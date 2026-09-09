ΔΕΘ 2026: Ιδού η αναλυτική κοστολόγηση των μέτρων Μητσοτάκη – Σωστοί αριθμοί, άδικη κατανομή κι ένα πακέτο για την «πάνω γραμμή του Κ»

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Το πακέτο της ΔΕΘ κοστίζει 2,2 δισ. ευρώ το 2027 και φτάνει τα 3,6 δισ. το 2030, όπως λέει η κυβέρνηση. Η αριθμητική της είναι, σε γενικές γραμμές, σωστή: ο δικός μας ανεξάρτητος έλεγχος, γραμμή προς γραμμή, δίνει 2,3 δισ. και 3,8 δισ. αντίστοιχα. Οι διαφορές είναι μικρές και εξηγούνται. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα και πρέπει να ειπωθεί καθαρά: δεν πρόκειται για ακοστολόγητες υποσχέσεις.
Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι το «9 δισ. έως το 2030», που ακούγεται ως συνολικό μέγεθος, είναι λογιστικό άθροισμα, όχι πολιτική απόφαση. Μέσα του βρίσκονται 2,7 δισ. αυτόματης αύξησης συντάξεων, που προβλέπει νόμος του 2023, 1,2 δισ. δημόσιων επενδύσεων, 0,4 δισ. μεταβατικών απωλειών —μειώσεις προκαταβολής φόρου που σταματούν το 2034— και 0,1 δισ. προγραμμάτων που απλώς συνεχίζονται με εθνικά χρήματα, αφού τελείωσαν τα ευρωπαϊκά. Οι πραγματικά νέες μόνιμες παροχές είναι 5,1 δισ., δηλαδή 1,6% του ΑΕΠ.
Το τρίτο είναι ότι το πακέτο χωράει στους ευρωπαϊκούς κανόνες δαπανών για το 2027 ακριβώς στο ευρώ και, για τα επόμενα χρόνια, μόνο αν δεχτούμε μια υπόθεση που η κυβέρνηση δεν δημοσιεύει: ότι κάθε χρόνο θα υπάρχει ένα επιπλέον δισεκατομμύριο χώρου. Το ίδιο το Υπουργείο, δέκα μήνες πριν, προέβλεπε ανάπτυξη 1,5% για την περίοδο 2027-2029. Το πακέτο προϋποθέτει πάνω από 2%.
Το τέταρτο και σημαντικότερο είναι η κατανομή. Από τα 9 δισ., στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα —2,5 εκατομμύρια άνθρωποι— αντιστοιχούν 308 εκατ., δηλαδή 120 ευρώ τον χρόνο στον καθένα. Στους δημοσίους υπαλλήλους —720 χιλιάδες— 1,8 δισ., δηλαδή 2.500 ευρώ. Στους συνταξιούχους 3,6 δισ. Στις επιχειρήσεις 0,8 δισ., συν 7,5 δισ. δημόσια μόχλευση. Στους ενοικιαστές 245 ευρώ τον χρόνο, όταν το ενοίκιο έχει ανέβει 4% έως 5% μόνο φέτος.
Το πέμπτο είναι το πλαίσιο των επτά ετών. Η οικονομία μεγάλωσε, η ανεργία έπεσε από 18% σε 7,9%, το χρέος πέφτει, η χώρα δανείζεται φθηνά. Ταυτόχρονα, ο μέσος πραγματικός μισθός του 2025 είναι στο ίδιο επίπεδο με το 2019 και 31% κάτω από το 2009, το μερίδιο των μισθών στο εισόδημα της χώρας είναι χαμηλότερο από το 2019, οι τιμές των κατοικιών ανέβηκαν 70% και 2,8 εκατομμύρια πολίτες, το 27,5%, βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή αποκλεισμού, δεύτερη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αριθμοί της οικονομίας και οι αριθμοί των πολλών κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση. Το πακέτο της ΔΕΘ μοιράζει χρήμα, αλλά δεν αγγίζει αυτή τη διαφορά κατεύθυνσης.
