαίτερα μετά την κατάργηση του επί δεκαετίες καθεστώτος non-dom στο Ηνωμένο Βασίλειο και την υιοθέτηση σειράς μέτρων που αυξάνουν τη φορολογική επιβάρυνση του πλούτου.

Μεγάλα hedge funds, μεταξύ των οποίων η Millennium, η Point72 Asset Management και η Qube Research and Technologies, έχουν ήδη μεταφέρει traders από το Λονδίνο στο Ντουμπάι, όπου δεν επιβάλλεται φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Τα hedge funds πολλαπλών στρατηγικών στηρίζονται σε μεγάλες ομάδες traders για την παραγωγή αποδόσεων και, ως εκ τούτου, βρίσκονται σε συνεχή ανταγωνισμό για την προσέλκυση και διατήρηση κορυφαίων στελεχών. Η δημιουργία νέων γραφείων ακολουθεί συχνά το ανθρώπινο δυναμικό και όχι το αντίστροφο.

Η Millennium διαθέτει σήμερα προσωπικό σε περισσότερες από 140 τοποθεσίες παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων και ο υφιστάμενος κόμβος της στο Λονδίνο, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.

Αντίστοιχα, η Brevan Howard απασχολεί πλέον περισσότερα από 100 άτομα στο Αμπου Ντάμπι, έχοντας μετατρέψει το εμιράτο σε βασικό κέντρο για την ανάληψη επενδυτικού κινδύνου.

Πολιτικές πιέσεις στη Βρετανία

Οι εξελίξεις αυτές αυξάνουν την πολιτική πίεση στο Westminster, καθώς κάθε νέα προβεβλημένη αποχώρηση χρησιμοποιείται από την αντιπολίτευση ως ένδειξη ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης των Εργατικών οδηγεί εύπορους φορολογουμένους εκτός χώρας.

Ο σκιώδης υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Andrew Griffith υποστήριξε την Τρίτη, σε ομιλία του στη Βουλή των Κοινοτήτων, ότι θα απαιτούνταν περίπου 38.000 φορολογούμενοι με μέσο εισόδημα για να αναπληρωθούν τα φορολογικά έσοδα που προέκυπταν από τον Ρόκος.

Ο δισεκατομμυριούχος κατέλαβε την τρίτη θέση στην πιο πρόσφατη ετήσια λίστα των Sunday Times με τους μεγαλύτερους φορολογούμενους στη Βρετανία, έχοντας καταβάλει περίπου 330 εκατ. στερλίνες, ή 447 εκατ. δολάρια, σε φόρους.

«Πρόκειται για σημαντι κό δημοσιονομικό χώρο που χάθηκε», δήλωσε ο Griffith, υποστηρίζοντας ότι το κόστος τελικά μετακυλίεται στους υπόλοιπους φορολογουμένους μέσω υψηλότερων φόρων ή χαμηλότερων δημόσιων δαπανών.

Από την πλευρά της, η βρετανική κυβέρνηση επιμένει ότι οι νέοι κανόνες που αντικατέστησαν το καθεστώς non-dom παραμένουν ανταγωνιστικοί. Το νέο πλαίσιο προβλέπει για τους νεοαφιχθέντες πλήρη φορολογική απαλλαγή από εισοδήματα του εξωτερικού για τέσσερα χρόνια.

Σε ομιλία του για την οικονομική του στρατηγική, λίγο πριν γίνει γνωστή δημοσίως η απόφαση του Ρόκος να εγκαταλείψει τη Βρετανία, ο Healey υπογράμμισε ότι η δημιουργία πλούτου αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ελκυστικός προορισμός για ταλέντο και επενδύσεις, διαθέτοντας ανταγωνιστικό και σταθερό φορολογικό σύστημα, βαθιές κεφαλαιαγορές, πανεπιστήμια παγκόσμιας κλάσης και εργατικό δυναμικό υψηλής κατάρτισης», δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

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