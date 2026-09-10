Θάνατος Μαζωνάκη: «Ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια», λέει στο topontiki.gr o πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ για τα ιατρεία που διαφημίζουν αντιγηραντικές θεραπείες

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Ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστής Γιώργου Μαζωνάκη ανοίγει το τεράστιο θέμα που αφορά τους ελέγχους που γίνονται -ή θα πρέπει να γίνονται-, σε όλες τις ιδιωτικές κλινικές και ιατρεία, που διαφημίζουν ότι εφαρμόζουν αναγεννητικές, αντιγηραντικές ή άλλες καινοτόμες κυτταρικές θεραπείες. Αρκεί μια μικρή περιήγηση στο διαδίκτυο, για να διαπιστώσει κανείς ότι υπάρχουν εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες ιατρεία ακόμα και ινστιτούτα αισθητικής με δερματολόγους ( ή και όχι) σε όλη τη χώρα, που διαφημίζονται και υπόσχονται λίγο πολύ …το ελιξίριο της νεότητας και της υγείας!

Ωστόσο αυτές οι καινοτόμες θεραπείες δεν είναι πανάκεια, σύμφωνα με τους ειδικούς. Και το ερώτημα που τίθεται είναι: Όλες αυτές οι καινοτόμες μέθοδοι και τα ιατρεία που τις εφαρμόζουν, ελέγχονται από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς του υπουργείου Υγείας, των ιατρικών συλλογών της χώρας αλλά και τις κατά τόπους υπηρεσίες Δημοσίας Υγείας που υπάγονται στις Περιφέρειες;

Η θλιβερή απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστής είναι η αφορμή – επιτέλους– να αναζητηθούν οι απαντήσεις από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, προκειμένου οι πολίτες να μην κινδυνεύουν.

Σε ερώτηση που υπέβαλλε το topontiki.gr στο γραφείο του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη αναφορικά με το εάν έχουν γίνει οι σχετικοί έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι που εφάρμοζε την εξειδικευμένη μέθοδο της πλασμαφαίρεσης, που εφαρμόζεται μόνο σε νοσοκομεία, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: «Ο υπουργός έχει δώσει εντολή από χθες το βράδυ, στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) να ελέγξει το ιατρείο. Όταν συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία θα δοθούν όλες οι απαντήσεις».

Στην πραγματικότητα αυτό που εύκολα κανείς μπορεί να καταλάβει είναι ότι υπάρχει ένα διάχυτο θολό τοπίο αναφορικά με τις θεραπείες που προβάλλονται ως εξατομικευμένες και καινοτόμες, χωρίς όμως να έχουν αξιολογηθεί μέσα από τις απαραίτητες κλινικές δοκιμές και χωρίς να έχουν λάβει έγκριση από αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, όπως ο EMA, ο FDA ή ο ΕΟΦ.

Ο Γιάννης Γαλανόπουλος Χειρουργός Ορθοπαιδικός πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) δηλώνει στο topontiki.gr ότι μόνο ο πιστοποιημένος γιατρός μπορεί να εφαρμόζει εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις, που πρέπει να εμπίπτουν στην ιατρική του ειδικότητα.

«Με αφορμή τον τραγικό θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη και χωρίς βέβαια να μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα αφού τις απαντήσεις θα τις δώσει το ιατροδικαστικό πόρισμα νεκροψίας – νεκροτομής και η σχετική έρευνα των αρχών, αξίζει να επισημάνουμε ορισμένες πλευρές.» όπως μας αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ακόμη τονίζει ότι οι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος των ελέγχων. Αυτή είναι δουλειά πρωτίστως του Κράτους. «Η ιατρική επιστήμη περιλαμβάνει ειδικότητες και εξειδικεύσεις συγκεκριμένες, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά σε ΦΕΚ και στις οποίες εμπίπτουν και οι αντίστοιχες ιατρικές πράξεις, επεμβατικές, μη επεμβατικές κλπ. Κάθε γιατρός που διενεργεί κάποιου είδους εξειδικευμένη ιατρική παρέμβαση οφείλει να είναι πιστοποιημένος και η πράξεις που διενεργεί να εμπίπτουν στη σφαίρα της ειδικότητας του.» ξεκαθαρίζει ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ.

Επίσης επισημαίνει η ιατρική δεν μπορεί να είναι αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης με αγοραίους όρους. Απαιτεί σεβασμό στον ασθενή, κανόνες, ειλικρίνεια, πιστή τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας.

«Ενώ στο δημόσιο τομέα τηρούνται απαρέγκλιτα οι βασικοί αυτοί κανόνες, στον ιδιωτικό τομέα διαφημίζονται θεραπείες και ιατρεία με πεδίο ενδιαφέροντος που ουδεμία σχέση έχει με την τεκμηριωμένη, πιστοποιημένη άσκηση της ιατρικής επιστήμης.» τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Γαλανόπουλος.

Ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια οι «μάγοι» της νεότητας και της καθολικής υγείας

Ο ίδιος επισημαίνει ότι ανάμεσα στους χιλιάδες σοβαρούς και αξιοπρεπείς γιατρούς «ξεφυτρώνουν ασύδοτα, σαν τα μανιτάρια, διάφοροι αμφιβόλου εκπαίδευσης “μάγοι” που πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, κάνουν αισχρό εμπόριο ελπίδας, πατούν πάνω στην αγωνία και τον πόνο του ασθενή.».

Όλα στο βωμό του κέρδους, στον αστερισμό του χρήματος

Επίσης επισημαίνει ότι η κύρια ευθύνη ελέγχου και ανάπτυξης ελεγκτικών μηχανισμών για την άσκηση της ιατρικής στον ιδιωτικό τομέα δεν μπορεί να βαραίνει τους ιατρικούς συλλόγους που όπως αποδεικνύεται δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος του ελέγχου σε τέτοια κλίμακα.

Πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους, του υπουργείου υγείας, της πολιτείας εν γένει να προστατέψει τους πολίτες από διάφορους τέτοιους «γιατρούς». «Η εμπορευματοποίηση της ιατρικής και των υπηρεσιών της, ο κατακλυσμός των ΜΜΕ και του διαδικτύου από ιατρική διαφήμιση κάθε μορφής, η εφαρμογή αμφίβολων θεραπειών αλλά και η εφαρμογή τεκμηριωμένων θεραπειών χωρίς ενδείξεις είναι δείγματα ότι βρισκόμαστε ήδη στο και 5 και η πολιτεία πρέπει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της.» αναφέρει με νόημα ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ.

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