Η κυβέρνηση χωρίζει τα μέτρα σε δύο ομάδες. Η πρώτη είναι τα «νέα μέτρα που δεν έχουν θεσμοθετηθεί»: 605 εκατ. το 2026, 2.208 εκατ. το 2027, 3.585 εκατ. το 2030. Η δεύτερη είναι «μέτρα που έχουν θεσμοθετηθεί και δεν έχουν ακόμη αποδοθεί»: 939 εκατ. το 2026, 2.827 εκατ. το 2027, 5.441 εκατ. το 2030. Το άθροισμα είναι το «9 δισ.». Ο πίνακας δείχνει τα μεγαλύτερα νέα μέτρα με το επίσημο κόστος και τη δική μας εκτίμηση για το πλήρες έτος 2030.
|Μέτρο
|Επίσημο 2027
|Επίσημο 2030
|Δική μας εκτίμηση 2030
|Τι αλλάζει
|Αύξηση μισθών Δημοσίου βάσει κατώτατου
|382
|1.371
|1.371 (1.524)
|Αναπαράγεται· το υψηλό, αν επεκταθεί σε ΟΤΑ/ΝΠΔΔ
|Δώρο Χριστουγέννων Δημοσίου 500 €
|433
|433
|433
|720.000 × 500 × εισφορές
|Ενίσχυση 400 € συνταξιούχων —πρόσθετο—
|301
|301
|301
|Το συνολικό μέτρο είναι 879
|Μείωση εισφορών 0,5%
|163
|218
|245
|Η μισθολογική βάση μεγαλώνει· το ΥΠΟΙΚ την κρατά σταθερή
|Επιδόματα ΔΥΠΑ που συνδέονται με τον κατώτατο
|0
|0
|136
|Δεν κοστολογείται καθόλου
|Τεκμήρια συνεπών ελεύθερων επαγγελματιών
|170
|108
|108 (196)
|Το 108 προϋποθέτει ότι μόνο το 55% πληροί τα κριτήρια
|Αγρότες 0% έως 20.000
|87
|56
|56 (75)
|Τρίτεκνοι 0% έως 20.000
|55
|90
|90
|Τέλος επιτηδεύματος —κατάργηση—
|82
|201
|201
|Προκαταβολή φόρου ΝΠ από 80% σε 50%
|0
|394
|394 —μεταβατικό— + 25 τόκοι
|Πραγματική απώλεια κάθε χρονιά την περίοδο 2029-2034, μηδενίζεται από το 2035· μόνιμο μόνο το κόστος τόκων
|Κουμπαράς βρεφών
|55
|137
|137 (394)
|Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια· στο 50% ένταξη διπλασιάζεται
|Φόρος μεταβίβασης 15% σε τρίτες χώρες —έσοδο—
|-100
|-100
|-60 (-96 έως -12)
|Υποθέτει μηδενική πτώση ζήτησης, ενώ σκοπός είναι η πτώση
|Εθνικό ΠΔΕ —ενέργεια—
|400
|0
|0
|Η μόνη επενδυτική γραμμή μηδενίζεται
|Σύνολο νέων μέτρων
|2.208
|3.585
|3.835 (3.609 έως 4.196)
Πίνακας 1. Εκατ. ευρώ. Σε παρένθεση το υψηλό σενάριο. Πηγή: ΥΠΕΘΟ fn8, ίδιοι υπολογισμοί.
Δύο λεπτομέρειες αξίζουν προσοχή. Η μεγαλύτερη γραμμή του πακέτου, οι μισθοί του Δημοσίου, εξαγγέλθηκε ως «80 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028». Το κόστος, όμως, συνεχίζει να ανεβαίνει το 2029 —1.126 εκατ.— και το 2030 —1.371 εκατ.—. Αυτό συμβαίνει μόνο αν ο κατώτατος μισθός αυξάνεται περίπου 2,5% τον χρόνο μετά το 2028 και η αύξηση περνά οριζόντια σε όλο το Δημόσιο. Με άλλα λόγια, το έγγραφο κοστολογεί μια μόνιμη σύνδεση του μισθολογίου του Δημοσίου με τον κατώτατο, κάτι που δεν ειπώθηκε ποτέ στην ομιλία. Επίσης, τα 382 εκατ. του 2027 αντιστοιχούν σε 47,6 ευρώ τον μήνα, όχι 40, πράγμα που σημαίνει ότι η αύξηση συμπαρασύρει και επιδόματα.
Η δεύτερη λεπτομέρεια είναι το ρεύμα. Η υπόσχεση για μείωση της τιμής κατά 30% έως το 2029 δεν έχει ούτε κόστος ούτε μηχανισμό. Η μόνη μετρήσιμη παρέμβαση, η μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ από 6,9 σε 3,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα, είναι περίπου το 1,5% ενός οικιακού λογαριασμού. Τα υπόλοιπα είναι επενδύσεις σε δίκτυα και μπαταρίες που ίσως ρίξουν τη χονδρική τιμή, χωρίς κανένα εργαλείο που να εξασφαλίζει ότι η μείωση θα φτάσει στη λιανική.
