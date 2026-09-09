Ακίνητα: «Ασπιρίνες» οι 7 αλλαγές στη φορολογία – Γιατί δεν πέφτουν τα ενοίκια, οι ενστάσεις της ΠΟΜΙΔΑ

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Με ημίμετρα, γραφειοκρατικούς περιορισμούς και στοχευμένες φοροαπαλλαγές που αφήνουν έξω την πλειονότητα των ιδιοκτητών επιχειρεί η κυβέρνηση να τιθασεύσει τη στεγαστική κρίση , δημιουργώντας οξείες αντιδράσεις στην αγορά ακινήτων.

Πιο συγκεκριμένα μιλάμε για το πακέτο επτά φορολογικών και ρυθμιστικών παρεμβάσεων, από την κυβέρνηση, η οποία επιχειρεί να διαχειριστεί την εκρηκτική αύξηση του κόστους στέγασης. Ωστόσο, η πρώτη ανάγνωση των μέτρων από τους φορείς της αγοράς και τους ιδιοκτήτες ακινήτων αποκαλύπτει ότι οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες αφήνουν αλώβητο τον πυρήνα του προβλήματος, αποτυγχάνοντας να απελευθερώσουν το κλειστό κτιριακό απόθεμα.

Οι 7 παρεμβάσεις και τα «κενά» τους

Το πακέτο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την τριετή απαλλαγή φόρου εισοδήματος για κλειστά διαμερίσματα που μετατρέπονται σε μακροχρόνιες μισθώσεις, το πάγωμα νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) σε κορεσμένες περιοχές, την αύξηση του τέλους επιτηδεύματος στις πλατφόρμες, καθώς και επιδιορθώσεις στον ΕΝΦΙΑ. Παράλληλα, διατηρείται το ανασταλτικό καθεστώς ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, ενώ αυξάνονται τα όρια για την Golden Visa.

Πίσω όμως από τους κυβερνητικούς τίτλους, διαφαίνονται σοβαρές στρεβλώσεις, σύμφωνα παράγοντες της αγοράς. Η τριετής φοροαπαλλαγή συνοδεύεται από αυστηρές προϋποθέσεις που αποκλείουν χιλιάδες ακίνητα που παραμένουν αδιάθετα, ενώ το απαγορευτικό κόστος ανακαίνισης λειτουργεί ως ανυπέρβλητο εμπόδιο για τους μικροϊδιοκτήτες. Την ίδια στιγμή, οι περιορισμοί στο Airbnb θεωρούνται καθυστερημένοι και ανεπαρκείς για να αλλάξουν την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης στα μεγάλα αστικά κέντρα.

«Βολές» ΠΟΜΙΔΑ: «Λείπουν τα μέτρα που θα ανοίξουν τα σπίτια»

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ). Παρά την θετική αξιολόγηση ορισμένων σημείων, η Ομοσπονδία τονίζει ότι από το κυβερνητικό πακέτο «απουσιάζουν τα ουσιαστικά μέτρα που θα αύξαναν την προσφορά κατοικιών».

«Δεν προβλέπεται καμία γενναία μείωση στους συντελεστές της φορολογικής κλίμακας των ενοικίων, ούτε οριζόντια επέκταση της φοροαπαλλαγής σε όλα τα κλειστά ακίνητα χωρίς αστερίσκους», επισημαίνει η ΠΟΜΙΔΑ.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες στηλιτεύουν την απουσία ουσιαστικών ελαφρύνσεων στον ΕΝΦΙΑ —ζητώντας αύξηση της έκπτωσης για τις ασφαλισμένες κατοικίες στο 50%— καθώς και την καθυστέρηση στην εφαρμογή του συστήματος πιστοληπτικής αξιολόγησης των ενοικιαστών, μέτρο που θα παρείχε ασφάλεια στην αγορά.

Όσο οι κυβερνητικές παρεμβάσεις παραμένουν φοβικές και αποσπασματικές, τα ενοίκια θα συνεχίσουν την ανηφορική τους πορεία, συμπιέζοντας το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

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