Fourlis: Πωλήσεις 284 εκατ. ευρώ, πίεση στα κέρδη και στοίχημα η επόμενη ημέρα

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Με δύο διαφορετικές ταχύτητες κινήθηκε ο Όμιλος Fourlis στο πρώτο εξάμηνο του 2026: από τη μία πλευρά οι πωλήσεις συνέχισαν ανοδικά, με ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση στα αθλητικά είδη, και από την άλλη η κερδοφορία δέχθηκε πιέσεις από το αυξημένο κόστος, τη Ρουμανία και τις δαπάνες που συνοδεύουν τον μετασχηματισμό του ομίλου.

Ο τζίρος αυξήθηκε κατά 7,6%, στα 284 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 4,9%, στα 132,6 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 46,7%.

Η αύξηση των πωλήσεων, ωστόσο, δεν πέρασε στην ίδια έκταση στην κερδοφορία. Το EBITDA υποχώρησε στα 27,7 εκατ. ευρώ, από 30,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ το EBIT διαμορφώθηκε σε ζημιές 1,6 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 6 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν οι πληθωριστικές πιέσεις σε μισθούς, μισθώματα, μεταφορές, αποθήκευση και ενέργεια, τα κόστη ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων και κυρίως η ασθενέστερη επίδοση της Ρουμανίας.

Η συγκεκριμένη αγορά παραμένει το βασικό σημείο πίεσης για τον Fourlis, με την αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του 2026 να υπολογίζεται περίπου στα 5 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, ο όμιλος επιταχύνει την αναδιοργάνωση του λειτουργικού του μοντέλου, επιδιώκοντας να περιορίσει το κόστος και να δημιουργήσει μία περισσότερο ενοποιημένη πλατφόρμα λιανικής.

Οι μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες που συνδέονται με τον μετασχηματισμό και την αναδιοργάνωση υπολογίζονται σε 10,7 εκατ. ευρώ για το 2026, εκ των οποίων 1,6 εκατ. ευρώ πέρασαν ήδη στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου.

Η διοίκηση εκτιμά ότι το κόστος αυτό θα αρχίσει να αποδίδει από την επόμενη χρονιά, με επαναλαμβανόμενα ετήσια οφέλη άνω των 9 εκατ. ευρώ από το 2027 και μετά.

Παράλληλα, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του πρώτου εξαμήνου έφτασαν τα 12 εκατ. ευρώ. Περίπου 4,4 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στην επέκταση του δικτύου, 2,5 εκατ. ευρώ στον ψηφιακό μετασχηματισμό και 2,8 εκατ. ευρώ στο Κέντρο Διανομής της InterIKEA.

Η IKEA, το Ελληνικό και η έξοδος από τον Πειραιά

Στον μεγαλύτερο κλάδο του ομίλου, αυτόν του οικιακού εξοπλισμού, οι πωλήσεις της IKEA αυξήθηκαν κατά 3,7% στα 172,9 εκατ. ευρώ, από 166,7 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Το νέο Κέντρο Διανομής της InterIKEA έχει ολοκληρωθεί και από τον Ιούλιο βρίσκεται σε φάση σταδιακής ανάπτυξης της λειτουργίας του. Παράλληλα συνεχίζεται η ανάπτυξη καταστημάτων νέας γενιάς, περίπου 2.000 τ.μ.

Τον Απρίλιο το Pick Up & Order Point στη Ρόδο μετατράπηκε σε κατάστημα IKEA 2.700 τ.μ., ενώ το επόμενο μεγάλο βήμα είναι το flagship κατάστημα στο The Ellinikon, το οποίο προγραμματίζεται να λειτουργήσει το 2029.

Ταυτόχρονα όμως πραγματοποιείται και εξορθολογισμός του υφιστάμενου δικτύου, με το κατάστημα IKEA στον Πειραιά να έχει κλείσει στις 22 Αυγούστου.

FootLocker και INTERSPORT ανεβάζουν ταχύτητα

Ισχυρότερη ανάπτυξη καταγράφηκε στα αθλητικά είδη. Οι πωλήσεις των INTERSPORT και Foot Locker έφτασαν τα 109,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,2% σε σχέση με τα 95,9 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

Βασικός μοχλός ήταν η επέκταση της Foot Locker, η οποία πρόσθεσε επτά νέα καταστήματα, ενώ το κατάστημα της Ερμού μεταφέρθηκε σε νέο χώρο με το concept «Reimagined». Στην Ελλάδα προστέθηκε επίσης ένα INTERSPORT, ενώ στη Ρουμανία έκλεισαν δύο καταστήματα στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του δικτύου.

Μικρότερη σε μέγεθος, αλλά με υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, παραμένει η Holland & Barrett. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 16,3%, στα 1,8 εκατ. ευρώ, με τον Fourlis να σχεδιάζει πλέον επέκταση του brand μέσω του δικτύου φαρμακείων.

Σημαντική επίδραση στην οικονομική εικόνα του 2026 αναμένεται να έχει η πώληση του 50% της έμμεσης συμμετοχής στο Sofia South Ring Mall έναντι 49,35 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει καθαρό κέρδος 9,3 εκατ. ευρώ, το οποίο θα ενισχύσει τα κέρδη προ φόρων της φετινής χρήσης. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων σχεδιάζεται να κατευθυνθεί στη μείωση του καθαρού δανεισμού.

Ο όμιλος έχει ήδη καταβάλει μέρισμα 0,15 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025, ενώ από τον Ιούλιο βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα αγοράς έως 2,56 εκατ. ιδίων μετοχών, που αντιστοιχούν στο 5% του μετοχικού κεφαλαίου.

Παρά τις πιέσεις στην κερδοφορία, η διοίκηση διατηρεί τις προβλέψεις της για το 2026. Στόχος είναι οι πωλήσεις να φτάσουν περίπου τα 645 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 8,6%, με EBIT 15-17 εκατ. ευρώ.

Τα πρώτα στοιχεία του δεύτερου εξαμήνου δείχνουν ότι ο τζίρος εξακολουθεί να κινείται ανοδικά: έως τις 5 Σεπτεμβρίου οι συνολικές πωλήσεις ήταν αυξημένες περίπου 6%, με τον οικιακό εξοπλισμό στο +2% και τα αθλητικά είδη στο +12%.

Για τον Fourlis, επομένως, το 2026 εξελίσσεται σε χρονιά μετάβασης: η εμπορική ανάπτυξη συνεχίζεται, αλλά το ζητούμενο είναι πλέον να αποτυπωθεί και στην κερδοφορία, όταν θα αρχίσουν να φαίνονται τα οφέλη της αναδιοργάνωσης από το 2027.

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