Όταν μια κυβέρνηση λέει ότι «το συνολικό ετήσιο κόστος των μέτρων φτάνει τα 9 δισ. το 2030», ο αναγνώστης καταλαβαίνει 9 δισ. νέων αποφάσεων. Ο πίνακας αφαιρεί ό,τι δεν είναι απόφαση της ΔΕΘ.
|2027
|2028
|2029
|2030
|Γενικό σύνολο που ανακοινώθηκε
|5.035
|6.500
|8.153
|9.026
|μείον αυτόματη αύξηση συντάξεων —νόμος 2023—
|-750
|-1.395
|-2.029
|-2.656
|μείον μεταβατικές απώλειες που λήγουν —προκαταβολές έως το 2034, αποσβέσεις—
|0
|-82
|-373
|-442
|μείον δημόσιες επενδύσεις —εθνικό ΠΔΕ, εθνική συμμετοχή—
|-646
|-736
|-980
|-729
|μείον προγράμματα που συνεχίζονται μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
|-123
|-123
|-123
|-123
|Πραγματικά νέες μόνιμες παροχές και ελαφρύνσεις
|3.518
|4.166
|4.650
|5.076
|ως ποσοστό του ΑΕΠ
|1,3%
|1,5%
|1,6%
|1,6%
Πίνακας 2. Εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνει και τη φορολογική μεταρρύθμιση του 2026, η οποία εκταμιεύεται το 2027.
Η αύξηση των συντάξεων με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ είναι νόμος από το 2023 και θα γινόταν ούτως ή άλλως, με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Είναι η μεγαλύτερη γραμμή των 9 δισ. και δεν είναι μέτρο. Διαφορετική είναι η περίπτωση της προκαταβολής φόρου. Εδώ το κόστος είναι πραγματικό, αλλά προσωρινό: με τον τρόπο που η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει τους φόρους εισοδήματος —στη χρονιά που πληρώνονται, με μικρή μετατόπιση μηνών—, κάθε χρονιά που ο συντελεστής κατεβαίνει κατά 5 μονάδες, το Δημόσιο εισπράττει όντως 5 μονάδες λιγότερες. Αυτό κρατά έξι χρόνια, από το 2029 έως το 2034.
Από το 2035, όταν ο συντελεστής σταθεροποιηθεί στο 50%, το κόστος μηδενίζεται: το Υπουργείο το δείχνει στο ίδιο του το παράδειγμα —σελ. 37—, όπου ο φόρος επιστρέφει στα 22.000 ευρώ. Μένει μόνο ένα μόνιμο κόστος τόκων, γύρω στα 70 εκατ. τον χρόνο, επειδή το κράτος έχει διαρκώς λιγότερα προπληρωμένα χρήματα στα ταμεία του. Άρα, δεν ανήκει στα μόνιμα μέτρα του 2030 και μετά. Η ίδια ακριβώς λογιστική διάκριση ισχύει και για το πρόγραμμα της αντιπολίτευσης, όπου η προκαταβολή είχε εγγραφεί ως μόνιμο κόστος 1,15 δισ.: είναι κόστος μιας χρονιάς, όχι κάθε χρονιάς.
Η Ελλάδα, όπως όλες οι χώρες της Ευρωζώνης, έχει ένα όριο στο πόσο μπορούν να αυξάνονται οι δαπάνες της κάθε χρόνο. Το όριο δεν είναι ένα ποσό, είναι ένας ρυθμός: περίπου 3% τον χρόνο. Από αυτό το 3%, ένα μέρος καταναλώνεται αυτόματα από συντάξεις, μισθούς και τόκους που ανεβαίνουν μόνοι τους και ό,τι περισσεύει είναι ο «δημοσιονομικός χώρος» για νέα μέτρα.
Το Υπουργείο λέει ότι ο χώρος για το 2027 είναι 1,25 δισ. και ότι τα νέα μέτρα, αφού αφαιρεθούν 400 εκατ. επενδύσεων που καλύπτονται από ειδική ευρωπαϊκή εξαίρεση για την ενέργεια και 550 εκατ. που είχαν ήδη υπολογιστεί από τον Απρίλιο, κοστίζουν 1,26 δισ. Ακριβώς στο όριο.
Για το 2028, το 2029 και το 2030, το έγγραφο σιωπά. Υποθέσαμε 1 δισ. πρόσθετου χώρου κάθε χρόνο, ποσό μάλλον γενναιόδωρο. Με αυτή την υπόθεση, το πακέτο χωράει: τα νέα μέτρα προσθέτουν 705 εκατ. το 2028, 675 εκατ. το 2029 και 395 εκατ. το 2030. Αν ο χώρος είναι 600 εκατ. και το κόστος στο υψηλό σενάριο, το 2027 και το 2029 βγαίνουν αρνητικά.
