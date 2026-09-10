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10.09.2026 16:44

Με την Αμάλ Αλαμουντίν συναντήθηκαν Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη  – Τι συζήτησαν

10.09.2026 16:44
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Μετά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, η Αμάλ Αλαμουντίν, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και σύζυγος του διάσημου ηθοποιού Τζορτζ Κλούνεϊ, έγινε δεκτή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του Μαρέβα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η κ. Αλαμουντίν βρίσκεται στην Αθήνα για την Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, που θα λάβει χώρα το βράδυ της Πέμπτης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, με το οποίο η κ. Αλαμουντίν έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν.

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