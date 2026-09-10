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10.09.2026 16:40

Ο Φαραντούρης απαντά στον Φλωρίδη: Οι ένοπλες δυνάμεις και όχι το ποσοστό Μητσοτακη εγγυώνται την εδαφική ακεραιότητα»

10.09.2026 16:40
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Επίθεση στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη εξαπέλυσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου Νικόλας Φαραντούρης, με αφορμή τις δηλώσεις του υπουργού περί «ντου της Τουρκίας» σε περίπτωση ακυβερνησίας.

Μιλώντας στο MEGANews, ο κ. Φαραντούρης κάλεσε τον υπουργό να ανακαλέσει, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του «επικίνδυνες και αντιδημοκρατικές».

«Ο κ. Φλωρίδης είπε ουσιαστικά ότι αν δεν έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα εισβάλει η Τουρκία. Ζητώ να ανακαλέσει αυτές τις δηλώσεις. Είναι επικίνδυνες και αντιδημοκρατικές. Και είναι το καλύτερο λίπασμα στις απειλές Ερντογάν», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Φαραντούρης, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, διερωτώμενος αν, με τη λογική του υπουργού, «θα πρέπει να καταργηθούν οι εκλογές στην Ελλάδα, αλλιώς θα εισβάλουν οι Τούρκοι!».

«Αυτό ακούσαμε σήμερα από τα χείλη του υπουργού Δικαιοσύνης. Αυτά συζητούσαν στην κυβέρνηση με τις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νικόλας Φαραντούρης υπογράμμισε, παράλληλα, ότι οι εγγυητές της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας δεν είναι οι εκλογικές επιδόσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά ο ελληνικός λαός και οι Ένοπλες Δυνάμεις.

«Οι εγγυητές της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας είναι ο ελληνικός λαός και οι άνδρες και οι γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων και όχι το ποσοστό Μητσοτάκη την Κυριακή των εκλογών», τόνισε.

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