Το πραγματικό ρίσκο, όμως, δεν είναι στα νέα μέτρα, αλλά στη βάση: οι συντάξεις μόνες τους προσθέτουν 640 έως 1.080 εκατ. κάθε χρόνο και κάθε μισή μονάδα πληθωρισμού πάνω από τις προβλέψεις κοστίζει επιπλέον 145 εκατ. τον χρόνο, σωρευτικά. Ο πληθωρισμός του 2026 αναθεωρήθηκε ήδη από 2,2% σε 3,2%.
|2026
|2027
|2028
|2029
|2030
|Πρόσθετη επιβάρυνση νέων μέτρων —επίσημα ποσά—
|305
|954
|705
|675
|395
|Πρόσθετος χώρος —2028 και μετά: υπόθεση—
|300
|950
|1.000
|1.000
|1.000
|Περιθώριο με τα επίσημα ποσά
|-5
|-4
|295
|325
|605
|Περιθώριο με τη δική μας κεντρική εκτίμηση
|-5
|-103
|234
|279
|559
|Περιθώριο στο δυσμενές σενάριο
|-5
|-563
|22
|-169
|118
Πίνακας 3. Εκατ. ευρώ. Ο κανόνας μετρά την πρόσθετη επιβάρυνση κάθε έτους, όχι το σωρευτικό ύψος.
Η κυβέρνηση θυμίζει, σωστά, ότι η υπέρβαση των ορίων οδηγεί αυτόματα σε ευρωπαϊκή επιτήρηση. Το ίδιο επιχείρημα, όμως, ισχύει και για τη δική της πρόβλεψη ανάπτυξης: το ΑΕΠ των 310 δισ. το 2030 απαιτεί ονομαστική αύξηση 4,3% τον χρόνο, ενώ ο Πολυετής Προγραμματισμός του Νοεμβρίου 2025 έβλεπε πραγματική ανάπτυξη 1,5% για την τριετία 2027-2029. Αν ισχύσει το 1,5%, ο χώρος του 1 δισ. τον χρόνο δεν υπάρχει.
Ο πίνακας μοιράζει τα 9 δισ. του 2030 στις ομάδες που τα εισπράττουν και τα διαιρεί με τον αριθμό των ανθρώπων σε κάθε ομάδα. Δεν είναι ακριβής επιστήμη, αλλά η εικόνα είναι καθαρή.
|Ομάδα
|Άτομα
|Ποσό 2030
|Ανά άτομο
|Τι κρύβει
|Δημόσιοι υπάλληλοι
|720 χιλ.
|1.804
|2.500 €
|Αυξήσεις + δώρο, συντάξιμα
|Συνταξιούχοι
|2,2 εκατ.
|3.583
|1.630 €
|Τα 2.656 είναι ποσοστιαία αύξηση: περισσότερα στις υψηλές συντάξεις
|Επιχειρήσεις —ΝΠ—
|245 χιλ.
|793
|3.240 €
|Συν 1,5 δισ. δάνεια ΤΑΑ, 6 δισ. ΑΔΜΗΕ
|Ελεύθεροι επαγγελματίες
|755 χιλ.
|435
|580 €
|Το 2028, συν 82 από την προκαταβολή
|Αγρότες
|246 χιλ.
|56
|230 €
|47 χιλ. ωφελούνται, οι υπόλοιποι είναι κάτω από το αφορολόγητο
|Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα
|2,5 εκατ.
|308
|120 €
|Τον κατώτατο τον πληρώνουν οι εργοδότες
|Ενοικιαστές
|1 εκατ.
|245
|245 €
|Το ενοίκιο +4% έως 5% το 2026
|Γονείς με ικανότητα αποταμίευσης
|23-56 χιλ. λογαριασμοί
|137
|2.400 €
|Κουμπαράς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια
|Πολίτες με αναπηρία
|218 χιλ.
|164
|750 €
|Τιμαριθμοποίηση, δίκαιο και καθυστερημένο
|Στελέχη με μερίσματα άνω των 60.000
|1,4 χιλ.
|-24
|-17.000 €
|Το μόνο μέτρο προς τα πάνω
Πίνακας 4. Εκατ. ευρώ, πλήρες έτος 2030, νέα και θεσμοθετημένα μαζί. Οι ομάδες επικαλύπτονται εν μέρει.
Η ανάγνωση: οι δύο ομάδες που πληρώνει το ίδιο το κράτος, δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι, παίρνουν 5,4 από τα 9 δισ. Οι 2,5 εκατομμύρια μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, η μεγαλύτερη ομάδα της χώρας και αυτή που έχει χάσει περισσότερο τα τελευταία επτά χρόνια, παίρνουν από τον προϋπολογισμό λιγότερο από 1 ευρώ την ημέρα. Η κυβέρνηση απαντά ότι γι’ αυτούς υπάρχει ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ. Η απάντηση δεν στέκει, για τρεις λόγους που είναι τεχνικοί και όχι ιδεολογικοί.
Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται όπου κοιτάξει κανείς προς τα κάτω. Ο κουμπαράς των βρεφών δίνει 1.200 ευρώ σε όποιον γονέα μπορεί να καταθέσει 1.200 ευρώ και τίποτα σε όποιον δεν μπορεί· είναι, εξ ορισμού, μεταβίβαση προς τα νοικοκυριά που ήδη αποταμιεύουν. Η ενίσχυση των 400 ευρώ είναι σταθερό ποσό που χάνει 3% τον χρόνο από τον πληθωρισμό, ενώ οι υψηλές συντάξεις τιμαριθμοποιούνται πλήρως. Ο ΦΠΑ, ο πιο άδικος φόρος, γιατί τον πληρώνουν αναλογικά περισσότερο τα χαμηλά εισοδήματα, δεν αγγίζεται. Και το μοναδικό μέτρο που φορολογεί προς τα πάνω, το 15% στα μερίσματα στελεχών, αφορά 1.400 άτομα και φέρνει 24 εκατ.
Απέναντι σε 9 δισ. παροχών, 24 εκατ. αναδιανομής. Αυτό δεν είναι παράλειψη, είναι σχεδιαστική επιλογή: το πακέτο μοιράζει προς τα κάτω μόνο εκεί όπου ο προϋπολογισμός είναι ο εργοδότης και αφήνει τους υπόλοιπους στην αγορά που τους κράτησε στάσιμους επτά χρόνια.
Το πακέτο δεν κρίνεται στο κενό. Κρίνεται με βάση το τι έγινε από το 2019 και σε ποιον. Οι αριθμοί που ακολουθούν είναι όλοι επίσημοι.
Αυτό είναι το σχήμα Κ: η πάνω γραμμή —κέρδη, περιουσίες, δημόσια οικονομικά, αξιόχρεο— ανεβαίνει, η κάτω —πραγματικοί μισθοί, ενοικιαστές, φτώχεια— μένει στάσιμη ή πέφτει και ο μέσος όρος, το ΑΕΠ, δείχνει πρόοδο. Το πακέτο της ΔΕΘ είναι φτιαγμένο για να ανακουφίσει τη δυσαρέσκεια της κάτω γραμμής πριν από τις εκλογές. Δεν είναι φτιαγμένο για να αλλάξει την κλίση της.
Ένα πακέτο 5 δισ. μόνιμων παροχών μπορεί να μοιραστεί με πολλούς τρόπους. Ο τρόπος που επιλέχθηκε δίνει ρευστότητα και φοροαπαλλαγές σε όσους έχουν ήδη περιουσία, εισόδημα ή επιχείρηση και επιδόματα σε όσους δεν έχουν. Τέσσερα πράγματα θα έκαναν τη διαφορά και κανένα δεν είναι ακριβότερο από όσα ανακοινώθηκαν.
Το συμπέρασμα δεν είναι ότι το πακέτο είναι ακριβό ή ψεύτικο. Είναι ότι είναι σωστά κοστολογημένο, οριακά χρηματοδοτούμενο και στραμμένο προς τη μεριά της οικονομίας που ήδη πηγαίνει καλά. Μια κυβέρνηση επτά ετών, που είχε τον χρόνο και τα πλεονάσματα για να αλλάξει το σχήμα Κ, επιλέγει την όγδοη χρονιά να μοιράσει τους καρπούς του, χωρίς να αγγίξει το σχήμα που η ίδια διαμόρφωσε.
*Αναλυτικό σημείωμα για το πακέτο «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας». Βάση: η επίσημη κοστολόγηση του Υπουργείου Οικονομικών (53 σελίδες, 7 Σεπτεμβρίου 2026) και η ομιλία του Πρωθυπουργού (6 Σεπτεμβρίου).
*Ο Βασίλης Σαμαρινιώτης είναι οικονομολόγος
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